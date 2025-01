Hihetetlen, mik a legdrágább használt autók Magyarországon: Bugatti, Ferrari, Lamborghini a toplistán

Bugatti - Ferrari - Rolls-Royce hármas az élen, óriási árbeli különbség az első és második helyezett között: az egyik autós hirdetési portál szakértője megnézte, tavaly miként alakult a legdrágább autók toplistája.

A Használtautó.hu-n a legfrissebb adatlekérés alapján a tavalyi évben a rangsort egy 2023-as Bugatti Chiron vezette, ami 890 millió forintos áron kereste új tulajdonosát – ez 624,6 millióval több, mint a második helyen álló, 2023-as Ferrari SF90 Spider ára. A top 10-ben főleg az olasz gyártó ezen modelljének variációi tűnnek fel, de akad néhány Lamborghini, valamint egy Rolls-Royce és egy Mercedes-Maybach is.

Viszonyításképp megnézték azt is, melyek jelenleg a 3 legkeresettebb márka legdrágább meghirdetett modelljei: egy Volkswagen Touareg 41,9 millió, egy Suzuki Across 25,5 millió, egy Opel Grandland pedig 23,7 millió forintos áron érhető el a Használtautó.hu-n.

A portálon meghirdetett legdrágább autók között többször is szerepel a Ferrari SF90, amely a Ferrari zászlóshajója volt egészen az új F80 megjelenéséig. Ez a modell a használt szupersportautók piacán is nagy népszerűségnek örvend. A Ferrari riválisának számító Lamborghini szintén helyet követel magának, mind az előző generációs csúcsmodell Aventadorral, mind a sport SUV-kategóriába tartozó Urusszal. Ugyanakkor a legdrágább autók listáját továbbra is a Bugatti Chiron vezeti, amelyből mindössze 500 darab készült. Az egyik példányt a Használtautó.hu-n hirdették, több mint 700 érdeklődővel és közel egymilliárd forintos áron. A luxusautók rangsorában a Rolls-Royce és a Mercedes-Maybach modellek is kiemelkednek

– emelte ki Lőcsei Dániel, a Használtautó.hu brand managere.