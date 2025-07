Ilyet még nem láttak a magyar autósok: elképesztő, mi történik a benzinárral

Szokatlan fordulat következett be a hazai üzemanyagpiacon: a dízel ára jelentősen a benzin fölé emelkedett, ami 2020 óta nem tapasztalt jelenség a nyári időszakban. A háttérben globális dízelellátási problémák, finomítói kiesések és tartós kínálati zavarok állnak, amelyek komoly gazdasági következményekkel járhatnak - írta a Portfolio.

A hazai üzemanyagárak az elmúlt években rendkívül széles kilengésekkel mozogtak. Legutóbb az iráni-izraeli konfliktus eszkalációja okozott átmeneti áremelkedést a Brent nyersolaj jegyzésében, ami az üzemanyagárakban is megmutatkozott, de a feszültség enyhülésével ez a hatás gyorsan elmúlt.

Az elmúlt hetekben azonban egy különös folyamat indult el: míg a benzin ára stagnált vagy csökkent, addig a dízel ára meredeken emelkedett. Holnaptól már literenként 16 forinttal kerül többe a gázolaj, mint a benzin. Bár hasonló árkülönbség márciusban is előfordult, az év ezen szakaszában általában a benzin a drágább a nyári turizmus miatt megnövekedett lakossági fogyasztás következtében. Utoljára 2020 júliusában volt tapasztalható a mostanihoz hasonló árkülönbség a két üzemanyagtípus között.

A jelenség hátterében súlyos globális dízelellátási problémák állnak. Az Egyesült Államokban a dízelkészletek 1996 óta nem látott mélyponton vannak az év ezen időszakához képest, míg Európában a határidős jegyzések szorosabb piacot jeleznek, mint az izraeli-iráni konfliktus csúcspontján. A dízelnek a nyersolajhoz viszonyított ára mindkét régióban jóval a szezonális átlag felett mozog.

Az ellátási nehézségeket több tényező együttesen okozza: az Atlanti-óceán mindkét partján történt finomítói bezárások, a közelmúltbeli üzemzavarok, valamint az OPEC+ termeléscsökkentése, amelynek legnagyobb részét a nehezebb nyersolajat termelő Szaúd-Arábia és Oroszország hajtotta végre. Az Energy Aspects adatai szerint júniusban a dízel a globális olajtermék-kibocsátás mindössze 31,4%-át tette ki, ami jelentősen elmarad a szezonális átlagtól.

A kilátások sem kedvezőek: az amerikai dízelkészletek várhatóan alacsonyak maradnak júliusban, mivel a kanadai nyersolajexport növekedése csak a harmadik negyedév közepén-végén várható. Európában a közepes/nehéz olajok szűkössége hosszabb ideig is eltarthat a szakértők szerint. További kockázatot jelentenek a nyári hőhullámok, amelyek nyomást gyakorolhatnak a termelésre, valamint az észak-atlanti hurrikánszezon, amely veszélyeztetheti az amerikai üzemanyagtermelést. A dízel árát az is felfelé hajtja, hogy a kötelezően bekeverendő biokomponens ára is jelentősen emelkedett.

A dízel árának hirtelen és jelentős emelkedése komoly gazdasági következményekkel járhat. Elsősorban a szállítási és logisztikai költségeket növeli meg, mivel a tehergépjárművek, mezőgazdasági gépek és számos ipari berendezés dízelüzemű. A fuvarozási ágazatban az üzemanyagárak a teljes működési költségek 30-40%-át is kitehetik, így az áremelkedés végiggyűrűzik az ellátási láncokon, és minden árura kihat.

A dízelár emelkedése fokozza az inflációs nyomást is, mivel a megnövekedett szállítási költségeket a termelők és forgalmazók gyakran áthárítják a fogyasztókra. Ez a reáljövedelmek csökkenéséhez és a fogyasztás visszaeséséhez vezethet, ami lassítja a gazdasági növekedést.

Különösen érzékenyen érinti a termelő szektorokat, mint például a mezőgazdaságot vagy az építőipart. A mezőgazdaságban a dízel a gépek működtetéséhez nélkülözhetetlen, így az áremelkedés közvetlenül növeli az előállítási költségeket, ami nemcsak az élelmiszerárakra hat, hanem a gazdálkodók jövedelmezőségére is. Emellett csökkenti a vállalati versenyképességet, különösen azokban az iparágakban, amelyek nem tudják könnyen áthárítani a többletköltségeket a fogyasztókra.

A meredek áremelkedés ellenére a hazai dízelárak még mindig 4 forinttal alacsonyabbak a környező országok átlagánál az Európai Bizottság adatai szerint. A benzin ára is a régiós átlagszint alatt van valamennyivel. Ugyanakkor a szlovák, szlovén és román határhoz közel élők számára érdemes lehet megfontolni a külföldi tankolás lehetőségét, különösen a nagyobb üzemanyagtartállyal rendelkező járművek esetében. Egy 400 literes tartályú mezőgazdasági traktor esetében akár 7200 forint is megtakarítható, ha valaki Magyarország helyett Szlovákiában tankol.

A jelenlegi helyzetből két fontos következtetés vonható le: egyrészt nem várható kormányzati beavatkozás az üzemanyagárak területén, mivel a hazai árak a régiós átlag alatt maradnak, másrészt a határhoz közeli területeken élők számára gazdaságosabb lehet a külföldi tankolás lehetősége, különösen nagyobb fogyasztású járművek esetében.