Figyelem! Új Kresz-tábla jelenik meg az utakon: ezt jelenti, nagyon könnyű szabálytalankodni

Új sebességjelző táblák jelennek meg Európa útjain. A célja nem az, hogy a kötelező sebességhatárt jelölje, hanem az, hogy az ajánlott sebességhatárt mutassa az autósoknak. Az új táblákat már több európai országban is látni lehet és jó eséllyel hamarosan Magyarországon is találkozhatunk velük.

Egyre több új, zöld körvonalú közlekedési tábla jelenik meg az európai utakon. Céljuk, hogy egy adott útszakaszra vonatkozó ajánlott sebességet javasoljanak: tehát a céljuk a tanácsadás, nem pedig a korlátozás. Ily módon a hatóságok a tudatos vezetést remélik előmozdítani anélkül, hogy szigorúbb módszerekhez (komoly pénzbüntetés) folyamodnának.

Az Il Gornale szerint jelenleg Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Spanyolországban vezették be őket, és nagyon valószínű, hogy a jövőben más országok utcáin is megtaláljuk majd őket. A cél, mint már említettük, az oktatás . Az új táblákat érzékenynek ítélt területeken helyezik el, ahol iskolák, érzékeny átjárók vagy potenciálisan veszélyes kanyarok vannak. Azok, akik nem tartják be a zölddel bekarikázott korlátozást, nem kockáztatnak bírságot, de felhívják a figyelmet a korlátozás betartására. Lényegében a sofőr választás előtt áll.

Valami hasonló már működik Olaszországban, ahol kék négyzet alakú táblák vannak fehér számokkal. Ebben az esetben is az ajánlott sebességet jelzik, korlátozások nélkül. A zöld szegély ötlete azonban jobbnak tűnik, mert könnyebben észrevehetik az autósok.

Ezért nem kizárt, hogy a jövőben minden EU-tagállam - így Magyarország is - bevezeti majd ezt a fajta jelzést az ajánlott sebességkorlátozások jelzésére. A közúti jelzőtáblák szabványosítása ráadásul csökkentheti a félreértések kockázatát, és megkönnyítheti az autósok dolgát, elkerülve az esetleges hibákat.