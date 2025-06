2025 szégyenfoltja: elképesztő állapotok a legrosszabb magyar útszakaszokon

A XV. kerületi Szilas park és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4203-as mellékút nyerte el Magyarország legrosszabb útszakaszainak címét egy országos szavazáson. A fővárosi és vidéki kategóriában összesen több mint 2600 szavazat érkezett a versenyre.

Budapest legrosszabb útszakaszának választották a XV. kerületi Szilas parkot, amely a Pólus Center parkolója és a Szentmihályi út között húzódik. A fővárosi döntőben tíz útszakasz versengett, és végül mindössze 27 szavazat különbséggel győzött a Szilas park.

A Budapest Közút kezelésében lévő szakasz különlegessége, hogy hivatalos megnevezése nem tartalmazza az "út" vagy "utca" kifejezést. Bár első ránézésre mellékútnak tűnhet, a helyszíni szemle során is jelentős forgalmat tapasztaltak rajta még egy csütörtök kora délutáni időszakban is - számolt be a Totalcar.

A győztes útszakasz burkolata rendkívül rossz állapotban van. A számtalan korábbi javítás ellenére az aszfalt tele van kátyúkkal és egyenetlenségekkel. Egyes mélyedések olyan mélyek, hogy akár 5 centiméteres süllyedést is okozhatnak, ami indokolttá teszi a "Budapest legrosszabb útszakasza" cím elnyerését.

A vidéki kategóriában a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 4203-as mellékút végzett az első helyen, amely Kuncsorba és Túrkeve között található. A 20 döntősre több mint 1600 szavazat érkezett, és a győztes jelentős fölénnyel, 485 szavazattal nyerte el a kétes dicsőséget.

A 14 kilométer hosszú szakasz állapota megtévesztő: Kuncsorbától indulva az első néhány kilométer viszonylag jó minőségű, köszönhetően egy 2018-as felújításnak. Az öntöző főcsatorna hídján túlhaladva azonban drámaian romlik az út állapota.

A híd után Túrkeve felé haladva váltakoznak a rossz és kritikán aluli minőségű szakaszok. Az út szélei hiányosak, a kátyúk pedig helyenként olyan méretűek, hogy esős időben valóságos medencékké válnak. A helyszíni szemle során egy terepjáróval járták be a területet, ami az adott körülmények között ideális választásnak bizonyult.

A délutáni órákban nem volt jelentős a forgalom, de a szembe jövő járművek - főként terepjárók és pick-upok - mindössze 30-40 km/órás sebességgel közlekedtek. A személyautók vezetői kénytelenek voltak cikázni az út két széle között, hogy minimalizálják a járművükben keletkező károkat. Különösen aggasztó, hogy ezen a szakaszon távolsági buszjárat is közlekedik, amely szintén csak 20-30 km/órás sebességgel tud haladni.