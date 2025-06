Nagyon veszélyes gyerekülés akadt fent a teszteken: erről minden magyar szülőnek tudnia kell

Gyermekülést választani nem könnyű, de a Német Autóklub friss tesztje segít eligazodni a kínálatban. A szakértők 20 modellt vizsgáltak meg öt szempont alapján, és megnevezték a legbiztonságosabb, legjobban használható típusokat – valamint azt az egyet is, amit inkább érdemes elkerülni.

A megfelelő gyermekülés kiválasztása sok szülő számára nehéz feladat – a kínálat gyakran átláthatatlan. Mely modellek biztonságosak, könnyen beszerelhetők, és jó ár-érték arányt kínálnak? Ezekre a kérdésekre válaszol az ADAC évente kétszer elvégzett gyermekülés-tesztje.

Ezúttal 20 különböző méretű gyermekülést vizsgáltak meg az ADAC szakemberei, és öt kategóriában értékelték őket: biztonság, kezelhetőség, ergonómia, káros anyagok és környezeti hatások. A tesztelt termékek között voltak babahordozók, kisgyermekeknek szánt ülések, valamint ülésmagasítók nagyobb gyerekek számára.

10 jó, egy nem ajánlott

Az eredmények: tíz gyermekülés kapta meg az ADAC „jó” minősítését, kilenc pedig „megfelelő” értékelést kapott.

Mindössze egy ülést nem ajánlott a szervezet: a Lionelo Braam i-Size, amely egészen 12 éves korig használható.

Ez az ülés főként a gyenge törésteszt-eredmények miatt csak „elégséges” (ADAC értékelés: 3,6) minősítést kapott. Pozitív meglepetést okozott viszont a legolcsóbb, 100 eurós Joie i-Trillo FX ülés, amely jó eredménnyel végzett.

Ajánlottak tehát azok a modellek, amelyek „jó” vagy „megfelelő” eredménnyel zártak – ezek sok esetben jelentősen túlteljesítik a törvényi előírásokat. Ez az ADAC fogyasztóvédelmi tesztjének is sikere, hiszen a gyártók figyelembe veszik a teszt követelményeit a termékfejlesztés során, így nőtt az ülések minősége.

A teszt teljes eredménye, minél alacsonyabb a pontszám, annál jobb az eredmény:

Joie Sprint – 1,8 pont – Baba – 40 cm-től 75 cm-ig Maxi-Cosi Pebble S + FamilyFix S – 1,8 pont – Baba – 40 cm-től 83 cm-ig Nuna Pipa Lite + Base Next – 2 pont – Baba – 40 cm-től 83 cm-ig Avionaut Pixel Pro 2.0 C + IQ Orbit – 2,1 pont – Baba – 40 cm-től 86 cm-ig Cybex Solution G2 – 2,1 pont – Gyermek – 100 cm-től 150 cm-ig Recaro Axion 1 – 2,1 pont – Gyermek – 100 cm-től 150 cm-ig Thule Elm RWF + Alfi Base – 2,2 pont – Kisgyermek – 67 cm-től 105 cm-ig Joie i-Trillo FX – 2,3 pont – Gyermek – 100 cm-től 150 cm-ig Graco Turn2Me DLX i-Size R129 – 2,4 pont – Baba és kisgyermek – 40 cm-től 105 cm-ig Joie i-Pivot 360 – 2,4 pont – Baba és kisgyermek – 40 cm-től 105 cm-ig Maxi-Cosi Pebble S – 2,7 pont – Baba – 40 cm-től 83 cm-ig Maxi-Cosi Pearl S + FamilyFix S – 2,7 pont – Kisgyermek – 61 cm-től 105 cm-ig Britax Römer Kidfix Pro M – 2,7 pont – Gyermek – 100 cm-től 150 cm-ig Cybex Anoris T2 i-Size – 2,8 pont – Kisgyermek és gyermek – 76 cm-től 125 cm-ig Thule Elm + Alfi Base – 2,8 pont – Kisgyermek – 67 cm-től 105 cm-ig Britax Römer Advansafix Pro – 2,8 pont – Kisgyermek és gyermek – 76 cm-től 150 cm-ig Chicco Seat105 i-Size – 3,1 pont – Baba és kisgyermek – 40 cm-től 105 cm-ig Osann Flux Isofix – 3,2 pont – Kisgyermek és gyermek – 76 cm-től 150 cm-ig Avionaut Pixel Pro 2.0 C – 3,3 pont – Baba – 40 cm-től 86 cm-ig Lionelo Braam i-Size – 3,6 pont – Baba, kisgyermek, gyermek – 40 cm-től 150 cm-ig

A legjobbak: Maxi-Cosi és Joie modellek

Két ülés végzett a legjobb, 1,8-as osztályzattal: az egyik a Maxi-Cosi Pebble S + FamilyFix S babahordozó Isofix alappal, amely kb. 18 hónapos korig használható (40–83 cm testmagasság). Szintén 1,8-as értékelést kapott a Joie Sprint babahordozó (215 euró), amely 40–75 cm testmagasságig, azaz kb. egyéves korig használható. Összességében a tesztelt ülések magas színvonalat képviselnek. A felük 1,8 és 2,4 közötti értékelést kapott, így minden méretkategóriában vannak „jó” termékek.

Ugyanakkor a Lionelo Braam i-Size ülés, amely újszülöttkortól 12 éves korig használható, biztonság szempontjából csak „elégséges” értékelést kapott (3,6), így a leggyengébben szereplő modell lett.

Hat babahordozót is teszteltek, ezek közül négy „jó” minősítést kapott. A legjobbak: Maxi-Cosi Pebble S + FamilyFix S és Joie Sprint (mindkettő 1,8). Szintén jól teljesített a Nuna Pipa Lite + Base Next (2,0) és az Avionaut Pixel Pro 2.0 C + IQ Orbit (2,1).

Érdekesség, hogy azok a modellek, amelyek Isofix bázis nélkül is kaphatók (Pebble S, Pixel Pro 2.0 C), kezelhetőség terén gyengébben teljesítettek, ezért csak „megfelelő” értékelést kaptak.

A további 14 ülés nagyobb gyermekek számára készült. A kisgyermekeknek szánt, „jó” minősítésű ülések közé tartozik a Graco Turn2Me DLX i-Size R129 és a Joie i-Pivot 360 (mindkettő: 2,4). Ezek újszülöttek számára is használhatók, de legfeljebb 4 éves korig (40–105 cm). Használhatóságuk csak „megfelelő”, és viszonylag nehezek: 11,3 kg.

A Thule Elm RWF + Alfi Base jobb eredményt ért el (2,2), különösen a kezelhetőség miatt. Ez az ülés 67–105 cm között használható, de a moduláris kialakítása miatt könnyebb, mint például a Graco.

Ezek a legjobb ülésmagasítók

A Cybex Solution G2 és a Recaro Axion 1 teljesítettek a legjobban (mindkettő: 2,1). A Cybex mindössze 5,8 kg-os, ideális több autó közötti áthelyezéshez. Oldalsó ütközésnél alacsony, frontálisnál átlagos sérüléskockázatot mutatott. A Recaro Axion 1 (5,9 kg) hasonló eredményt produkált, szintén jó biztonsági értékeléssel, de a hátsó üléssorban több helyet igényel.

A Joie i-Trillo FX, amely „jó” (2,3) minősítést kapott. Erőssége az Isofix rögzítés által biztosított oldalsó stabilitás. Oldalsó ütközésnél alacsony a sérüléskockázat, súlya csak 4,8 kg – könnyen mozgatható.

Az ADAC évente kétszer végez gyermekülés-tesztet európai autóklubokkal és fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. A kiválasztás szempontjai: új modellről van szó, piaci jelentősége van, vagy a korábbi változathoz képest frissítették. A tesztmodelleket anonim módon vásárolják meg üzletekben vagy online.