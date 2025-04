Ezek az autók a magyar használtpiac slágerei: rengetegen keresik, a kor nem számít?

A Használtautó.hu legfrissebb adatai alapján márciusban a portálon 23,8%-kal nőtt az érdeklődők száma az előző évi adatokhoz viszonyítva - olvasható a portál mai közleményében.

2025 márciusa kiugró keresleti adatokat hozott. Az idei évben az átlagárak 6,6%-os emelkedése mellett a használt autók iránti kereslet kivétel nélkül minden hajtáslánc esetében növekedett, összesítve 23,8%-kal. Tovább erősítette a piac bővülését a meghirdetett autók számának szintén 6,6%-os növekedése is, hiszen így még több lehetőség közül választhatnak az érdeklődők.

Hajtásláncokra bontva az érdeklődés növekedése az alábbiak szerint alakult:

Benzines autók esetében az érdeklődők száma 312 ezer volt, ez 20,4%-os növekedés.

A dízelautók iránti kereslet 22,1%-kal nőtt, összesen 232 megkeresés érkezett márciusban.

Az elektromos hajtásláncú járművek iránti kereslet kilőtt, itt 67,2%-kal többen érdeklődtek, mint tavaly, ez összesen 31 ezer megkeresést jelentett.

Hibrid autók esetében 25 ezer megkeresést regisztráltak, ami 46,7%-os növekedést jelent.

EZ IS ÉRDEKELHET Milliókat bukhat a munkáshitellel rengeteg magyar fiatal: tényleg bolond, aki így veszi fel a kölcsönt? A CashTag szakértőket kérdezett arról, hogy valóban megéri-e kocsira költeni a Munkáshitelt, és ha lebeszélhetetlenek vagyunk, akkor milyen verdára költsük el a pénzt.

Ha a kivitelek népszerűségének változását vizsgáljuk, a toplista változatlan, a ferdehátú, SUV és kombi autók népszerűsége töretlen, itt is inkább az egyes kategóriák növekedésének mértéke beszédes adat.

A pontos számok a következők:

Ferdehátú járművekre 200 ezer megkeresés érkezett 2025 márciusában, ez 19,3%-os növekedés.

A márciusi toplista legnagyobb nyertesei a SUV-ok, a 102 ezer érdeklődő 36,4%-os növekedést jelent, ezzel megelőzték a kombikat a legkeresettebb kivitelek listáján.

Kombik esetében a növekedés 22,9%-os volt, így összesen 97 ezer megkeresés érkezett.

Sedanok és egyterűek esetében a növekedés mértéke 20% körüli, és az egyterűek is sokkal népszerűbbek lettek tavalyhoz viszonyítva: esetükben 29,3%-os volt az érdeklődés növekedése.

Összegezve az adatokat, látszik, hogy a használt autók piaca kiemelkedően jól teljesített márciusban, ezt a Használatutó.hu üzletágvezetője is megerősítette.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Március mindig is erős hónap volt a növekedés szempontjából, de 2025-ben ez különösen igaznak bizonyult. A látványos bővülés mögött számos gazdasági tényező húzódik meg, például az állampapír-kifizetések és a munkáshitel hatása. Emellett a feltöltött hirdetések számának növekedése is hozzájárult a dinamizmushoz, hiszen a bővülő kínálat révén több vásárló találhatja meg az igényeinek megfelelő járművet. A legnagyobb népszerűségnek továbbra is a ferdehátú autók örvendenek, ahol 19,3%-os növekedést regisztráltunk. Azonban az SUV-k - városi terepjárók - idén igazán kiemelkedtek, hiszen 36,4%-kal bővült a megkeresések száma, ami jelentős előrelépés a korábbi időszakhoz képest. A korábban második helyen szereplő kombik piaca sem maradt érintetlen: itt 22,9%-os növekedést tapasztaltunk, míg a szedánok 19,4%-os emelkedést produkáltak

- tette hozzá Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.