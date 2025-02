Meglepő modellel rukkol elő márciusban a Toyota: ezzel letarolhatják a magyar piacot is?

Március elejére ígéri egy titokzatos új villanyautó bemutatását a Toyota Europe. Hivatalosan minden titkos, de nem nehéz megfejteni, hogy a bZ3C európai változatáról van szó.

"Kecses, stílusos kupékarosszéria, fokozott menetdinamikával és meglepően tágas helykínálattal, fokozott kényelemmel és sokoldalú belső kialakítással: hivatalosan egyelőre csak ennyit lehet tudni arról az új, tisztán elektromos modellről, amelyről március 12-én rántja le a leplet a Toyota" - hívta fel a figyelmet a Smart Media sajtóközleményében.

Mint írják, elég azonban alaposan szemügyre venni a kedvcsinálóként készített, elsötétített fotót, hogy a sejtelmes kontúrok mögött felismerjük azt az autót, amelyet 2023 áprilisában, Sanghajban Sport Crossover Concept néven mutatott be a Toyota. Nyolc hónappal később azt is elárulták, hogy 2025-től Európában is megjelenik majd az autó sorozatgyártású változata, valamint, hogy a tanulmányautót a BYD Toyota EV Technology nevű vegyesvállalat fejlesztette ki.

Ahogy a premierek sorrendje is sejteni engedte, először – 2024 tavaszán – a kínai piacra homologizált szériamodell mutatkozott be bZ3C néven. Ennek a modellnek a 4780 mm-es hosszúságához kifejezetten hosszú, 2880 mm-es tengelytáv társul, amint azt az akkumulátoros elektromos modelleknél megszokhattuk. A csapott hátú SUV 1866 mm széles, magassága 1510 mm.

Feltételezzük, hogy az európai verzió is ugyanekkora lesz, mely esetben ugyan csak kicsivel, de a bZ4X fölött fog elhelyezkedni: annál ugyanis 90 mm-rel hosszabb, 6 mm-rel szélesebb, viszont 140 mm-rel alacsonyabb; a tengelytáv 30 mm-t nőtt a Toyota első kifejezetten elektromos hajtásra fejlesztett crossoveréhez képest.

Nem csak méreteiben különböznek egymástól az elektromos Toyoták: míg a bZ4X akkumulátorát a CATL szállítja, a bZ3C a BYD-vel közösen kifejlesztett, lítium vas-foszfát felépítésű energiatároló rendszert kapja meg, amelynek vékony akkucellái helytakarékos kialakítást és nagy fajlagos energia-sűrűséget tesznek lehetővé.

Az előzetes információk szerint a hatótávolság jelentősen nagyobbnak ígérkezik, mint amit a bZ4X tud (a kínai szabvány szerint mérve az utóbbi 615 kilométert, míg a bZ3C 630 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel), de nem zárható ki, hogy a Toyota a végére tartogatja a meglepetést, és egy olyan, új generációs akkumulátort vezet be, amely a bZ4X-énél akár 10-15 százalékkal nagyobb (tehát WLTP-norma szerint akár 590 kilométeres) hatótávolságot tesz lehetővé. Motorikusan mindenesetre erősebb lesz: 200 kW, azaz 272 lóerős villanymotorra számítunk.

A kínai bevezetést megelőzően rendelkezésre álló információkból az is tudható, hogy kifejezetten nagy, 15,6 colos érintőképernyő került az autóba, valamint fejlett, mesterséges intelligencia alapú, gesztus- és mimikafelismerő vezérlő rendszert is fejlesztett hozzá a Toyota. Ez utóbbi európai megjelenésére Európában is van esély, nem valószínű azonban, hogy a kínai modellhez hasonlóan az európai kivitelt is felszerelik a fejlett önvezető funkciókat kiszolgáló szenzorokkal. A tervek szerint március 12-én az összes kérdésre választ kapunk.