Megtudtuk, új autóvásárlási kedvezmény jöhet a magyar lakosságnak: sokaknak lehetne így új kocsija

A magyar lízingpiac 2024-ben növekedett, de az egyes szektorok teljesítménye eltérően alakult. A személyautók és kishaszonjárművek finanszírozása erősödött, miközben a termelőeszközök iránti kereslet visszaesett a gyengébb ipari teljesítmény miatt - mondta évértékelésében Zs. Nagy István, a Magyar Lízingszövetség elnöke. A támogatott finanszírozási források szűkülése és a magas kamatkörnyezet hatással volt a szerződések mennyiségére. Az autófinanszírozás továbbra is meghatározó, a flottapiacon pedig normalizálódott a helyzet, ahogy a vállalatok újra elkezdték lecserélni járműveiket. A szövetség számos javaslattal állt elő a döntéshozók felé, így támogatott finanszírozást javasolnak az elektromos kerékpárokra, elektromos autókra is, illetve visszahoznák a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását is - mondta az elnök. Emellett Nyugat-Euzrópában már sikeresen fut a magánszemély bérlet is, amely keretein belül flottakezelőtől bérelnek autót az ügyfelek, ez itthon csak a cégek számára elérhető - a szövetség már dolgozik a hazai bevezetés részletein, amit szintén a döntéshozók elé visznek.

A világ lízingpiacai jól teljesítettek a volumen tekintetében, az új finanszírozás minden régióban növekedett 2024-ben, kivéve Kanadát és Latin-Amerikát. Az európai lízingpiac kapcsán elmondta, a COVID után a közép-kelet-európai piacok visszaesésben voltak, míg nyugaton nem volt ekkora megtorpanás – mondta Zs. Nagy István, a Magyar Lízingszövetség elnöke a szervezet évértékelő sajtóeseményén. Azóta azt látni, hogy a régiós piacok behozták ezt a hátrányt és mára megelőzik a nyugati országokat. Az eszközalapú finanszírozás motorja a gépjárműfinanszírozás – ismertette. A lakossági ügyfelek aránya Nyugat-Európában növekszik, ott terjed már egy új termék, amelynek a hátterét már Magyarországon is igyekszik megteremteni a szövetség. Az eszközök tekintetében ismertette: egyre terjednek a lízingfinanszírozásnál a különféle elektromos töltők és az energiatárolók is, de a feltörekvő az elektromos biciklik piaca is Európában, és az újonnan lízingelt elektromos autók száma is 45 százalékkal emelkedett tavaly.

Bár Magyarországon nőtt az új lízingszerződések száma 2024-ben, de a teljesítmény jelentős eltéréseket mutatott az egyes szektorokban – mondta Zs. Nagy István, a szövetség elnöke. Mint kifejtette: a személygépkocsik és a kishaszonjárművek finanszírozása tovább erősödött, ám a hazai ipari teljesítmény általános csökkenése jelentősen visszavetette a termelőeszközök finanszírozásait. A támogatott finanszírozási formák meghatározó szerepet töltenek be a hazai lízingpiacon, de ezen források szűkülése hatással volt a megkötött szerződések mennyiségére is.

A magas kamatkörnyezet és a vállalati szektor óvatossága befolyásolta a lízingpiac alakulását, a bizonytalanság továbbra is nagy, a beruházási kedv pedig alacsony

- magyarázta. Mint kifejtette, tavaly összességében nőtt a szövetség tagjainál az új szerződések száma az egy évvel korábbi adatokhoz képest, a kihelyezések értéke elérte a 969,77 milliárd forintot, ez 6,6 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Összesen 84 282 szerződés született, ami 16,5 százalékos bővülés 2023-hoz képest, a teljes kihelyezett portfólió pedig 2 374 milliárd forintra növekedett, ami 10,9 százalékos növekedést jelent. Elhangzott ugyanakkor, hogy az állományi darabszám 318 993-ra csökkent, ami 7 százalékkal alacsonyabb, mint 2023-ban volt.

A lízingszolgáltatók ügyfeleinek 62 százaléka kkv volt, 18 százaléka nagyvállalati, 8,6 százalék pedig magánszemély, és Zs. Nagy István megjegyezte, hogy az utóbbi években óriási növekedés volt tapasztalható a lakossági ügyfelek tekintetében – 11,4 százalékot pedig az állami, egyéb nem lakossági vállalatok adták. Mint elmondta, Magyarországon két hiteltermék tudott növekedni az elmúlt évben, a lízing, illetve a személyi kölcsön. A személyautók kapcsán az elnök megemlítette, hogy folyamatosan újabb, kötelező biztonsági extrákat írnak elő a gyártóknak Európában, amely az árakban is megjelenik.

De továbbra is a személyautók és a kishaszonjárművek hajtják a lízingpiacot, tavaly 551,4 milliárd forint volt az éves kihelyezés összege, ami a teljes szektor 56,8 százalékát adja. Ez jelentős növekedés, mivel 2023-ban csak 48 százalék volt a szektor részesedése. Az új finanszírozás összege 24 százalékkal haladta meg az előző évit, az újonnan kötött szerződések száma 23 százalékkal emelkedett, elérve a 68 747-et. A flottafinanszírozáson felüli, retail autófinanszírozás 442,4 milliárd forintnyi új összeget realizált 56 414 szerződéssel, ez forintban 20,9 százalékos, szerződésszámban 26,5 százalékos emelkedést jelent.

Az elektromos kerékpárok kapcsán kifejtette, ezek be fognak kerülni a Széchenyi Lízingprogramba, erről már egyeztetnek a döntéshozókkal, így ez a szektor is be tud kapcsolódni a zöld átállásba.

Az autófinanszírozást „sikersztorinak” nevezte, ami egy 20 éves együttműködés eredménye a kereskedőkkel, importőrökkel. Ha ma bemegyünk egy kereskedésbe, akkor a kedvezmények mellett alacsony, egyszámjegyű kamaton is finanszírozhatóak a gépjárművek. Kiderült, a piacon az árkedvezmények mellett egyszámjegyű kamatú, fenntartható lízingajánlatok is kellenek. Mint kifejtette, egyelőre nem tudni, mi várható a 2025-ös évben, de ezt a gyakorlatot ebben az évben is alkalmazni fogják a lízingcégek és a kereskedők. A flottapiacon minden második autót lízingcég finanszíroz, és a személyautókm esetében is a lízingpenetráció visszatért 29 százalék fölé – fejtette ki.

A flottakezelők kapcsán arról beszélt, hogy sokként érte a cégeket 2022-ben és 2023-ban is a finanszírozási kamatok és az új autók árának emelkedése is, ami miatt sokan elhalasztották a gépkocsik cseréjét.

2024-re normalizálódott a helyzet, visszatértünk az egyszámjegyű kamatokhoz, átárazódott a fejekben, hogy mennyibe kerül egy flottás autó egy hónapban, átíródtak a cégautó policykben a limitek és újra elkezdték lecserélni a megöregedett autókat

- magyarázta az elnök. Az áremelkedések eredményeképp a kihelyezett összeg megnőtt, miközben a szerződések darabszáma csak minimálisan növekedett. Előbbi 106 milliárd forint új kihelyezést jelentett, ami 43 százalékos emelkedés, a darabszám 11 ezer felett teljesített, amely csak 5,5 százalékos emelkedés.

Kiemelte, a zöld átállásban a lízingszektornak nagy szerepe van, az állami támogatásokat is be kell csatornázni a szektorba, de ennek lehet korlátja. A szövetség javaslatokkal állt elő a döntéshozóknak, így az e-bikeok mellett az elektromos személyautókat is szeretnék belevenni a Széchenyi Lízingprogramba, mivel úgy látják, hiába van árkedvezmény a beszerzésnél, ha nem párosul hozzá kedvező finanszírozás.

Az autók esetében 2025-ben folytatódni fog az együttműködés, ez fenntartható módon fog működni idén is. A 2035-ös zéró emissziós céldátum kapcsán arról beszélt, ebben az évben minden negyedik eladott autónak elektromosnak kell lennie ahhoz, hogy a gyártók ne fizessenek bírságot év végén: ez a belsőégésű motoros gépjárművek drágulásához vezethet, ami már látható is. Az autók olcsóbbak nem lesznek 2025-ben - tette hozzá.

2025 kiemelt témái között emlegette az elektromos autók otthoni töltésének adózási hátterének rendezését, illetve a digitalizációt is, amely lassabban halad Magyarországon, mint arra korábban számítottak, így például a gépjárműátírás, lízingszerződés sem megy még teljesen papírmentesen. Emellett dolgoznak a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásának visszavezetésén egy új köntösben, amely nem csak árkedvezményt, de támogatott finanszírozást is jelentene - ennek kapcsán is javaslatokkal állnak elő a döntéshozóknak.

Nyugat-Európában terjed a magánszemély autóbérlet konstrukció, Magyarországon a lakosság jelentős része kiesik az újautók vásárlásából, őket hoznák vissza a piacra - lényegében egy flottakezelőtől bérelhetnek autót a magánszemélyek is, erre most csak a cégeknek van lehetősége. Ehhez viszont a hazai tulajdoni szokásokat felül kell írni, és a cégautóadó is hátráltatná a folyamatot. Ezért javasolják többek között, hogy ha magánszemély az üzembentartó, akkor a flottakezelő mentesüljön a cégautóadó alól.