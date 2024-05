Amatőr kiskaput hagytak a gyorshajtási bírságoknál: legálisan nem fizetnek be komoly pénzeket a trükköző autósok

Több mint 24 milliárd forintnyi gyorshajtásos bírságot nem fizettek be az elmúlt öt évben a megbüntetett járművezetők és üzembentartók. A rendőrség szerint sokan azzal trükköznek, hogy átutalásnál 5000 forintnál kisebb összeget levágnak a befizetendő bírságukból, és csak a maradékot fizetik be. Így, ha valaki mondjuk 4900 forinttal marad adós, azt se behajtani, se leülni nem lehet, egyszerűen elévül.

Összesen 24 031 587 647 forintnyi gyorshajtásos bírságot nem fizettek be az elmúlt öt évben a megbüntetett járművezetők és üzembentartók – tudta meg a vezess.hu az Országos Rendőr-főkapitányságtól. Mint kiderült, ez 21,43 százaléka a 2019 elejétől 2023 végéig a sebességhatár átlépése miatt kiszabott bírságoknak. A legtöbb bírságösszeg 2019-ben maradt befizetetlenül, egyetlen év alatt 6,23 milliárd forint, de tavaly sem fizettek be 5,59 milliárdot a lefülelt szabálytalankodók.

A be nem fizetett közlekedési bírságok végrehajtása az adóhatóság feladata. A pénzbírságot közérdekű munkával is lehet törleszteni, vagy akár leülni, ugyanis szabálysértési elzárás is lehetséges 6500 forinttal számolva egy napot. Az átutalásos befizetésekkel azonban sokszor trükköznek a büntetést kapók: 5000 forintnál kisebb összeget levágnak a befizetendő bírságukból, és csak a maradékot fizetik be. Az ORFK szerint ha a kiszabott 30 000 forint bírságból 25 100 forintot fizet meg az érintett, a fennmaradó 4 900 forint végrehajtására nincs mód. A 25 100 forintot részbeni teljesítésnek kell tekinteni, annak megfizetése nem minősül szabálytalannak vagy érvénytelennek, ezért visszautalására nem lehet törvényesen intézkedni és a Szabs. tv. 12. § (1) bekezdésére figyelemmel a helyszíni bírságot, illetve a pénzbírságot nem lehet elzárásra átváltoztatni. A fennmaradó 4 900 forint tekintetében a végrehajtás elévül.