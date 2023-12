Új ultragyors elektromos autótöltők élesedtek több helyen az országban: itt lehet őket használni

Új 250 kW összteljesítményű elektromos töltő került az OMV Szilágyi Erzsébet fasoron és Szegeden a Dorozsmai úton található töltőállmására. A napokban kerül telepítésre a balatonlellei és a keszthelyi állomás új töltője is.

Az OMV új elektromos töltőt telepített Budapesten a Szilágyi Erzsébet Fasoron és Szegeden a Dorozsmai úton található töltőállmásán. A készülékek egy-egy 250 kW összteljesítményű ultragyors Elli Flexpole töltő, melyeken 2 db CCS folyadékhűtéses töltőcsatlakozó áll a vásárlók rendelkezésére. A két töltőcsatlakozó egyenként 150 kW teljesítmény leadására képes, de ha egyszerre két elektromos jármű is tölt, akkor ez az érték 120-120 kW-ra korlátozódik.

A mintegy 3 tonnás szerkezetbe LFP akkumulátort építettek, melynek elérhető teljesítménye 160 kWh (193 kWh bruttó teljesítmény mellett). Ez a megoldás a legmodernebb technológiát képviseli, és sokkal biztonságosabb, mint a hagyományos NMC litium-ion akkumulátorok.

A töltőnél gyorsan és egyszerűen lehet fizetni: a gép bankkártyát és OMV Routex kártyát is elfogad. Míg az autó kint töltődik, addig a vezetője bent töltődhet fel egy finom olasz pörkölésű kávéval vagy akár friss szendvicsekkel. Sőt, az OMV SPAR express üzletek esetében akár a napi bevásárlás is kényelmesen elintézhető.

Az OMV Magyarországon is folyamatosan ruház be fenntartható technológiákba és az e-mobilitás támogatásába. A cég november elején jelentette be, hogy 2025 novemberéig további 28, egyenként legalább 150 kW teljesítményű töltőpontot létesít 7 magyarországi forgalmas autóút mellett elhelyezkedő töltőállomásán egy több országra kiterjedő, az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló projekt keretében.