10 remek modell 14 millió alatt: ezek most a legolcsóbb új elektromos autók Magyarországon

Ma már csak két olyan elektromos autó kaphat Magyarországon, amelynek újkori alapára belefér 10 millió forint alá. A Pénzcentrum most összeszedte a 10 legolcsóbb elektromos modellt, és megnéztük, tavaly év eleje óta mennyit emelkedtek az árak. Mint kiderült, egyetlen olyan modell volt, amelynek legalább nem emelkedett a listaára bő másfél év alatt. Most valamivel kevesebb, mint 14 millió forintos alapár volt az a határ, amivel a top 10-be be lehetett kerülni.

Egyre több elektromos autó rója a magyar utakat: a Belügyminisztérium adatai szerint 4279 darab zöld rendszámot adtak ki 2023 első három hónapjában Magyarországon, ami 13,5 százalékkal több, mint 2022 azonos időszakában volt. Összességében már majdnem 70 ezer darab zöld rendszámos gépjármű közlekedik itthon, ezek közül több mint 38 ezer darab a tisztán elektromos üzemű személyautó.

A hagyományos motorral felszerelt autók mellett a Pénzcentrum az elektromos autók körében is rendre elkészíti a legolcsóbb modellek épp aktuális listáját. Korábbi összesítésünk alapján pedig az árváltozásokról is elég közeli képet lehet kapni: előzetesen annyit elárulunk, hogy a legolcsóbb új autók listájával ellentétben az elektromos modellek esetében egy sem lett olcsóbb a legutóbbi listánk óta. Már annak is örülhetünk, hogy egy olyan modellt találunk, amelynek stagnált a legolcsóbb listaára.

Összességében annyi elmondtható, hogy aki új elektromos személyautóban gondolkodik, annak legalább 10-14 millió forint közötti összeggel kell számolnia, ha családi méretű autót szeretne, nagyobb hatótávval. Azt is hozzá kell tenni, hogy a korábbiakhoz hasonló, elektromos autós állami támogatásnak jelenleg se híre se hamva, így értelemszerűen azzal sem számoltunk. De lássuk a friss listát!

EZ IS ÉRDEKELHET Ezek most a legolcsóbb elektromos autók Magyarországon: 11 millió alatt is akad választék A Pénzcentrum most összeszedte, melyek a legolcsóbb új modellek jelenleg a piacon: az is kiderült, számos autó jócskán megdrágult tavaly óta.

Ezek most a legolcsóbb elektromos autók

Jelenleg a legolcsóbb új elektromos autó Magyarországon a Smart EQ Fortwo, ami legkevesebb 7 440 000 forintba kerül. Ennyi pénzért a kétszemélyes városi kisautó 17,6 kWh-s akkuval érkezik, az importőr 155-160 km hatótávot ígér neki. Mi sem mutatja jobban, hogy városra találták ki, hogy 130 km/óra a maximális sebessége. Ennek az ára tavalyi gyűjtésünk óta nem változott!

A második helyen a Dacia Spring áll, ami ma legkevesebb 8 799 000 forintért rendelhető meg. 27,4 kWh-s akkuval van felszerelve, 230 km-es hatótávolsággal rendelkezik a hivatalos adatok szerint. Ez már egy kicsit nagyobb a Smartnál, 4-en is tudnak benne utazni. 2022-es gyűjtésünkben még a Spring volt az első, akkor legkevesebb 6 849 000 forintba került.

Harmadik a Volkswagen e-UP!, ami a hivatalos oldal szerint kedvezménnyel 10 558 943 forintért rendelhető meg. Ennek a hatótávja akár akár 260 kilométer is lehet a katalógus szerint. Ezt tavaly épp nem lehetett kapni, amikor a listát készítettük.

A Mini Cooper SE most legkevesebb 12 573 000 forintért megvásárolható meg. 226 és 233 kilométer közötti hatótávot ígérnek neki, 32,6 kWh-s az akkuja. Legutóbbi, tavaly januári összesítésünk idején még 11 175 000 forintot kértek érte legkevesebb.

Ötödik az új MG 4-es, ami már családi méretűnek számít, most 12 899 000 forintért lehet legkevesebb megrendelni a Family felszereltségi csomagban. A katalógus szerint akár 450 kilométert is el lehet menni egy töltéssel, amit azért érdemes fenntartásokkal kezelni. 51 kWh és 64 kWh-s akkupakkal is meg lehet rendelni. Értelemszerűen, mivel új modellről van szó, korábbi árat nem tudunk mondani.

13 460 000 forintos alapáron hatodik az elektromos Fiat 500-as. Ennyiért 190 kilométeres vegyes hatótávolságot ígér a 23,8 kWh-s akksi. Tavaly a legolcsóbb 500e 8 429 500 forintba került legkevesebb. Hetedik sokak nagy kedvence a Nissan Leaf, amelynek akciós alapára most 13 490 000 forint. Ennyiért a 39 kWh-s akksis verziót lehet megkapni Visia felszereltséggel. Ez a változat az importór szerint 270 kilométert is el tud menni egy töltéssel. Ez az autó 2022 elején 12 190 000 forintért volt kapható.

Kereken 13 500 000 forinttól rendelhető a Mazda MX-30-as, amely így nyolcadik a listán. 35,5 kWh-s akkumulátorában 200 kilométer körüli hatótávolság van 100 százalékon. A kilencedik legolcsóbb magyarországi elektromos autó az Corsa-e 13 650 000 forintos alapárával. Ennyi pénzért 330 km-es hatótávot ígérnek a WLTP-szabvány szerint, az akkukapacitása 50 kWh. Az elektromos Opel tavalyi listaára még 11 160 000 forint volt.

Kedvezményesen 13 799 000 forintért rendelhető a Hyundai Kona Electric, annak is a 39,2 kWh-s verziója - ezzel tizedik a listán. A katalógus szerint akár 305 kilométert is el tud menni ez, a kisebb akkus változat, a 64 kWh-s pedig akár 484-et is. 2022 legelején még 10 699 000 forintot kóstált egy Kona electric.

Akik kidrágultak a listáról

Eltűnt a toplistáról a Hyundai Iqoniq Electric (10 999 000 forint volt), amelyet az IONIQ 5-ös váltott, ennek jelenleg nem nyilvános az árlistája, de bőven 20 millió forint felett lehet vele számolni.

A Peugeot e-208 sem fért fel a top 10-es listára, egy éve még 11 200 000 forint volt, ma már legkevesebb 14 980 000 forintért lehet megvenni a kereskedésben. 2022 elején még a 10 legolcsóbb között volt a KIA e-Soul is, akkor 11 449 000 forint volt a legolcsóbb listaára, ma már 14 999 000 forintot kérnek érte legkevesebb.