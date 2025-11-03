2025. november 3. hétfő Győző
14 °C Budapest
Beárazták a Seat legújabb népautóját: meglepő alapárral debütál Magyarországon a frissített Ibiza
Autó

Beárazták a Seat legújabb népautóját: meglepő alapárral debütál Magyarországon a frissített Ibiza

Pénzcentrum
2025. november 3. 09:45

Megérkezett a megújult Seat Ibiza, amely nemcsak frissebb külsőt, hanem kedvezőbb árat is hoz. A spanyol kisautó 2026 elején debütál a hazai szalonokban, 7 millió forintos indulóárral.

Októberben mutatkozott be a megújult Seat Ibiza, és most már a magyarországi indulóárát is nyilvánosságra hozták.

A frissített modell 2026 elején érkezik a hazai márkakereskedésekbe, alapára pedig Fresh felszereltséggel 7 millió forint lesz. Összehasonlításképpen: a kifutó verzió 95 lóerős benzines motorral és ötfokozatú kézi váltóval a legolcsóbban 7,7 millió forintért volt elérhető - írja a hvg.hu.

A közös műszaki alapokra épülő Skoda Fabia 6,9 millió forintról indul, míg a Volkswagen Polo legalább 8,9 millió forintért vihető haza.

Címlapkép: https://www.seat-cupra-mediacenter.com/gallery
1
1 hónapja
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
4 hete
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
3
1 hónapja
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
4
1 hónapja
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
5
2 hónapja
Autósok, figyelem, mától már ezért is brutál bírság jár: simán kiszúrja a VÉDA-kapu, nincs menekvés
