Beárazták a Seat legújabb népautóját: meglepő alapárral debütál Magyarországon a frissített Ibiza

Megérkezett a megújult Seat Ibiza, amely nemcsak frissebb külsőt, hanem kedvezőbb árat is hoz. A spanyol kisautó 2026 elején debütál a hazai szalonokban, 7 millió forintos indulóárral.

Októberben mutatkozott be a megújult Seat Ibiza, és most már a magyarországi indulóárát is nyilvánosságra hozták.

A frissített modell 2026 elején érkezik a hazai márkakereskedésekbe, alapára pedig Fresh felszereltséggel 7 millió forint lesz. Összehasonlításképpen: a kifutó verzió 95 lóerős benzines motorral és ötfokozatú kézi váltóval a legolcsóbban 7,7 millió forintért volt elérhető - írja a hvg.hu.

EZ IS ÉRDEKELHET Teszten a Volkswagen jóárasított slágerautója: mire elég a legkisebb akkupakkos ID.4? Magyarországon is debütáltak a Volkswagen jóárasított villanyautói, mi most az ID.4-et teszteltük a - majdnem - legalapabb változatban.

A közös műszaki alapokra épülő Skoda Fabia 6,9 millió forintról indul, míg a Volkswagen Polo legalább 8,9 millió forintért vihető haza.

Címlapkép: https://www.seat-cupra-mediacenter.com/gallery