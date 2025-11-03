A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag megnézte a főváros olcsóbb kifőzdéit és menzáit, hogy kiderüljön: lehet egyáltalán még 3 ezerért enni egy ebédet?
Beárazták a Seat legújabb népautóját: meglepő alapárral debütál Magyarországon a frissített Ibiza
Megérkezett a megújult Seat Ibiza, amely nemcsak frissebb külsőt, hanem kedvezőbb árat is hoz. A spanyol kisautó 2026 elején debütál a hazai szalonokban, 7 millió forintos indulóárral.
Októberben mutatkozott be a megújult Seat Ibiza, és most már a magyarországi indulóárát is nyilvánosságra hozták.
A frissített modell 2026 elején érkezik a hazai márkakereskedésekbe, alapára pedig Fresh felszereltséggel 7 millió forint lesz. Összehasonlításképpen: a kifutó verzió 95 lóerős benzines motorral és ötfokozatú kézi váltóval a legolcsóbban 7,7 millió forintért volt elérhető - írja a hvg.hu.
A közös műszaki alapokra épülő Skoda Fabia 6,9 millió forintról indul, míg a Volkswagen Polo legalább 8,9 millió forintért vihető haza.
A legfrissebb gyermekülés-tesztben az ADAC 17 új terméket vizsgált meg biztonság, kezelhetőség, ergonómia, károsanyag-tartalom és környezeti szennyezők szempontjából.
Ekkora a baj? Készenléti benzinkutakat hozna létre a kormány: üzemanyag-vészhelyzet jöhet Magyarországon?
Az Energiaügyi Minisztérium új törvénytervezete átalakítaná a kőolaj- és üzemanyag-ellátás válságkezelését, valamint egyszerűsítené a készletezési adminisztrációt.
Régóta várt sztártermékeket akciózott le az Aldi: indul az őrület, ezekért ölre mehetenek az autósok
A kínálatban több praktikus és megfizethető termék is megtalálható a hideg hónapokra való felkészüléshez.
Az autóipari óriás éves profitja több mint 60 százalékkal zuhant, miközben bevételei és eladásai csak minimálisan növekedtek.
A magyar autósok rendkívül árérzékenynek vallják magukat, és a tapasztalatok szerint spórolhatnának is, mégsem teszik.
Félmilliárdos gigabírságot kapott a magyarok kedvenc hirdetési oldala: sokkal többet fizettetek velünk!
550 millió forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Használtauto.hu Kft.-t,
Durván beindult az autópiac, viszik ezeket a kocsikat, mint a cukrot: egyre több magyar is rászánja magát
Az Európai Unióban szeptemberben 10 százalékkal, 888 672-re nőtt az új autók eladása az előző év azonos hónapjához képest.
A magyar autósok rendkívül árérzékenyek, ugyanakkor sokan 6-7 éve változatlan biztosítónál kötötték meg kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat.
Elképesztő iramban drágulnak az autók Magyarországon: keservesen a zsebébe nyúlhat, akinek most kocsi kell
Továbbra is élénk a forgalom a magyar használtautó-piacon, különösen az elektromos és hibrid meghajtású modellek iránt nő dinamikusan az érdeklődés.
A Tesla igazgatótanácsának elnöke arra kérte a részvényeseket, hogy szavazzanak Elon Musk közel 1 billió dolláros fizetési csomagjáról.
A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden.
Tíz év alatt hatalmasat fordult az autópiac: ami 2015-ben még kedvező árú családi SUV-nak számított, az ma már sokak számára elérhetetlen.
Leáll az autópályamatrica-vásárlás Magyarországon: ezekben az időpontokban sehogysem lehet beszerezni - jobb, ha felkészülsz
Vasárnap hajnalban senkinek sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az autópálya-matrica vásárlását.
Te is ilyen gumival közlekedsz télen? Lehullt a lepel, megéri-e felszerelni: mutatjuk, mit mért a teszt
Az ADAC legfrissebb négyévszakos gumiabroncs tesztjén csak két modell kapott jó minősítést.
A társaság közleményében kiemelte, hogy ez a jelentős erőforrás-ráfordítás más, fontosabb útfenntartási feladatoktól vonja el a kapacitásokat.
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
Az új szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételüket követő 20. napon lépnek hatályba.
Megszavazták, komoly változás élesedik a jogosítványoknál: rengeteg magyart érint, sokaknak nem fog tetszeni
Elfogadták a vezetői engedélyek uniós szabályainak frissítését, amely új vizsgakövetelményeket, érvényességi időt és kezdő vezetőkre vonatkozó szigorúbb előírásokat tartalmaz.
A jövő héten már fagypont alatti is lehet néhol a hőmérséklet, vagyis az autósoknak most lehet itt az idő az abroncscserére.