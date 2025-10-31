Az Európai Unió szigorítja a kozmetikai és gyógyszeripari termékek összetevőire vonatkozó szabályokat az emberi egészség védelme érdekében.
Baj van a Fordnál: 80 ezer autót hívnak vissza, súlyos és veszélyes meghibásodás az ok
A Ford Motor 79 781 járművet hív vissza az Egyesült Államokban, amelyeknél fennáll a kockázata, hogy az első ajtók közelében lévő belső panelek leválhatnak, illetve a hátsó lámpák működése leállhat - jelentette be a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) pénteken.
A visszahívás 14 843 F-150 Lightning BEV pickup teherautót érint a hátsó lámpasor problémája miatt, valamint 64 938 Ford Flex járművet az ajtópanel hibája miatt - írja a Reuters.
Emellett a Ford visszahív közel 34 481 darab felújított 10R80 automata sebességváltót is, amelyeket egyes Ford és Lincoln járművek szervizeléséhez használtak alkatrészként - tette hozzá az NHTSA.
Az autógyártó csütörtökön 227 006 járművet hívott vissza különböző problémák, köztük a szélvédőüvegben lévő légbuborékok és a laza ülésvázak miatt. Szerdán pedig 175.000 járművet érintett a visszahívás, mert az Expedition és Navigator SUV-k, valamint F-sorozatú pickupok napfénytetőinek szélterelői leválhatnak. Ezzel a héten visszahívott járművek száma közel félmillióra emelkedett.
A magyar autósok rendkívül árérzékenynek vallják magukat, és a tapasztalatok szerint spórolhatnának is, mégsem teszik.
Félmilliárdos gigabírságot kapott a magyarok kedvenc hirdetési oldala: sokkal többet fizettetek velünk!
550 millió forintra bírságolta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Használtauto.hu Kft.-t,
Durván beindult az autópiac, viszik ezeket a kocsikat, mint a cukrot: egyre több magyar is rászánja magát
Az Európai Unióban szeptemberben 10 százalékkal, 888 672-re nőtt az új autók eladása az előző év azonos hónapjához képest.
A magyar autósok rendkívül árérzékenyek, ugyanakkor sokan 6-7 éve változatlan biztosítónál kötötték meg kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat.
Elképesztő iramban drágulnak az autók Magyarországon: keservesen a zsebébe nyúlhat, akinek most kocsi kell
Továbbra is élénk a forgalom a magyar használtautó-piacon, különösen az elektromos és hibrid meghajtású modellek iránt nő dinamikusan az érdeklődés.
A Tesla igazgatótanácsának elnöke arra kérte a részvényeseket, hogy szavazzanak Elon Musk közel 1 billió dolláros fizetési csomagjáról.
A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden.
Tíz év alatt hatalmasat fordult az autópiac: ami 2015-ben még kedvező árú családi SUV-nak számított, az ma már sokak számára elérhetetlen.
Leáll az autópályamatrica-vásárlás Magyarországon: ezekben az időpontokban sehogysem lehet beszerezni - jobb, ha felkészülsz
Vasárnap hajnalban senkinek sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni az autópálya-matrica vásárlását.
Te is ilyen gumival közlekedsz télen? Lehullt a lepel, megéri-e felszerelni: mutatjuk, mit mért a teszt
Az ADAC legfrissebb négyévszakos gumiabroncs tesztjén csak két modell kapott jó minősítést.
A társaság közleményében kiemelte, hogy ez a jelentős erőforrás-ráfordítás más, fontosabb útfenntartási feladatoktól vonja el a kapacitásokat.
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
Az új szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételüket követő 20. napon lépnek hatályba.
Megszavazták, komoly változás élesedik a jogosítványoknál: rengeteg magyart érint, sokaknak nem fog tetszeni
Elfogadták a vezetői engedélyek uniós szabályainak frissítését, amely új vizsgakövetelményeket, érvényességi időt és kezdő vezetőkre vonatkozó szigorúbb előírásokat tartalmaz.
A jövő héten már fagypont alatti is lehet néhol a hőmérséklet, vagyis az autósoknak most lehet itt az idő az abroncscserére.
Már a jogosítvány is luxus? Megnéztük, mennyibe kerül a volán mögé ülni Magyarországon – az árak sokkolók!
Szinte rekordközelben jár a használt autók értékesítésének száma, a szakértő szerint még az Otthon Start Program se vette el a magyarok kedvét az autóvásárlástól.
Megszavazták, durván kiterjesztik a fizetős parkolást Budapesten: jövőre már itt is jegyet kell venni
Rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a XIV. kerületi önkormányzat a fizetős parkolás kiterjesztését.
Az egyik legvitatottabb kérdés az idősebb gépjárművezetők helyzetének újraszabályozása volt.
