Kiel, Németország â 2020. július 15: Közelkép a Ford logóról egy új autó homlokzatán.
Autó

Baj van a Fordnál: 80 ezer autót hívnak vissza, súlyos és veszélyes meghibásodás az ok

Pénzcentrum
2025. október 31. 13:44

A Ford Motor 79 781 járművet hív vissza az Egyesült Államokban, amelyeknél fennáll a kockázata, hogy az első ajtók közelében lévő belső panelek leválhatnak, illetve a hátsó lámpák működése leállhat - jelentette be a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) pénteken.

A visszahívás 14 843 F-150 Lightning BEV pickup teherautót érint a hátsó lámpasor problémája miatt, valamint 64 938 Ford Flex járművet az ajtópanel hibája miatt - írja a Reuters.

Emellett a Ford visszahív közel 34 481 darab felújított 10R80 automata sebességváltót is, amelyeket egyes Ford és Lincoln járművek szervizeléséhez használtak alkatrészként - tette hozzá az NHTSA.

Az autógyártó csütörtökön 227 006 járművet hívott vissza különböző problémák, köztük a szélvédőüvegben lévő légbuborékok és a laza ülésvázak miatt. Szerdán pedig 175.000 járművet érintett a visszahívás, mert az Expedition és Navigator SUV-k, valamint F-sorozatú pickupok napfénytetőinek szélterelői leválhatnak. Ezzel a héten visszahívott járművek száma közel félmillióra emelkedett.
Címlapkép: Getty Images
#autó #baleset #biztonság #visszahívás #amerika #teherautó #autógyár #autóipar #ford #balesetveszély #meghibásodás #amerikai

