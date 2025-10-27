2025. október 27. hétfő Szabina
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
refueling of a car with gasoline at a gas station
Autó

Régen látott drágulás jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, ez mindenkinek nagyon fog fájni

Pénzcentrum
2025. október 27. 10:56

A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden.

Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében, ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden - írja a holtankoljak.hu 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A portál szerint ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5%-ot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban. 

A fenti áremelés holnap már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.10.27-én): 

  • 95-ös benzin: 574 Ft/liter
  • Gázolaj: 578 Ft/liter 
Címlapkép: Getty Images
#autó #benzin #benzinkút #üzemanyag #gázolaj #drágulás #áremelés #oroszország #áremelkedés #benzinár #szankció #olajár #üzemanyagár #holtankoljak #benzinkutak #benzináremelés #üzemanyagárak #szankciók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:20
11:01
10:56
10:45
10:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 26.
Így juthatsz el fillérekért a legszebb európai adventi vásárokba 2025-ben: nagyon fogynak a helyek
2025. október 27.
Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá
2025. október 26.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
2025. október 26.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 27. hétfő
Szabina
44. hét
Október 27.
Az iskolai könyvtárak világnapja
Október 27.
Az audiovizuális örökség világnapja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
2
1 hónapja
Súlyos bírságot kapott rengeteg magyar autós: több tízezer embernél csengetnek a behajtók
3
3 hete
Lassan jobb befektetés lesz, mint egy lakás? Aranyáron mérik ezeket az ingatlanokat Budapesten
4
1 hónapja
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
5
1 hónapja
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Passzív viszontbiztosítás
a biztosító által elvállalt kockázatok (® viszontbiztosítás)-ba adása, szétporlasztása. Nostro viszontbiztosításnak is nevezik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 10:06
Mi folyik itt? Ez a 10 éves népautó drágább ma, mint az újkori ára: jól járhat, aki vigyázott rá
Pénzcentrum  |  2025. október 27. 05:34
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
Agrárszektor  |  2025. október 27. 10:31
Akkora a baj, hogy itt sok állattenyésztőnek veszélybe kerülhet a munkája is