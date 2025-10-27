Régen látott drágulás jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, ez mindenkinek nagyon fog fájni

Az Egyesült Államok arra szólította fel Magyarországot, Törökországot és Szlovákiát, hogy dolgozzanak ki stratégiát az orosz energiafüggőség csökkentésére.
A benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden.
Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében, ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden - írja a holtankoljak.hu
A portál szerint ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5%-ot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban.
A fenti áremelés holnap már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.10.27-én):
- 95-ös benzin: 574 Ft/liter
- Gázolaj: 578 Ft/liter
Az ADAC legfrissebb négyévszakos gumiabroncs tesztjén csak két modell kapott jó minősítést.
A társaság közleményében kiemelte, hogy ez a jelentős erőforrás-ráfordítás más, fontosabb útfenntartási feladatoktól vonja el a kapacitásokat.
Az új szabályok az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételüket követő 20. napon lépnek hatályba.
Elfogadták a vezetői engedélyek uniós szabályainak frissítését, amely új vizsgakövetelményeket, érvényességi időt és kezdő vezetőkre vonatkozó szigorúbb előírásokat tartalmaz.
A jövő héten már fagypont alatti is lehet néhol a hőmérséklet, vagyis az autósoknak most lehet itt az idő az abroncscserére.
Szinte rekordközelben jár a használt autók értékesítésének száma, a szakértő szerint még az Otthon Start Program se vette el a magyarok kedvét az autóvásárlástól.
Rendkívüli testületi ülésén szavazta meg a XIV. kerületi önkormányzat a fizetős parkolás kiterjesztését.
Az egyik legvitatottabb kérdés az idősebb gépjárművezetők helyzetének újraszabályozása volt.
Az elektromos autók aránya a teljes használtpiacon még mindig elenyésző, a szegmens azonban látványosan élénkül.
Majdnem négy évtized után tért vissza a legendás Ford Capri - a retró név alatt modern technika és VW-alapok dolgoznak a maguk előnyeivel és idegesítő...
A Flórián téri felüljárók rekonstrukciója jelenleg az egyik legösszetettebb közúti felújítási projekt Budapesten.
Október 18-a ledolgozós szombat lesz Magyarországon az október 24-i pihenőnap miatt, így a fizetős parkolókban ugyanúgy díjat kell fizetni, mint egy hétköznapon.
Szombattól bruttó 3 forinttal lesz kevesebb a gázolaj nagykereskedelmi ára, benzin ára változatlan marad.
A BYD 44 535, 2015 márciusa és 2017 júliusa között gyártott Tang típusú járművet hív vissza, mivel bizonyos alkatrészek tervezési hibái rendellenes működést okozhatnak.
Egy friss modell alapján 2034-re a tisztán elektromos jármű értékesítések részaránya meghaladhatja az 50%-ot a három legnagyobb piacon.
A lezárás ideje alatt a tereléssel érintett szakaszon sebességkorlát is érvényben lesz, emellett csomópontot és pihenőt sem lehet majd használni.
