Régen látott drágulás jön a benzinkutakon: itt a bejelentés, ez mindenkinek nagyon fog fájni

Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárak tekintetében, ugyanis a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedik a héten kedden - írja a holtankoljak.hu

A portál szerint ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5%-ot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban.

A fenti áremelés holnap már megjelenhet a hazai üzemanyagárakban, de ma még az alábbi átlagárakon tankolhatunk (2025.10.27-én):