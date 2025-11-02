Teljesen megváltozik a parkolás ebben a pesti kerületben: rengeteg autóst érint

Zugló önkormányzata új parkolási rendszert vezetett be a helyi lakosok érdekében, amely kizárólagos lakossági parkolóhelyeket biztosít az esti és éjszakai órákban a forgalmasabb kerületrészekben - írja az Infostart.

A XIV. kerületi önkormányzat intézkedése értelmében november 1-jétől kizárólagos lakossági parkolási rendszer lépett életbe, amely segíti a helyi lakosokat a lakóhelyük közelében történő parkolásban.

Az új szabályozás szerint a kijelölt parkolóhelyek minden nap 18:00 és 7:00 óra között kizárólag érvényes "B" övezeti lakossági engedéllyel rendelkező zuglói lakosok, valamint közösségi autóbérleti engedéllyel rendelkező járművek számára vehetők igénybe.

Az önkormányzat hangsúlyozza, hogy "C" övezeti, övezeten kívüli vagy napi 2 órás engedéllyel ezeken a helyeken nem lehet várakozni.

A nappali időszakban továbbra is a díjfizetés vagy engedély általános szabályai érvényesek. A zuglói önkormányzat térképen is megmutatta, hogy melyik kerületrészekről van szó:

kép: zuglo.hu

A Thököly út – Francia út – Kerepesi út – Dózsa György út által határolt területen közlekedési táblák jelzik a kizárólagos lakossági parkolóhelyeket "Várakozni tilos 18:00 és 7:00 között, kivéve lakossági parkolási engedéllyel" kiegészítéssel, valamint sárga felfestés is mutatja a korlátozással érintett szakaszokat. A változtatás az érintett területen található parkolóhelyek 28 százalékát érinti, míg a fennmaradó területen továbbra is az eddigi szabályok szerint parkolhat bárki.