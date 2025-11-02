Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!

A legfrissebb gyermekülés-tesztben a Német Autóklub (ADAC) 17 új terméket vizsgált meg biztonság, kezelhetőség, ergonómia, károsanyag-tartalom és környezeti szennyezők szempontjából. Nem mindegyik ülés bizonyult megfelelő választásnak.

A megfelelő gyermekülés kiválasztása sok szülő számára nehéz feladat, főképp, mert a kínálat szinte átláthatatlan. A Német Autóklub (ADAC) ezúttal 17 különböző méretű gyermekülést értékelt, öt szempont szerint: biztonság, kezelhetőség, ergonómia, káros anyagok és környezeti szennyezés.

A tesztben babahordozók, kisgyermekeknek való ülések és nagyobb gyerekek számára készült ülésmagasítók szerepeltek, 100 és 800 euró, azaz kb 39 ezer és 310 ezer forint közötti áron.

A 17 vizsgált ülés közül öt kapott „jó”, kilenc „megfelelő”, három pedig „elégtelen” értékelést.

A legjobb eredményt egy ülésmagasító érte el: a Britax Römer Kidfix Pro 1,8-as összpontszámával lett a teszt győztese - minél kisebb az érték, annál jobb az eredmény. Ez a modell 4-12 éves, 100-150 centiméter magas gyermekek számára készült, és 220 eurós, azaz kb 85 ezer forintos árával középkategóriásnak számít.

A „jó” és „megfelelő” minősítést kapott modellek többsége jelentősen túlteljesíti a jogszabályi követelményeket, a gyártók egyre inkább figyelembe veszik a szigorúbb elvárásokat a termékfejlesztés során, ami tovább javítja a gyermekülések minőségét.

Három gyerekülés elbukott a teszten

Két gyermekülést érdemes elkerülni: a Reecle 360 (ZA10 i-Size) és a Chipolino Olympus i-Size modellek a törésteszten súlyos biztonsági hiányosságokat mutattak, így „elégtelen” minősítést kaptak.

A gyártó tájékoztatása szerint a Chipolino Olympus i-Size modellt már nem forgalmazzák, bár egyes kereskedőknél még előfordulhatnak készletek.

Azok a szülők, akik megvásárolták a nagyon olcsó Reecle 360 (ZA10 i-Size) vagy Chipolino Olympus i-Size modellek egyikét, semmiképp se használják tovább ezeket az üléseket. Érdemes felvenni a kapcsolatot a forgalmazóval.

Ugyanakkor mivel mindkét típus megfelel a jogszabályi előírásoknak, továbbra is legálisan forgalmazhatók az EU-ban. Az ADAC-teszt rossz eredménye önmagában nem alapoz meg automatikus visszavásárlási vagy csereigényt.

„Elégtelen” minősítést kapott továbbá a Maxi-Cosi Nomad Plus is (1,5-4 éves gyerekek számára engedélyezett), mivel az ülés huzatában az EU-határértéket meghaladó mennyiségű PFAS-szennyező anyagot találtak.

A gyártó közlése szerint 2025 márciusától a modell már új, PFAS-mentes huzattal készül. A tesztelt példány 2024 június–július között készült, ezért nem kizárt, hogy még vannak elérhető darabok a korábbi, szennyezett verzióból. A gyártási dátum a háttámla hátoldalán található.

A legjobb babahordozók

A babahordozók praktikusak, hiszen a csecsemő már a lakásban biztonságosan beköthető, majd a hordozó egyszerűen az autóba helyezhető. Fontos tudni, hogy a babahordozókat mindig menetiránynak háttal kell beszerelni.

Ezúttal tíz újszülöttkortól használható modellt vizsgáltak. Közülük kettő kapott „jó” minősítést, ezek 40–87 cm közötti, kb. 18 hónapos korig használhatók. A legjobb eredményt (ADAC-értékelés: 2,3) a Joie i-Level Pro érte el.

Szintén jól szerepelt a Joie i-Level Pro + i-Base Encore kombináció (szintén 2,3). Ez az ülés fekvő pozícióba állítható, ami kis mértékben csökkentette a biztonsági pontszámot, de összességében jó eredményt mutatott.

A legjobb gyermekülés 1 éves kortól

A Besafe Beyond 360 + Beyond Base modell (ADAC: 2,4) „jó” minősítést kapott. 1–6 éves, 61–125 cm magas gyermekek számára alkalmas. Az Isofix-bázisú ülés jó védelmet nyújt ütközéskor, de kezelhetősége és ergonómiája csak „megfelelő”. 828 eurós árával ez volt a teszt legdrágább darabja.

Fontos tudni, hogy ez egy modulrendszer része, ahol több ülés is használható ugyanazon az Isofix-alapon. Mivel a nagy ülés sok helyet foglal, vásárlás előtt mindenképp érdemes kipróbálni az autóban.

A legjobb ülésmagasítók

A 12 éves korig és 150 cm testmagasságig használható ülésemelők közül kettő kapott „jó” összértékelést.

A Britax Römer Kidfix Pro (1,8) a teszt abszolút győztese. 6,4 kilogrammos súlyával viszonylag könnyű, így jól használható több autóban is. Az oldalütközésnél nagyon alacsony, frontális ütközésnél pedig alacsony sérüléskockázatot mutatott. 220 eurós ára középkategóriás.

A második legjobb eredményt (2,0) az Axkid Up érte el. Ez 9,4 kilogrammos, de összecsukható, ami nagy előny azoknak, akik gyakran cserélnek autót. Biztonság terén hasonlóan jól teljesített, viszont 500 eurós árával jóval drágább.

A legolcsóbb tesztelt modell a Maxi-Cosi Tanza i-Size (100 euró), amely „megfelelő” (3,2) értékelést kapott. Külön előnye az Isofix-csatlakozás, amely növeli az oldalsó stabilitást és megakadályozza a dőlésveszélyt kanyarodáskor. Összecsukható kialakítása miatt különösen alkalmas utazáshoz és bérautókhoz.

Tippek a vásárláshoz és a beszereléshez

Vásárlás előtt érdemes a gyermeket és az autót is magunkkal vinni a szaküzletbe. A személyes próba és a szakszerű tanácsadás mindig előnyös.