Döntöttek: eltörlik az autópálya-matricát, de előtte még jól megdrágítják

Ausztria 2027-től teljesen áttér a digitális autópálya-matricára, miközben a hagyományos, szélvédőre ragasztható változatot megszünteti. A rendszámhoz kötött elektronikus megoldás bevezetésével Ausztria több szomszédos ország gyakorlatát követi, miközben a díjakat is emeli.

Az osztrák kormány döntése értelmében 2027-től kizárólag digitális formában lesz elérhető az autópálya-matrica, amely a jármű rendszámához kapcsolódik majd. A hagyományos, ragasztható matricákat 2025. november végéig árusítják, és ezek 2027. január 31-ig maradnak érvényesek.

A digitális matricák a megszokott értékesítési pontokon - trafikokban, benzinkutakon, matricaközpontokban - továbbra is megvásárolhatók lesznek, valamint az Asfinag, az osztrák autópálya-üzemeltető online felületén is. A fizikai értékesítési helyeken történő vásárlás után a digitális matrica azonnal érvénybe lép - írta meg a Világgazdaság.

A váltás logikus lépésnek tekinthető, hiszen a vignetták 75 százalékát már most is online értékesítik. Ausztria ezzel a döntéssel több szomszédos ország - köztük Szlovénia, Szlovákia, Csehország és Magyarország - gyakorlatát követi. Az éves autópálya-matrica ára is emelkedik 2026-tól, 106,8 euróra, ami körülbelül 3 százalékos árnövekedést jelent.

Magyarországon eközben egyedi helyzet alakul ki 2026-ban: miközben országosan 4,3 százalékkal emelkednek az autópálya-használati díjak, öt vármegyében jelentős kedvezményeket vezetnek be. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében mindössze 2500 forintért lesz megvásárolható a vármegyei matrica, amely nemcsak az M30-asra, hanem az M3-asra és a vármegye minden fizetős útjára érvényes lesz.

Lázár János építési és közlekedési miniszter szeptemberben jelentette be, hogy az M1-es autópálya felújítása és kiszélesítése miatt Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében a helyiek körülbelül féláron, 15 ezer forintért juthatnak éves matricához a Budapest-Győr szakaszra. "Ez évente mintegy hétmilliárd forint megtakarítást jelenthet az autósoknak, a bővítés után pedig biztonságosabbá válik Magyarország legforgalmasabb autópályája" - közölte a miniszter.

A kedvezményekre jogosultak pontos köre még nem tisztázott. A miniszter szerint a budapestiek és a céges autók tulajdonosai nem részesülnek az árcsökkentésből, de egyelőre kérdéses, hogyan különítik el az átutazókat a helyiektől.

Az általános díjemelés a Központi Statisztikai Hivatal által mért 4,3 százalékos augusztusi inflációhoz igazodik. Az AutópályaMatrica számításai szerint 2026-ban az egynapi országos matrica 5550 forintba, a 10 napos 6910 forintba, a havi 11 170 forintba kerülhet. Az éves vármegyei matrica ára - a kedvezményes vármegyék kivételével - várhatóan 7190 forint, míg az éves országos matrica 61 760 forint lehet.