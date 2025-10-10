A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érinti.
Döntöttek: eltörlik az autópálya-matricát, de előtte még jól megdrágítják
Ausztria 2027-től teljesen áttér a digitális autópálya-matricára, miközben a hagyományos, szélvédőre ragasztható változatot megszünteti. A rendszámhoz kötött elektronikus megoldás bevezetésével Ausztria több szomszédos ország gyakorlatát követi, miközben a díjakat is emeli.
Az osztrák kormány döntése értelmében 2027-től kizárólag digitális formában lesz elérhető az autópálya-matrica, amely a jármű rendszámához kapcsolódik majd. A hagyományos, ragasztható matricákat 2025. november végéig árusítják, és ezek 2027. január 31-ig maradnak érvényesek.
A digitális matricák a megszokott értékesítési pontokon - trafikokban, benzinkutakon, matricaközpontokban - továbbra is megvásárolhatók lesznek, valamint az Asfinag, az osztrák autópálya-üzemeltető online felületén is. A fizikai értékesítési helyeken történő vásárlás után a digitális matrica azonnal érvénybe lép - írta meg a Világgazdaság.
A váltás logikus lépésnek tekinthető, hiszen a vignetták 75 százalékát már most is online értékesítik. Ausztria ezzel a döntéssel több szomszédos ország - köztük Szlovénia, Szlovákia, Csehország és Magyarország - gyakorlatát követi. Az éves autópálya-matrica ára is emelkedik 2026-tól, 106,8 euróra, ami körülbelül 3 százalékos árnövekedést jelent.
Magyarországon eközben egyedi helyzet alakul ki 2026-ban: miközben országosan 4,3 százalékkal emelkednek az autópálya-használati díjak, öt vármegyében jelentős kedvezményeket vezetnek be. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében mindössze 2500 forintért lesz megvásárolható a vármegyei matrica, amely nemcsak az M30-asra, hanem az M3-asra és a vármegye minden fizetős útjára érvényes lesz.
Lázár János építési és közlekedési miniszter szeptemberben jelentette be, hogy az M1-es autópálya felújítása és kiszélesítése miatt Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében a helyiek körülbelül féláron, 15 ezer forintért juthatnak éves matricához a Budapest-Győr szakaszra. "Ez évente mintegy hétmilliárd forint megtakarítást jelenthet az autósoknak, a bővítés után pedig biztonságosabbá válik Magyarország legforgalmasabb autópályája" - közölte a miniszter.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A kedvezményekre jogosultak pontos köre még nem tisztázott. A miniszter szerint a budapestiek és a céges autók tulajdonosai nem részesülnek az árcsökkentésből, de egyelőre kérdéses, hogyan különítik el az átutazókat a helyiektől.
Az általános díjemelés a Központi Statisztikai Hivatal által mért 4,3 százalékos augusztusi inflációhoz igazodik. Az AutópályaMatrica számításai szerint 2026-ban az egynapi országos matrica 5550 forintba, a 10 napos 6910 forintba, a havi 11 170 forintba kerülhet. Az éves vármegyei matrica ára - a kedvezményes vármegyék kivételével - várhatóan 7190 forint, míg az éves országos matrica 61 760 forint lehet.
Valamivel csökkent az átlagéletkor és a futásteljesítmény előző évhez képest.
Komoly versenytársat kaphatnak a kínai-magyar akksigyárak: ezzel véget is érhet a nagy magyar autóipari álom?!
Együttműködési megállapodást írt alá a moldovai Zener Group, a kínai New Energy Technology, valamint a Horizon Auto.
A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak elmondta, hogy véleménye szerint az év végéig az olaj ára nem fog emelkedni, de 60 dollárs szint alá...
Megérkezett Magyarországra a Kia új elektromos SUV-ja, az EV5, amely akár 630 kilométeres hatótávot is kínál.
20 százalékkal emelkedett a gyorshajtásért kiszabott büntetések száma egyetlen év alatt - közölte a Pénzcentrum kérdésére az ORFK.
Veszélyes gyerekülések buktak meg a nagy teszten: ha ilyet vettél, nehogy használd, komoly baj lehet!
Az ADAC 2025-ös őszi gyermekülés-tesztjén két modell súlyos biztonsági hiányosságok miatt megbukott.
Azokon a területeken, ahol kevés a fedett parkolóhely, például Budapest belvárosában vagy Budán, a garázsokat az átlagos ár többszöröséért hirdetik.
A hazai gépjárműtulajdonosok többsége teljesen védtelen egy-egy váratlan helyzet, például karosszéria-sérülés vagy műszaki probléma esetén.
Az EU tavaly októberben 45%-os vámot is kivetett a kínai elektromos járművekre.
A Renault frissítette középkategóriás SUV-ját, az Australt, amelynek modernizált, ráncfelvarrott változata már Magyarországon is elérhető.
A Tesla kedden nagy bejelentést tehet, amely vélhetően egy megfizethető elektromos autó bemutatásáról szólhat.
Fajsúlyos bejelentés jött az üzemanyagárakról: holnaptól élesedik, erről minden magyar autósnak tudnia kell
A Brent olaj hordónkénti árának csökkenésének köszönhetően a hazai kutakon is csökkennek az üzemanyagárak.
Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
11 460 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 17 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 798-as értékét. A
A Dacia bemutatta új, Hipster nevű koncepcióautóját, amely 800 kilogramm alatti, négyüléses, és a városi mobilitást tenné megfizethetővé.
A Tesla új fejlesztésekkel bővítette Model 3 és Model Y kínálatát: új kamera, irányjelző kar, és akár 750 km-es hatótáv is elérhető.
Megjött a bejelentés az üzemanyagárakról, változik a benzin és a gázolaj ára: erre kevés autós számított
Szombaton a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal, a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken.
Az önvezető járművek a közlekedés, az ipar és a mindennapi élet egyik legígéretesebb technológiai fejlődési irányát jelentik.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát