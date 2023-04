Sokkoló áremelés jön a magyar benzinkutakon: felborult a piac, ez fájni fog az autósoknak

Teljesen elszakadtak a magyar üzemanyagárak a Brent olaj hordónkénti árátol a tavalyi év végén. A benzinárstop kivezetésével hirtelen szabadult rá a piaci ár a lakosságra, ráadásul a vállalkozásoknak a veszteségeket is kompenzálniuk kell, amiket az árstop ideje alatt halmoztak fel. Mostanra a piac egy normálisabb kerékvágásba térhetett vissza, de az MNB tanulmánya szerint még mindig itthon a legnagyobb az árrés az üzemanyagon. A szakemberek a következő két hónapban áremelési hulámot vetítenek előre, nem kizárt, hogy 50 forinttal is drágulni fog az üzemanyagok literára itthon, ami nagyon sok autósnak fog fájni. Mutatjuk, hogy jutottunk el odáig, hogy az üzemanyagárak egyre kevésbé reagáljank az olajárakra - már, ha azok épp lefelé mennek.

Brutális áremelést vetítenek előre a szakértők a magyar benzinkutakon mindannak ellenére, hogy a forint elég sokat erősödött az euróhoz és a dollárhoz képest is az utóbbi időben. A holtankoljak.hu ügyvezetője szerint azonban mindez csak a szerdai árcsökkenéshez volt elég A következő két hónapban azonban nem kizárt, hogy akár 50 forinttal is emelkedjenek az átlagárak a magyar benzinkutakon. Ugyanis a nagy olajtermelő országok visszafogták a termelésüket, ami felfelé hajtja az olajárakat

Azaz, hát ki tudja, a benzinárstop kivezetése óta igencsak erős eltérések vannak az egyes benzinkutak között. Annyi biztos, a 100 dolláros hordónkénti olajár már bármikor eljöhet, legalábbis erről beszélt Molnár László, a GKI vezérigazgatója. Hozzátette, az áremelési hullám kb. fél százalékkal lökheti meg a magyar inflációt.

Megmérgezte a piacot a benzinárstop?

Hogy megértsük a folyamatokat, megnéztük a KSH helyzetképének üzemanyagárakkal kapcsolatos elemzését, és mint látható, a jópár hónapig érvényben lévő benzinárstop igencsak átrendezte a hazai üzemanyagpiacot. Az alábbi grafikon a Brent olaj világpiaci árát hasonlítj össze a hazai üzemanyagárakkal. Mint látható, az árstop előtt a benzin és a gázolaj hazai ára nagyjából lekövette a Brent mozgását.

Ám az árstop kivezetésekor valami egészen más történt. Hiába zuhant be az olajár 80 dillár környékére - ami a háború előtti szint alatt van -, ahogy elengedték a gyeplőt, kilőttek az üzemagyagárak. A grafikon vége elég beszédes: az olajár lefele, az üzemanyagárak egységesen felfelé indultak el.

Kommentáljában a statisztikai hivatal azt írta, a kőolaj világpiaci ára 2022-ben is jelentősen ingadozott: júniusig 120 dollár fölé emelkedett, majd fokozatosan 81 dollárig csökkent az év végére. Az emelkedést legnagyobb részben az orosz-ukrán háború kínálatra gyakorolt hatása okozta, míg az árak nyár végétől kezdődő csökkenését az európai gazdaság recessziós várakozásai által táplált keresletcsökkenés magyarázta.

Az olajárak ingadozása az azt jellemzően lekövető hazai üzemanyag-fogyasztóiárakban nem jelentkezett a 2021. november 15-től érvényes ársapka következtében. Az ársapka 2022. decemberi kivezetésének hatására azonban az üzemanyagok fogyasztói ára rövid időn belül jelentősen nőtt. A termékcsoport 6,5%-os fogyasztói kosáron belüli súlyának következtében az üzemanyagok áremelkedése összesen 1,8 százalékponttal járult hozzá a 2022. decemberi inflációhoz

- tették hozzá.

Hogy néz ki a matek?

A KSH mérései szerint decemberben az üzemanyagárak és az olajár így nézett ki:

95-ös benzin: 595 Ft/liter

Gázolaj: 640 Ft/liter

Brent olaj: 80,9 dollár/hordó

December 30-án az MNB adatai szerint 1 USD = 375,18 HUF

Szerdától pedig így fog kinézni a képlet:

95-ös benzin: 603 Ft/liter

Gázolaj: 579 Ft/liter

Brent olaj (április 17-én este): 84,5 dollár/hordó, de egy hónapja volt 75 dollár körül is

Ma, azaz április 18-ám 1 USD = 337 HUF

A képlet igencsak átalalkult egy negyedév alatt, ami annak a jele, hogy a piac kezd visszarendeződni. Hiszen az árstop kivezetésekor a szakemberek is arra hívták fel a figyelmet, hogy idő kell, mire a rendes kerékvágásba kerülnek a dolgok, a beszállítók visszatérnek és elhiszik, hogy immáron tényleg nem szólnak bele a piac működésébe.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Emellett fontos tényező volt a gázolaj tekintetében, hogy szerencsére nem lett dízelhiány Európában a feldolgozott orosz olajtermékek import-tilalma miatt. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára ennek kapcsán arról beszélt, hogy az enyhe tél miatt fűtésre sem használtak fel annyi gázolajat a kontinensen, így a jegyzésárak nem szálltak el a szankció februári bevezetésekor, sőt.

Most hozzák be a veszteségeket

A matekból viszont egy másik fontos elem sem maradhat ki: a vállalkozások, amelyek hosszú hónapokon keresztül nyögték az árstop veszteségeit. Mint korábban beszámoltunk róla, rengeteg kis kút nem bírta tovább, és zárt be, mások pedig jelentős áldozatok árán tudtak csak nyitva maradni, több tízmilliós, de akár 100 milliós nagyságrendű veszteséget is bevállalva, vagy ingóságaikon túladva.

Most, hogy szabadpiac van, nyilván a cégek is próbálják visszahozni a veszteségeiket, ezért mozoghatnak olyan hektikusan az üzemanyagárak, szakadhattak el például a Brent olaj árától. Immáron a Holtankoljak is rendre hozzáteszi az aktuális árváltozás-beszámolókhoz, hogy

...amennyiben a nagykereskedelmi árváltozás a kiskereskedelmi árakban is megjelenik.

Magyarul egyáltalán nem biztos, hogy a kutak forintra pontosan lekövetik a nagykerek árváltozásait. Nemrégiben már a Magyar Nemzeti Bank is kereste a választ arra a kérdésre, hogy miért hazánkban vannak a régió legmagasabb üzemanyagárai. A jegybank szakértők arra jutottak, hogy hazánkban a legnagyobb az áfakulcs, míg a jövedéki adó az uniós minimumnál is kevesebb. A magasabb ár oka az MNB szerint a magas árrés, vagyis nagyobb haszonnal dolgoznak az olajkereskedők.

Így lehet az, hogy februárban 170 forint volt a benzin esetében az árrés, míg a régió többi országában átlagosan 102 forint volt ugyanez.

És akkor itt tértünk vissza a vállalkozások veszteségeire: vélhetően ennyibe kerül most az autósoknak az, hogy a kutaknak több mint egy évig lényegében nem volt beleszólásuk abba, mennyiért kereskedhetnek az üzemanyagokkal - az állami támogatások pedig az érdekképviseletek szerint nem voltak elégségesek.

Címlapkép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA