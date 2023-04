Durvul a helyzet a magyar benzinkutakon: szívhatják a fogukat az autósok

Annak ellenére is még mindig Magyarországon a legdrágább a benzin a környező országokhoz képest, hogy az idén szinte folyamatosan csökkent a benzin ára. Ráadásul a különbség egyre növekszik: Romániában már 100 forinttal olcsóbb az üzemanyag. Egy piaci szakértő szerint itthon pedig jelentősen csökkent a kereslet, miközben a környező országokhoz képest még mindig kimagasló haszonnal dolgoznak az olajkereskedők – számolt be az RTL.

A héten csökkent a 95-ös benzin ára, de még így is minden nagyobb kúton hatossal kezdődik az összeg: a benzin átlagára jelenleg 611 forint literenként. Ez pedig bár még így is 25 forintos csökkenés az év elejéhez képest, de még így is nálunk a legmagasabb az ár a környező országokhoz képest.

A különbség pedig egyre inkább nő: Romániában és Szlovéniában a három héttel ezelőtti alig 70 forint helyett ma majdnem 100 forinttal olcsóbb egy liter benzin. A gázolaj pedig mindössze Szerbiában és Ausztriában drágább, mint Magyarországon.

A magyar piacon az látszik, hogy elég jelentősen csökkent a kereslet a benzin és a gázolaj iránt is. A piac nagyon várja, hogy élénküljön a forgalom és volument tudjanak eladni a benzinkutak

– mondta a Híradónak Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója.

A jegybank friss jelentése szerint is hazánkban a legnagyobb az áfakulcs, míg a jövedéki adó az uniós minimumnál is kevesebb. A magasabb ár oka az MNB szerint a magas árrés, vagyis nagyobb haszonnal dolgoznak az olajkereskedők. Így lehet az, hogy februárban 170 volt a benzin esetéen az árrés, míg a régió többi országában átlagosan 102 forint volt ugyanez.