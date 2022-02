Dübörög a benzinturizmus: hordószám veszik az olcsó magyar üzemanyagot a szlovákok

Elszálltak az üzemanyagárak Szlovákiában, egyre többen járnak inkább Magyarországra és Lengyelországba tankolni, ahol jóval olcsóbb a benzin és a gázolaj. Sokan nem csak az autójukat tankolják tele, hanem kannaszám, utánfutón veszik az üzemanyagot. A szlovák vámhivatal figyelmeztetett, hogy kannában a szabályok szerint maximum 10 liter üzemanyagot lehet behozni más EU-s országból.

Az olcsóbb üzemanyag miatt egyre többen járnak át tankolni a szomszédos országokba Szlovákiából, elsősorban Magyarországra és Lengyelországba, mert az elmúlt időszakban megugrottak az üzemanyagárak - írja az Új Szó.

Északi szomszédunkban a gázolaj átlagára az elmúlt napokban literenként 1,43 euró (kb. 505 forint) a 95-ös benziné pedig 1,53 euró (kb. 540 forint) körül mozgott, a nagyobb benzinkúthálózatoknál pedig ennél jóval drágábban lehet tankolni.

A lap szerint Lengyelországban a benzin literjéért átlagosan 1,15 eurót (kb. 404 forintot), míg a gázolajért 1,16 eurót (kb. 409 forintot) kérnek, így már egy 45 literes üzemanyagtartály feltöltésével is 18 eurót, azaz majdnem 6500 forintot nyerhetnek egy tankoláson a szlovákok. Hasonló a helyzet Magyarországgal is, hiszen nálunk 480 forint az árplafon az üzemanyagokra, ami hozzávetőleg 1,35 euró.

Sokan nem is érik be azzal, hogy teletankolják az autójuk üzemanyagtartályát, egyre többen kerekedtek fel a szomszédos országokba a személyautójuk után felszerelt utánfutóval, több hordó üzemanyagot szerezve be egyszerre.

Már a szlovákiai adó- és vámhivatal is kénytelen volt reagálni az ügyre: Martina Rybanská szóvivő figyelmeztetett, hogy kannában legfeljebb 10 liternyi üzemanyagot lehet behozni Szlovákiába adómentesen egy másik uniós országból.