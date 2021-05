Olcsóbb lett a Tesla Model 3 Magyarországon: ennyivel vágták meg az árat

Nem bízza a véletlenre a Tesla: olcsóbb lett a Model 3 Magyarországon, hogy biztosan beleférjen az állami támogatás kereteibe.

Olcsóbb let a Tesla Model 3 a magyarországi hivatalos oldalon: a legolcsóbb elektromos autó eddig is belefért a 15 milliós keretbe, így járhatott rá 1,5 millió forint állami támogatás. Ám úgy tűnik, a hazai márkaképviselet biztosra ment, és a 360 ezer forintos üzembehelyezési díjat is lecsípte az árcéduláról.

Így a legolcsóbb Model 3 mostmár 14 999 999 forint helyett 14 639 900 forintba kerül - szúrta ki a villanyautosok.hu szakportál. Ha valaki még a régi áron csapott le a Teslára, az lemondhatja a foglalását 36 ezer forintért, és újra megrendelheti ugyanazt a kocsit, immár az olcsóbb áron.

Az alap Model 3 fehér színben fér bele a 15 milliós keretbe, 18 colos felnikkel, az alap fekete belsővel. Illetve nincsenek benne olyan funkciók, mint az "Enhanced autopilot", vagy az ennél sokoldalúbb teljes önvezető képesség. Ám ezeket a funkciókat utólag is fel lehet oldani (1,4 millió, vagy 2,8 millió forintért), amelyhez elég a pénz kifizetnünk közvetlenül a Teslának.

Nem tudni, hogy a magyar hatóságok hogy viszonyulnak majd az ilyen kiskapukhoz, de ha valaki bevállalja a legalapabb Model 3-at, akkor a támogatással gyakorlatilag ingyen megkaphatja a kisebbik autopilot-csomagot.