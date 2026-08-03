Komoly bejelentést tett a magyarországi bank az Otthon Start hitelről: változik a kamat

Augusztustól a Gránit Banknál is fix, évi 3 százalékos kamattal érhető el az Otthon Start. A hitelintézetnél korábban évi 2,79 százalékos kamat mellett volt igényelhető a támogatott konstrukció mindazok számára, akik legalább havi 250 ezer forintos jövedelemjóváírást vállaltak a törlesztési számlájukra. A nyár utolsó hónapjában ugyanakkor maradtak még olyan bankok a piacon, ahol 3 százalék alatti kamatszinttel kapható a kedvezményes kölcsön - áll a Bankmonitor elemzésében.

Augusztus elsejétől a Gránit Banknál is a jogszabályi plafon érvényes az Otthon Start kamatára, így a pénzintézetnél már fix, évi 3 százalékos kamattal érhető el a támogatott kölcsön. Ezt megelőzően 2,79 százalékos kamat mellett igényelhették a kedvezményes hitelt azok az ügyfelek, akik havonta legalább 250 ezer forintos jövedelemjóváírást teljesítettek a banknál vezetett folyószámlájukra.

A kamatemelkedés elsőre nem tűnik jelentősnek, a 21 bázispontos emelkedés azonban érezhetően megnöveli az adósok havi törlesztőrészletét. Egy példát vizsgálva: ha valaki 30 millió forint Otthon Start hitelt venne fel 25 éves futamidőre, és nettó 800 ezer forintos jövedelmét a hitelező banknál vezetett számlájára utaltatja, augusztus előtt még évi 2,79 százalékos kamattal kaphatta meg a kölcsönt, aminek a törlesztőrészlete 139 ezer forint körül alakult. Augusztustól viszont ugyanez az igénylő már 3 százalékos kamat mellett juthat a hitelhez, így a havi fizetnivalója megközelítőleg 142 ezer forintra emelkedik.

Ez azt jelenti, hogy havonta körülbelül 3 ezer forinttal, a 25 éves futamidő alatt pedig összességében 976 ezer forinttal kell többet fizetnie annak, aki kivárt az igényléssel.

A hitelintézet korábban az igényléshez kapcsolódó díjak és induló költségek egy részét elengedte, ám ezek a feltételek is érdemben átalakultak augusztusban. A bank korábban egyösszegű jóváírást is kínált a náluk hitelt felvevő ügyfeleknek, a legfrissebb hirdetmények és a honlap tájékoztatása alapján azonban ez a kedvezmény is megszűnt.

Fontos hangsúlyozni, hogy a már meglévő, korábban folyósított kölcsönöket nem érinti a változás, azoknál megmarad a szerződésben rögzített kamat és törlesztőrészlet.

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A Gránit Bank lépése után is akadnak még olyan szereplők a piacon, amelyek 3 százaléknál kedvezőbb kamattal kínálják a támogatott konstrukciót.

A CIB Banknál az Otthon Start hitel kamata augusztusban évi 2,95 százalék,

míg a MagNet Banknál 2,80 százalék.

Az MBH Banknál évi 2,75 százalékos kamatszinttel érhető el a támogatott hitel a bank kiemelt partnervállalatainak munkavállalói számára, míg a prémium és privátbanki ügyfeleknek évi 2,89 százalékos kamatot biztosítanak.

Természetesen a hitelfelvevők számára nem kizárólag a kamatszint a döntő tényező. Egyes pénzintézetek még mindig jelentős induló jóváírási akciókkal igyekeznek ügyfeleket vonzani, a kedvezmények mértékében pedig komoly eltérések tapasztalhatók a piacon. A legfőbb szempont azonban továbbra is az, hogy az adott bank mekkora hitelösszeget hajlandó folyósítani az adósnak.

Mivel a pénzintézetek hitelbírálati gyakorlata jelentősen eltérhet, előfordulhat, hogy miközben az egyik intézmény gond nélkül jóváhagyja a kért összeget, a másik elutasítja az igénylést. Ez még egy olyan államilag támogatott lakáshitel esetében is megtörténhet, mint az Otthon Start.