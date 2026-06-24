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Komoly gázmegállapodást kötött Oroszország: legfontosabb európai szövetségese ezúttal sem hagyta cserben
Ismét meghosszabbították az orosz-szerb gázmegállapodást.
Oroszország három hónappal meghosszabbította a Szerbiával kötött gázmegállapodást, és várhatóan hamarosan az év végéig is kiterjesztik annak hatályát - közölte Dusan Bajatovic, a Szerbiai Gázszolgáltató (Srbijagas) vezérigazgatója szerdán a szerbiai parlament ülésén, a Srbijagasnak adott állami garanciákat ért ellenzéki bírálatokra reagálva.
Felszólalásában a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) politikusa kiemelte, gáz nélkül nincsenek beruházások. Hozzátette, amennyiben nem fejezik be az összeköttetés kiépítését Romániával és Észak-Macedóniával, ha nem növelik a Magyarország felé irányuló kapacitásokat, és nem készülnek el a tervezett tárolók, akkor a gáz ára legalább 40 százalékkal fog emelkedni.
A beruházások a hazai ellátásbiztonságot garantálják. A Szerbiai Gázszolgáltató maga finanszírozza a hiteleket, vagyis nem kér állami támogatást, de állami garancia szükséges a projekt befejezéséhez - mondta. "Szerintem, ha megnézzük az európai terveket, ezek a szállítóállomások és gázvezetékek mind szerepelnek bennük egyebek mellett a 3. csatlakozási klaszter megnyitásának feltételeként.
Ezek az állomások a piac megnyitásának feltételeit jelentik. Mindezt Európa kéri" - fogalmazott. Az Oroszország és Szerbia közötti gázszerződés napi hatmillió köbméter gáz szállítását biztosítja kedvezményes áron.
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