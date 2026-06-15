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High angle view on a huge stack of fossil fuel barrels - stock photo
Világ

Kemény árzuhanás az európai tőzsdéken a közel-keleti béke hírére: a kőolaj, földgáz is drámaian olcsóbb lett

Pénzcentrum
2026. június 15. 11:29

Meredek áreséssel reagált az európai energiapiac arra a hírre, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodott a háború lezárásáról, valamint a Hormuzi-szoros újranyitásáról. A földgáz ára több mint öt százalékot zuhant, és a kőolaj is jelentősen olcsóbbá vált - hívta fel a figyelmet a Portfolio.

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Az európai gázárak irányadó tőzsdéjén, a holland TTF-en az ázsiai kereskedésben megawattóránként 44 euró körüli szintre süllyedt a jegyzés, ami öthetes mélypontot jelent a piacon.

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Bár a kulcsfontosságú hajózási útvonal szabaddá tétele rendkívül kedvező fejlemény, önmagában nem oldja meg az összes ellátási problémát.

A katari Ras Laffan cseppfolyósítottföldgáz-üzemében (LNG) keletkezett károk teljes helyreállítása például akár három-öt évet is igénybe vehet. J. D. Vance amerikai alelnök tájékoztatása szerint a békemegállapodás hivatalos aláírására június 19-én, pénteken kerülhet sor Genfben.
Címlapkép: Getty Images
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