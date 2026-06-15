Kemény árzuhanás az európai tőzsdéken a közel-keleti béke hírére: a kőolaj, földgáz is drámaian olcsóbb lett

Meredek áreséssel reagált az európai energiapiac arra a hírre, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodott a háború lezárásáról, valamint a Hormuzi-szoros újranyitásáról. A földgáz ára több mint öt százalékot zuhant, és a kőolaj is jelentősen olcsóbbá vált - hívta fel a figyelmet a Portfolio.

Az európai gázárak irányadó tőzsdéjén, a holland TTF-en az ázsiai kereskedésben megawattóránként 44 euró körüli szintre süllyedt a jegyzés, ami öthetes mélypontot jelent a piacon.

Bár a kulcsfontosságú hajózási útvonal szabaddá tétele rendkívül kedvező fejlemény, önmagában nem oldja meg az összes ellátási problémát.

A katari Ras Laffan cseppfolyósítottföldgáz-üzemében (LNG) keletkezett károk teljes helyreállítása például akár három-öt évet is igénybe vehet. J. D. Vance amerikai alelnök tájékoztatása szerint a békemegállapodás hivatalos aláírására június 19-én, pénteken kerülhet sor Genfben.