Telefonon egyeztetett Putyin és Trump: az orosz elnök Európát és Ukrajnát bírálta, Trump közvetítést ígért.
Kemény árzuhanás az európai tőzsdéken a közel-keleti béke hírére: a kőolaj, földgáz is drámaian olcsóbb lett
Meredek áreséssel reagált az európai energiapiac arra a hírre, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodott a háború lezárásáról, valamint a Hormuzi-szoros újranyitásáról. A földgáz ára több mint öt százalékot zuhant, és a kőolaj is jelentősen olcsóbbá vált - hívta fel a figyelmet a Portfolio.
Az európai gázárak irányadó tőzsdéjén, a holland TTF-en az ázsiai kereskedésben megawattóránként 44 euró körüli szintre süllyedt a jegyzés, ami öthetes mélypontot jelent a piacon.
Bár a kulcsfontosságú hajózási útvonal szabaddá tétele rendkívül kedvező fejlemény, önmagában nem oldja meg az összes ellátási problémát.
A katari Ras Laffan cseppfolyósítottföldgáz-üzemében (LNG) keletkezett károk teljes helyreállítása például akár három-öt évet is igénybe vehet. J. D. Vance amerikai alelnök tájékoztatása szerint a békemegállapodás hivatalos aláírására június 19-én, pénteken kerülhet sor Genfben.
Ukrán dróntámadás érte a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Tyemrjuk tengeri terminálját.
Elon Musk lett a világ első dollárbilliomosa, miután a SpaceX tőzsdére lépésével vagyona meghaladta az 1100 milliárd dollárt,
Az ukrán vezérkar legfrissebb összesítése szerint Oroszország már több mint 1,38 millió katonát veszített a háború 2022-es kezdete óta.
Az amerikai erők megölték Héctor Rusthenford Guerrero Florest, a venezuelai Tren de Aragua drogkartell vezetőjét
Az Egyesült Államok megsemmisített több iráni drónt, amely a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat vette célba.
A szerzők szerint ez egy rendkívül óvatos becslés, amely nem számol a lombkorona sérülésével és a táplálékforrások beszűkülésével.
Ha a világ legerősebb hadseregére gondolunk, kit említünk először? És mi történik, ha nem a fegyvereket vagy a költségvetést, hanem egyszerűen az emberi létszámot nézzük?...
Kongatják a vészharangot a NATO vezetői: éveken belül közvetlen katonai támadást indíthat Oroszország
A fokozódó fenyegetés miatt a német és a svéd vezetés is a haderő azonnali felkészítését, valamint a védelmi képességek sürgős megerősítését szorgalmazza.
Most tényleg véget érhet az őrület, ami a Közel-Keleten folyik: vasárnap írhatják alá a békét, már a helyszín is megvan
A konfliktus belpolitikailag is egyre terhesebbé vált a Fehér Ház számára.
Bár a NATO határai mentén zajló orosz katonai fejlesztés jelentősen növeli Moszkva képességeit, a szakértők hangsúlyozzák, hogy ez nem jelent azonnali biztonsági kockázatot Finnország számára.
Az Egyesült Államok jelentősen csökkenti az európai NATO-hadműveletek támogatására szánt katonai jelenlétét.
Történelmi tőzsdei lépésre készül az amerikai óriáscég: lázasan tesztelik a rendszereket a várható roham előtt
A Nasdaq, a vezető árjegyzők – köztük a Citadel Securities és a Jane Street –, valamint a brókercégek már hetek óta folyamatosan tesztelik rendszereiket.
Miről beszél Donald Trump? Elképesztő kijelentést tett az amerikai elnök: ebbe az USA gazdasága is beleremeghet
Az iráni háború okozta energiaár-emelkedés miatt hároméves csúcsra, 4,2 százalékra gyorsult az amerikai infláció - Donald Trump azt mondta, imádja ezt.
Tovább eszkalálódik az amerikai–iráni konfliktus, miközben vitatott, hogy valóban lezárták-e a Hormuzi-szorost.
Titkos akciót hajtott végre az Egyesült Államok a stratégiai tengeri útvonalon, ezért volt rá szükség
Az Egyesült Államok segítségével az elmúlt napokban 22 olajszállító tanker haladt át a Hormuzi-szoroson, jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban.
Pozitív jelzéseket kapott Kijev arról, hogy a közeljövőben létrejöhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök találkozója.
Olyan fordulat jöhet az ukrán háborúban, amire 4 év alatt nem volt példa: ennél fájóbb sebet nem is kaphatott volna Oroszország
Kijev stratégiája elsősorban az orosz logisztika megbénítására összpontosít, ami a Krím-félsziget esetében különösen hatásosnak bizonyul.
Áprilisban jelentősen megugrott a Szuezi-csatorna hajóforgalma és az abból származó bevétel, miután a Hormuzi-szoros lezárása felértékelte a vörös-tengeri útvonalat.
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Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.