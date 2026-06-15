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Világ

Új korszakot nyithat az uniós kapcsolatokban az elnöki szék várományosa: megváltozhat minden Európában?

Pénzcentrum
2026. június 15. 15:41

Jordan Bardella, a francia jobboldal várható vezetője egy friss interjúban vázolta fel, hogyan alakítaná át országa és az Európai Unió viszonyát. A 2027-es elnökválasztás esélyesének számító politikus nem léptetné ki Franciaországot az Európai Unióból, de a nettó befizetéseket a felére csökkentené, és nagyobb nemzeti mozgásteret követelne a gazdaság, valamint a külpolitika terén.

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Franciaországban 2027 áprilisában tartják a következő elnökválasztást, amelyen a két ciklus után távozó Emmanuel Macron már nem indulhat. A felmérések szerint a Nemzeti Tömörülés európai parlamenti képviselője, Jordan Bardella jó eséllyel pályázik az államfői tisztségre, miután a párt korábbi vezetőjét, Marine Le Pent korrupciós ügyek miatt eltiltották az indulástól.

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Bár a jobboldali formáció stabilan vezeti a közvélemény-kutatásokat, a francia kétfordulós többségi választási rendszer sajátossága, hogy a mérsékelt szavazók a második fordulóban általában összefognak a radikális jelölttel szemben. Bardella politikai víziója mindenesetre hűen tükrözi az európai jobboldali és populista mozgalmak irányvonalát.

A politikus a Politicónak adott interjújában hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak gyökeresen meg kell változnia, mivel jelenlegi formájában képtelen kellő gyorsasággal reagálni a globális kihívásokra. Kijelentette, hogy mindent át akarnak alakítani, de anélkül, hogy bármit is lerombolnának. Meglátása szerint az elmúlt évtizedben világszerte felerősödtek a nemzeti szuverenitásra építő törekvések, miközben az unió éppen ezek visszaszorításán fáradozott. Bardella szerint ezért elkerülhetetlen, hogy Brüsszelt a működése megváltoztatására kényszerítsék.

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Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy Párizs a jelenlegi 12-15 milliárd eurós nettó uniós költségvetési hozzájárulását a felére csökkentené, a felszabaduló összeget pedig a hazai gazdaságba forgatná vissza. Bardella olyan mentességek és nemzeti hatáskörök kialakítását szorgalmazza, amelyek kifejezetten a francia versenyképességet és az iparfejlesztést támogatnák.

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A gazdasági önállóság mellett a politikusnak a külpolitika terén is határozott elképzelései vannak. Úgy véli, hogy Franciaországnak atomhatalomként különleges felelőssége és szerepe van a globális biztonságban, ami esetleges győzelme esetén a NATO-val való viszony, valamint az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok alapvető felülvizsgálatát is magával vonhatja.
Címlapkép: Getty Images
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