Kiszivárgott a titkos paktum: meglepő alkut köthetett az Egyesült Államok az iráni vezetéssel

Az iráni Forradalmi Gárdához köthető Tasznim hírügynökség részleteket szivárogtatott ki egy állítólagos amerikai–iráni egyetértési nyilatkozatból. A dokumentum szerint Washington jelentős szankciókat oldana fel és kivonná csapatait a régióból, cserébe Irán a tárgyalások idejére felfüggesztené a nukleáris tevékenységét.

Az Iran International által szemlézett, névtelen forrásra hivatkozó jelentés több konkrét pontot is idéz a tervezetből. A negyedik cikkely értelmében a végleges megállapodás aláírását követő harminc napon belül az Egyesült Államoknak ki kell vonnia katonai erőit az Iránt körülvevő térségből. A hetedik pont alapján Washington egy végleges egyezmény esetén vállalná az elsődleges és másodlagos szankciók, az ENSZ Biztonsági Tanácsának büntetőintézkedései, valamint a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) határozatainak visszavonását.

A dokumentum tizenegyedik cikke szerint az egyetértési nyilatkozat június 19-i aláírásával azonnal életbe lépnének a kőolaj és a petrolkémiai termékek értékesítésére, szállítására, biztosítására, valamint a kapcsolódó kereskedelmi tranzakciókra vonatkozó szankciós mentességek.

A megállapodás nyolcadik és kilencedik cikkelye egy hatvannapos, de meghosszabbítható tárgyalási időszakot rögzít, amely alatt a felek a nukleáris kérdésekről, különösen az urándúsításról és a felhalmozott készletekről egyeztetnek. Washington vállalta, hogy ezen időszak alatt nem telepít további csapatokat a régióba, és nem vezet be újabb büntetőintézkedéseket, míg Irán cserébe szintén szünetelteti a nukleáris tevékenységét.