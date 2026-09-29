Most érkezett! Halálos iskolai támadás Szaniszlófalván: egy diák az elkövető, legalább egy ember meghalt

Halálos támadás történt kedd reggel egy észak-szlovákiai általános iskolában. Egy tanuló éles tárggyal támadt tanárokra és diákokra, egy 61 éves nő meghalt, többen megsérültek. A helyszínre két mentőegységet és két mentőhelikoptert is küldtek, egy gyermeket kritikus állapotban szállítottak kórházba. A rendőrség őrizetbe vette a feltételezett elkövetőt, az indítékot egyelőre nem közölték, írja a 24.hu.

Halálos támadás történt az észak-szlovákiai Szaniszlófalva (Staškov) általános iskolájában. Sajtóhírek szerint egy nyolcadikos fiú támadt éles tárggyal tanárokra és diákokra, később a rendőrség őrizetbe vette. A helyszínre két mentőegységet és két mentőhelikoptert küldtek.

A légimentők egy kritikus állapotban lévő gyermeket a Martini-tói kórházba szállítottak, egy 44 éves, mellkasi szúrt sebet szenvedett beteget pedig a zsolnai kórházba vittek. Egy 61 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem lehetett megmenteni.

A történtekre Robert Fico szlovák miniszterelnök is reagált. Részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt. Közlése szerint az illetékes miniszterek a helyszínre tartottak, a kormány pedig készen állt a szükséges támogatás biztosítására.

A rendőrség közlése szerint a helyzetet ellenőrzés alatt tartják, és jelenleg senkit nem fenyeget közvetlen veszély. A gyerekeket osztályonként vezették ki az iskola épületéből, több szülő pedig a helyszínre érkezett. A szlovákiai SME szerint felmerült, hogy a támadás hátterében az állhatott, hogy a fiú nagyanyja romló iskolai eredményei miatt megtiltotta neki a ministrálást, ezt azonban a rendőrség nem erősítette meg.