A washingtoni IMF- és Világbank-találkozón részt vevő globális pénzügyi vezetők arra a felismerésre jutottak, hogy egyre kevésbé tudják enyhíteni a geopolitikai sokkok okozta gazdasági károkat.
Retteghet Donald Trump: közeleg a nap, amikor teljesen megbéníthatják az elnök hatalmát az Egyesült Államokban
A közelgő amerikai félidős választásokon a demokratáknak jó esélyük van visszaszerezni a kongresszusi többséget a népszerűtlen Donald Trumppal és a gazdasági nehézségekkel küzdő republikánusokkal szemben. Bár a Demokrata Párt megítélése összességében kifejezetten gyenge, szavazóik sokkal motiváltabbak az ellentábornál. Egy esetleges választási győzelemmel a demokraták súlyos csapást mérnének a kormánypártra. Ezzel szinte teljesen megbéníthatnák az elnök mozgásterét a ciklus hátralévő részében - írta a Portfolio.
Az iráni háború és a magas infláció miatt Donald Trump népszerűsége zuhanórepülésben van. Ez komoly lehetőséget kínál a demokratáknak a novemberi félidős választásokon. A tét óriási, és az ellenzék egyáltalán nem indul reménytelen helyzetből. A képviselőházban jelenleg minimális, mindössze ötfős republikánus többség (218–213) próbál lavírozni. A szenátusban is szűk, 53–47 arányú a kormánypárti fölény. A történelmi trendek szintén a demokratáknak kedveznek, hiszen a félidős voksolásokon a választók hagyományosan az elnök pártja ellen szavaznak.
A bizakodásra több konkrét okuk is van. Jelenleg az amerikaiak mintegy kétharmada elégedetlen azzal, ahogy a Fehér Ház a megélhetési válságot kezeli. Látványos fejlemény az is, hogy Trump megválasztása óta a demokraták harminc tagállami törvényhozási mandátumot hódítottak el, míg a republikánusok egyet sem. A kampányfinanszírozás terén is jelentős az előnyük. A kulcsfontosságú billegő körzetek többségében, valamint a kiélezett szenátusi versenyekben a demokrata kihívók jóval több kampányadományt gyűjtöttek, mint hivatalban lévő ellenfeleik. Nem meglepő tehát, hogy a felmérések átlagában jelenleg 5-6 százalékponttal vezetnek.
A helyzet azonban korántsem lefutott. A választókerületek manipulatív átrajzolása miatt a korábbiaknál sokkal kevesebb a billegő, reálisan megnyerhető körzet. Ez jelentősen megnehezíti a nagyszabású áttörést. Ráadásul a most mért 5-6 pontos előny elmarad a korábbi, nagy ellenzéki győzelmeket hozó évek – például 2006 vagy 2018 – azonos időszakában mért támogatottságtól. Ennek legfőbb oka a Demokrata Párt alacsony, mindössze 28 százalékos népszerűségi mutatója, amely még a republikánusokénál is rosszabb. Hiába az elnökből való kiábrándultság, a választók a gazdaság és a bevándorlás kérdésében továbbra is a republikánusokat tartják hitelesebbnek. A demokraták leginkább csak az egészségügy és a nők jogai terén élveznek előnyt.
A demokraták gyenge megítélése mögött részben saját szavazóik elégedetlensége áll, akik határozottabb fellépést hiányolnak a pártvezetéstől. Az urnáknál ez azonban aligha jelent majd hátrányt. A demokrata szimpatizánsok 96 százaléka tervezi támogatni a párt jelöltjeit, és lelkesedésük is jóval felülmúlja a kormánypárti szavazókét. Míg a demokraták kétharmada rendkívül motivált a részvételre, ez a republikánusoknak csak a feléről mondható el.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Ha erre a motivált bázisra építve a demokraták átveszik az irányítást a kongresszus felett, azzal gyakorlatilag gúzsba köthetik a Fehér Házat. Már a képviselőház megszerzésével is folyamatos kompromisszumokra kényszeríthetik az elnököt. Kongresszusi vizsgálatokat indíthatnak, és blokkolhatják a költségvetés elfogadását. A szenátus visszahódítása pedig még súlyosabb következményekkel járna. Ellehetetlenítené Trump katonai terveit, valamint megnehezítené a bírói és kormányzati kinevezéseket. Emellett olyan kérdésekben szoríthatná sarokba a republikánusokat, amelyek a 2028-as elnökválasztási esélyeiket is végzetesen alááshatják.
Címlapkép: Official White House Photo by Daniel Torok
Végleg betelt a pohár az iráni tárgyalásokon: ha ezt nem lépi meg az Egyesült Államok, teljesen lőttek a megegyezésnek
Bár a közelmúltbeli béketárgyalásokon történt némi előrelépés, továbbra is mélyek az ellentétek Irán és az Egyesült Államok között.
Lemásolta Ukrajna az oroszok szuperfegyverét: esélye sem lesz a légvédelemnek a pusztító újdonsággal szemben
Ukrajna egy saját fejlesztésű, légi indítású rakétán dolgozik. A fegyver a nehezen leküzdhető orosz Kindzsal mintájára készül.
Elképesztő döntés született az olajszankciókról: komoly felmentést kapott a régió, de már ketyeg az ultimátum
Az amerikai kormány június 16-ig meghosszabbította azt az engedélyt, amelynek alapján a horvát Janaf vállalat továbbra is szállíthat nyersolajat a Szerbiai Kőolajipari Vállalatnak.
Ukrajna 2026 első felében 25 ezer földi robotrendszert vásárol. Ez a mennyiség a tavalyi beszerzés kétszerese.
Halállistát tett közzé Oroszország: 21 európai helyszín került a rakéták célkeresztjébe, csak meg kell nyomni a gombot
Az orosz védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta huszonegy olyan európai üzem pontos koordinátáit, amelyek drónokat gyártanak Ukrajnának.
Megy a csiki-csuki: Irán megint lezárta a Hormuzi-szorost, közben Trump "meglehetősen jó" hírekről beszél
Irán az amerikai blokádra hivatkozva alig egy nap után ismét átvette a teljes ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett.
Ukrajna és nemzetközi hitelezői megállapodtak az ország adósságszolgálati kötelezettségeinek további halasztásáról.
Történelmi mélyponton az alkoholfogyasztás az Egyesült Államokban: kevesen gondolták volna, de Trump is vastagon benne van
A gazdasági nehézségek, a vámháborúk, a szigorodó bevándorláspolitika és az általános bizonytalanság egyaránt visszafogja az alkoholfogyasztást az Egyesült Államokban.
Megfordította a vasárnapi állást, és megnyerte a paksi központú választókerületet a Tisza Párt jelöltje, Cseh Tamás.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy Irán ismét megnyitja a Hormuzi-szorost a hajóforgalom előtt.
Nemzetközi koalíció tárgyal pénteken Párizsban a Hormuzi-szoros tengeri forgalmának újraindítását célzó tervekről.
Péntek reggel megkezdődött az átjelentkezéssel, valamint a külképviseleteken leadott szavazatok átadása az egyéni választókerületi választási irodáknak.
Izrael és Libanon vezetői tíznapos tűzszünetben állapodtak meg. A fegyvernyugvás április 16-án, helyi idő szerint éjfélkor lépett hatályba.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok a jövőben megvonja a támogatást Olaszországtól.
Magyar Péter bejelentése: megvan a parlamenti megállapodás, ekkor választhatja meg miniszterelnöknek az Országgyűlés
Lezajlott az első egyeztetés a parlamenti pártok között az Országgyűlés alakuló üléséről és a bizottsági struktúráról, mondta Magyar Péter a tárgyalás után.
Riasztó jelentést közölt a hírszerzés: Oroszország már javában fegyverkezik az Ukrajna utáni háborúra
Hanno Pevkur szerint Európa önállóan nem képes megvédeni magát Oroszországgal szemben.
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben tette egyértelművé országa álláspontját.
Irán már olyan engedményekre is hajlandó, amelyekről korábban szó sem volt, Trump szerint gyors áttörés jöhet.
-
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.