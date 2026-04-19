2026. április 19. vasárnap Emma
23 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
President Donald J. Trump delivers remarks at a press conference, March 9, 2026. (Official White House Photo by Daniel Torok)
Világ

Retteghet Donald Trump: közeleg a nap, amikor teljesen megbéníthatják az elnök hatalmát az Egyesült Államokban

Pénzcentrum
2026. április 19. 15:00

A közelgő amerikai félidős választásokon a demokratáknak jó esélyük van visszaszerezni a kongresszusi többséget a népszerűtlen Donald Trumppal és a gazdasági nehézségekkel küzdő republikánusokkal szemben. Bár a Demokrata Párt megítélése összességében kifejezetten gyenge, szavazóik sokkal motiváltabbak az ellentábornál. Egy esetleges választási győzelemmel a demokraták súlyos csapást mérnének a kormánypártra. Ezzel szinte teljesen megbéníthatnák az elnök mozgásterét a ciklus hátralévő részében - írta a Portfolio.

Az iráni háború és a magas infláció miatt Donald Trump népszerűsége zuhanórepülésben van. Ez komoly lehetőséget kínál a demokratáknak a novemberi félidős választásokon. A tét óriási, és az ellenzék egyáltalán nem indul reménytelen helyzetből. A képviselőházban jelenleg minimális, mindössze ötfős republikánus többség (218–213) próbál lavírozni. A szenátusban is szűk, 53–47 arányú a kormánypárti fölény. A történelmi trendek szintén a demokratáknak kedveznek, hiszen a félidős voksolásokon a választók hagyományosan az elnök pártja ellen szavaznak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bizakodásra több konkrét okuk is van. Jelenleg az amerikaiak mintegy kétharmada elégedetlen azzal, ahogy a Fehér Ház a megélhetési válságot kezeli. Látványos fejlemény az is, hogy Trump megválasztása óta a demokraták harminc tagállami törvényhozási mandátumot hódítottak el, míg a republikánusok egyet sem. A kampányfinanszírozás terén is jelentős az előnyük. A kulcsfontosságú billegő körzetek többségében, valamint a kiélezett szenátusi versenyekben a demokrata kihívók jóval több kampányadományt gyűjtöttek, mint hivatalban lévő ellenfeleik. Nem meglepő tehát, hogy a felmérések átlagában jelenleg 5-6 százalékponttal vezetnek.

A helyzet azonban korántsem lefutott. A választókerületek manipulatív átrajzolása miatt a korábbiaknál sokkal kevesebb a billegő, reálisan megnyerhető körzet. Ez jelentősen megnehezíti a nagyszabású áttörést. Ráadásul a most mért 5-6 pontos előny elmarad a korábbi, nagy ellenzéki győzelmeket hozó évek – például 2006 vagy 2018 – azonos időszakában mért támogatottságtól. Ennek legfőbb oka a Demokrata Párt alacsony, mindössze 28 százalékos népszerűségi mutatója, amely még a republikánusokénál is rosszabb. Hiába az elnökből való kiábrándultság, a választók a gazdaság és a bevándorlás kérdésében továbbra is a republikánusokat tartják hitelesebbnek. A demokraták leginkább csak az egészségügy és a nők jogai terén élveznek előnyt.

A demokraták gyenge megítélése mögött részben saját szavazóik elégedetlensége áll, akik határozottabb fellépést hiányolnak a pártvezetéstől. Az urnáknál ez azonban aligha jelent majd hátrányt. A demokrata szimpatizánsok 96 százaléka tervezi támogatni a párt jelöltjeit, és lelkesedésük is jóval felülmúlja a kormánypárti szavazókét. Míg a demokraták kétharmada rendkívül motivált a részvételre, ez a republikánusoknak csak a feléről mondható el.

Ha erre a motivált bázisra építve a demokraták átveszik az irányítást a kongresszus felett, azzal gyakorlatilag gúzsba köthetik a Fehér Házat. Már a képviselőház megszerzésével is folyamatos kompromisszumokra kényszeríthetik az elnököt. Kongresszusi vizsgálatokat indíthatnak, és blokkolhatják a költségvetés elfogadását. A szenátus visszahódítása pedig még súlyosabb következményekkel járna. Ellehetetlenítené Trump katonai terveit, valamint megnehezítené a bírói és kormányzati kinevezéseket. Emellett olyan kérdésekben szoríthatná sarokba a republikánusokat, amelyek a 2028-as elnökválasztási esélyeiket is végzetesen alááshatják.

Címlapkép: Official White House Photo by Daniel Torok
#infláció #gazdaság #világ #usa #donald trump #választás #politika #bevándorlás #amerikai egyesült államok #amerikai választások #háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:24
15:00
14:46
14:34
14:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 19. vasárnap
Emma
16. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Regressz
visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a direkt biztosítás alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
