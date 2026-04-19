Retteghet Donald Trump: közeleg a nap, amikor teljesen megbéníthatják az elnök hatalmát az Egyesült Államokban

A közelgő amerikai félidős választásokon a demokratáknak jó esélyük van visszaszerezni a kongresszusi többséget a népszerűtlen Donald Trumppal és a gazdasági nehézségekkel küzdő republikánusokkal szemben. Bár a Demokrata Párt megítélése összességében kifejezetten gyenge, szavazóik sokkal motiváltabbak az ellentábornál. Egy esetleges választási győzelemmel a demokraták súlyos csapást mérnének a kormánypártra. Ezzel szinte teljesen megbéníthatnák az elnök mozgásterét a ciklus hátralévő részében - írta a Portfolio.

Az iráni háború és a magas infláció miatt Donald Trump népszerűsége zuhanórepülésben van. Ez komoly lehetőséget kínál a demokratáknak a novemberi félidős választásokon. A tét óriási, és az ellenzék egyáltalán nem indul reménytelen helyzetből. A képviselőházban jelenleg minimális, mindössze ötfős republikánus többség (218–213) próbál lavírozni. A szenátusban is szűk, 53–47 arányú a kormánypárti fölény. A történelmi trendek szintén a demokratáknak kedveznek, hiszen a félidős voksolásokon a választók hagyományosan az elnök pártja ellen szavaznak.

A bizakodásra több konkrét okuk is van. Jelenleg az amerikaiak mintegy kétharmada elégedetlen azzal, ahogy a Fehér Ház a megélhetési válságot kezeli. Látványos fejlemény az is, hogy Trump megválasztása óta a demokraták harminc tagállami törvényhozási mandátumot hódítottak el, míg a republikánusok egyet sem. A kampányfinanszírozás terén is jelentős az előnyük. A kulcsfontosságú billegő körzetek többségében, valamint a kiélezett szenátusi versenyekben a demokrata kihívók jóval több kampányadományt gyűjtöttek, mint hivatalban lévő ellenfeleik. Nem meglepő tehát, hogy a felmérések átlagában jelenleg 5-6 százalékponttal vezetnek.

A helyzet azonban korántsem lefutott. A választókerületek manipulatív átrajzolása miatt a korábbiaknál sokkal kevesebb a billegő, reálisan megnyerhető körzet. Ez jelentősen megnehezíti a nagyszabású áttörést. Ráadásul a most mért 5-6 pontos előny elmarad a korábbi, nagy ellenzéki győzelmeket hozó évek – például 2006 vagy 2018 – azonos időszakában mért támogatottságtól. Ennek legfőbb oka a Demokrata Párt alacsony, mindössze 28 százalékos népszerűségi mutatója, amely még a republikánusokénál is rosszabb. Hiába az elnökből való kiábrándultság, a választók a gazdaság és a bevándorlás kérdésében továbbra is a republikánusokat tartják hitelesebbnek. A demokraták leginkább csak az egészségügy és a nők jogai terén élveznek előnyt.

A demokraták gyenge megítélése mögött részben saját szavazóik elégedetlensége áll, akik határozottabb fellépést hiányolnak a pártvezetéstől. Az urnáknál ez azonban aligha jelent majd hátrányt. A demokrata szimpatizánsok 96 százaléka tervezi támogatni a párt jelöltjeit, és lelkesedésük is jóval felülmúlja a kormánypárti szavazókét. Míg a demokraták kétharmada rendkívül motivált a részvételre, ez a republikánusoknak csak a feléről mondható el.

Ha erre a motivált bázisra építve a demokraták átveszik az irányítást a kongresszus felett, azzal gyakorlatilag gúzsba köthetik a Fehér Házat. Már a képviselőház megszerzésével is folyamatos kompromisszumokra kényszeríthetik az elnököt. Kongresszusi vizsgálatokat indíthatnak, és blokkolhatják a költségvetés elfogadását. A szenátus visszahódítása pedig még súlyosabb következményekkel járna. Ellehetetlenítené Trump katonai terveit, valamint megnehezítené a bírói és kormányzati kinevezéseket. Emellett olyan kérdésekben szoríthatná sarokba a republikánusokat, amelyek a 2028-as elnökválasztási esélyeiket is végzetesen alááshatják.

