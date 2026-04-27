A magyarok közel 60 százaléka úgy véli, hogy az abortuszt minden esetben engedélyezni kell, további 20 százalék pedig bizonyos feltételek mellett tartja elfogadhatónak.
Egészség

Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben

Jeki Gabriella
2026. április 27. 19:00

Évente mintegy 73 millió művi terhességmegszakítást végeznek világszerte, ami jól mutatja: az abortusz nemcsak egészségügyi, hanem komoly társadalmi és politikai kérdés is. A szabályozás és a társadalmi megítélés országonként drasztikusan eltér, a teljes tiltástól a széles körű hozzáférésig. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában ezt a rendkívül összetett és megosztó témát vizsgáljuk meg az adatokon, chartokon keresztül.

Mit mondanak a számok az egyik legérzékenyebb társadalmi vitáról, az abortuszról? Már az Európai Unión belül is különösen látványosak a különbségek. A legfrissebb felmérések szerint Svédországban a lakosság több mint 94 százaléka támogatja a biztonságos és hozzáférhető abortuszt, de Franciaországban és Hollandiában is kiemelkedően magas ez az arány. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint az északi és nyugat-európai országok tehát egyértelműen a lista élén állnak. Ezzel szemben a rangsor végén Málta, Lengyelország és Magyarország található, ahol jóval alacsonyabb az abortusz támogatottsága.

A részletesebb adatok azonban még árnyaltabb képet mutatnak. Bár Magyarország az összesített rangsorban az alsó harmadban helyezkedik el, a válaszok megoszlása alapján a többség itthon is támogatja az abortusz valamilyen formáját. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott felmérés szerint a magyarok közel 60 százaléka úgy véli, hogy az abortuszt minden esetben engedélyezni kell, további 20 százalék pedig bizonyos feltételek mellett tartja elfogadhatónak. Mindössze egy szűk kisebbség utasítja el teljes mértékben.

A globális kép még ennél is összetettebb. Jelenleg több mint húsz országban teljesen illegális a terhességmegszakítás, kivéve, ha az anya élete közvetlen veszélyben van. Ugyanakkor hosszabb távon csökkenő tendencia figyelhető meg: úgy tűnik, a világban ma kevesebb abortuszt végeznek, mint néhány évtizeddel ezelőtt.

CHART by Pénzcentrum: elképesztő számok, megosztó témák – heti három alkalommal!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozz fel a PénzcentrumYouTube-csatornájára! A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, izgalmas témákkal és közérthető magyarázatokkal segít eligazodni a világ legfontosabb folyamataiban.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

 
Címlapkép: Getty Images
#egészség #egészségügy #európai unió #felmérés #terhesség #abortusz #statisztika #adatok #társadalom #várandós #CHART by Pénzcentrum

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 26.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
2026. április 27.
Ilyen akciót évente csak egyszer durrantanak a magyar boltok: mindenki ezekért a termékekért áll sorba a héten
2026. április 27.
Továbbra is terjed a gyilkos kór: 80 országban regisztrálták, százezrek halnak bele évente
2026. április 27.
Kimondták az igazságot, szinte teljesen megbénult a vidéki turizmus: óriási feladat előtt áll a Tisza-kormány
1
1 hete
Életmentő döntés született Magyarországon: ingyenesek lesznek a csúcsterápiák, de van egy hatalmas csavar a történetben
2
1 hónapja
Pokoli húsvét vár 1,5 millió magyarra: erre jobb, ha mindenki időben felkészül
3
3 napja
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
4
2 hónapja
Kiderült a palackozott vizek sötét titka: literszám vedelik, de ezzel sokan nem számolnak
5
2 hónapja
Meghalt Kiss László
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 17:57
Kvíz: Jártál már Hollandiában? Lássuk, mit tudsz az ország földrajzáról, kultúrájáról, történelméről!
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 16:45
Végzetes döntésre készülhet Trump: elutasították az utolsó ajánlatot, a benzinkutakon fizethetjük meg az árát
Agrárszektor  |  2026. április 27. 18:28
Itt a friss előrejelzés: olyan időjárás jön, aminek nem sokan fognak örülni