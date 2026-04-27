Egyre több tudományos bizonyíték támasztja alá, hogy a bélrendszer nem csupán az emésztés központja, hanem kulcsszerepet játszik mentális egészségünk alakulásában is.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben
Évente mintegy 73 millió művi terhességmegszakítást végeznek világszerte, ami jól mutatja: az abortusz nemcsak egészségügyi, hanem komoly társadalmi és politikai kérdés is. A szabályozás és a társadalmi megítélés országonként drasztikusan eltér, a teljes tiltástól a széles körű hozzáférésig. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában ezt a rendkívül összetett és megosztó témát vizsgáljuk meg az adatokon, chartokon keresztül.
Mit mondanak a számok az egyik legérzékenyebb társadalmi vitáról, az abortuszról? Már az Európai Unión belül is különösen látványosak a különbségek. A legfrissebb felmérések szerint Svédországban a lakosság több mint 94 százaléka támogatja a biztonságos és hozzáférhető abortuszt, de Franciaországban és Hollandiában is kiemelkedően magas ez az arány. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint az északi és nyugat-európai országok tehát egyértelműen a lista élén állnak. Ezzel szemben a rangsor végén Málta, Lengyelország és Magyarország található, ahol jóval alacsonyabb az abortusz támogatottsága.
A részletesebb adatok azonban még árnyaltabb képet mutatnak. Bár Magyarország az összesített rangsorban az alsó harmadban helyezkedik el, a válaszok megoszlása alapján a többség itthon is támogatja az abortusz valamilyen formáját. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában bemutatott felmérés szerint a magyarok közel 60 százaléka úgy véli, hogy az abortuszt minden esetben engedélyezni kell, további 20 százalék pedig bizonyos feltételek mellett tartja elfogadhatónak. Mindössze egy szűk kisebbség utasítja el teljes mértékben.
A globális kép még ennél is összetettebb. Jelenleg több mint húsz országban teljesen illegális a terhességmegszakítás, kivéve, ha az anya élete közvetlen veszélyben van. Ugyanakkor hosszabb távon csökkenő tendencia figyelhető meg: úgy tűnik, a világban ma kevesebb abortuszt végeznek, mint néhány évtizeddel ezelőtt.
