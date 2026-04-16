A Lufthansa sztrájk miatt a héten összesen 96 Magyarországot érintő járat maradt ki, ami a 2026‑os Lufthansa sztrájk eddigi legsúlyosabb hazai következménye.
Új korszak jön Budapesten: a reptéri busz már a valós idejű repülőtéri forgalomhoz igazodik
Egy új, adatalapú repülőgépforgalom-figyelő rendszer valós idejű adatok alapján segíti a 100E repülőtéri buszjárat közlekedésének rugalmas sűrítését. A megoldásnak köszönhetően a járatok menetrendje gyorsan és pontosan igazítható a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér aktuális forgalmához.
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint a fejlesztést a BKK március óta teszteli, és az egy hónap alatt szerzett kedvező tapasztalatok alapján most a rendszer végleges bevezetése mellett döntött.
A rendszer automatikus jelzést küld, ha az előrejelzések szerint a következő időszakban a megszokottnál több repülőgép érkezik, így szükség esetén a 100E járat további sűrítésével csökkenthető a zsúfoltság és kényelmesebbé tehető az utazás.
Az algoritmus 90-120 perces időtávon optimalizálja a beavatkozásokat, elegendő időt biztosítva a forgalomirányítás számára az operatív intézkedések megtételére. A megoldás integrálja a menetrendi és a repülőtéri adatokat, így egy egységes felületen jeleníti meg a döntésekhez szükséges információkat.
Az új rendszer használata hozzájárul ahhoz, hogy a repülőtéri kapcsolat megbízhatóbbá, kiszámíthatóbbá és kényelmesebbé váljon az utasok számára, különösen a kiemelt forgalmú időszakokban - mutatott rá a társaság.
A Pénzcentrum 2026. április 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A Pénzcentrum 2026. április 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Teljes káosz a pesti repülőtéren: gigasztrájk bénítja meg az egyik óriás-légitársaságot, rengetegen pórul jártak
Sztrájkba léptek a Lufthansa légiutas-kísérői, miután a szakszervezet és a légitársaság között nem született megállapodás a bérekről és a szervezeti átalakításokról.
