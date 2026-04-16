Új korszak jön Budapesten: a reptéri busz már a valós idejű repülőtéri forgalomhoz igazodik

Egy új, adatalapú repülőgépforgalom-figyelő rendszer valós idejű adatok alapján segíti a 100E repülőtéri buszjárat közlekedésének rugalmas sűrítését. A megoldásnak köszönhetően a járatok menetrendje gyorsan és pontosan igazítható a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér aktuális forgalmához.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) közleménye szerint a fejlesztést a BKK március óta teszteli, és az egy hónap alatt szerzett kedvező tapasztalatok alapján most a rendszer végleges bevezetése mellett döntött.

A rendszer automatikus jelzést küld, ha az előrejelzések szerint a következő időszakban a megszokottnál több repülőgép érkezik, így szükség esetén a 100E járat további sűrítésével csökkenthető a zsúfoltság és kényelmesebbé tehető az utazás.

Az algoritmus 90-120 perces időtávon optimalizálja a beavatkozásokat, elegendő időt biztosítva a forgalomirányítás számára az operatív intézkedések megtételére. A megoldás integrálja a menetrendi és a repülőtéri adatokat, így egy egységes felületen jeleníti meg a döntésekhez szükséges információkat.

Az új rendszer használata hozzájárul ahhoz, hogy a repülőtéri kapcsolat megbízhatóbbá, kiszámíthatóbbá és kényelmesebbé váljon az utasok számára, különösen a kiemelt forgalmú időszakokban - mutatott rá a társaság.