Frankfurt, Németország - 2016. július 24.: Légi felvétel a Lufthansa legnagyobb csomópontjaként működő frankfurti repülőtéren (FRA) parkoló Lufthansa repülőgépekről.
Világ

Húszezer légiutas-kísérőnél telt be a pohár: újabb gigasztrájk bénítja meg az óriási légitársaságot

Pénzcentrum
2026. április 15. 09:32

Szerdától újabb kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansa légiutas-kisérői, miután hétfőn és kedden sem vették föl a munkát követeléseik alátámasztására.

A Lufthansa és regionális leányvállalata, a CityLine mintegy 20 ezer légiutas-kísérője éjféltől sztrájkol.

A légiutas-kísérők UFO nevű szakszervezete a legújabb, csütörtökig tartó sztrájkot a jobb munkakörülményekért és magasabb bérekért folytatott küzdelem részeként hirdette meg.

Várhatóan ismét több száz járatot kell törölni, köztük a Budapest Airport honlapja szerint a Frankfurtból és a Münchenből Budapestre tartó és az innen induló járatokat is.

A mostani az idei ötödik sztrájk a Lufthansa-csoportnál.
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 14.
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
2026. április 14.
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
1
2 napja
Megszólalt a Kreml Orbánék buktája után: erre számíthat Magyarország, erre készül Oroszország
2
5 napja
Kiszivárgott a Kreml jóslata az április 12-i magyarországi választásról: sokakat meglephet, mire számítanak Putyinék
3
7 napja
Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
4
2 hete
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
5
2 hete
Súlyos dolog derült ki az EU-ból való kilépésről: váratlan fordulat állt elő, erre senki sem számított
PÉNZÜGYI KISOKOS
CAMEL-módszer
A bankok értékelésére a nemzetközi gyakorlatban bevett módszer. A bankokat a következő öt fő szempont alapján értékelik: tőkemegfelelés (Capital adequacy), eszközminőség (Asset quality), menedzsment (Management), jövedelmezőség (Earnings) és likviditás (Liquidity).

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 07:45
Magyar Péter a Kossuth Rádióban: azok a családtámogatások megmaradnak, amik jól működnek
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 06:06
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
Agrárszektor  |  2026. április 15. 09:01
Kész, ennyi volt: végleg bezár a Balaton legendás borgazdasága