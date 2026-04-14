2026. április 14. kedd Tibor
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás a Kremlre a Patriarshij-hídról.
Világ

Kiszivárgott Moszkva titkos hadművelete: szakadár államot hoznának létre Oroszország szomszédjában

Pénzcentrum
2026. április 14. 20:15

Tavaly rekordszámú, összesen tizenhat orosz hírszerzőt leplezett le az észt belbiztonsági szolgálat. Ezzel megakadályozták, hogy az ügynökök érdemi kárt okozzanak az ország nemzetbiztonságában. Az esetek rávilágítanak arra, hogy Moszkva egyre gyakrabban toboroz a közösségi médián keresztül. Eközben oroszpárti radikálisok egy észtországi szakadár terület létrehozásán is szervezkednek - írja a Militarnyi.

Margo Palloson, a belbiztonsági szolgálat igazgatója szerint az elfogott ügynökök többsége az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB) dolgozott. Egy kisebb csoportjuk a katonai hírszerzés (GRU) megbízásait teljesítette. A hatóságoknak még a korai szakaszban sikerült felszámolniuk a hálózatot, így az nem tudott komolyabb kárt okozni.

Az orosz titkosszolgálatok ma már egyre többször használják a közösségi platformokat beszervezésre. Főként olyan alkalmi megbízottakat keresnek, akik hajlandók egyszeri, szabotázs jellegű vagy vandál akciókat végrehajtani.

Ilyen feladat lehet például a helyi emlékművek megrongálása. Komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Oroszországba történő beutazás is. A határállomásokon dolgozó orosz tisztek ugyanis tudatosan térképezik fel az észt állampolgárokat, akiket később akár nyíltan is megkereshetnek egy beszervezési ajánlattal.

A hagyományos kémtevékenységen túl a hatóságoknak más jellegű fenyegetésekkel is számolniuk kell. Egy zárt Telegram-csoportba beépült újságíró kiderítette, hogy oroszbarát radikálisok egy úgynevezett "Narvai Népköztársaság" létrehozásáról egyeztetnek. A csoport tagjai a határ menti régiók elszakítását sürgetik. Ezzel a törekvéssel nyíltan Észtország szuverenitását és területi integritását akarják aláásni.
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #külföld #oroszország #világ #konfliktus #közösségi média #geopolitika #külpolitika #moszkva #észtország #fenyegetés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
21:12
20:15
20:01
19:45
19:27
NAPTÁR
Tovább
2026. április 14. kedd
Tibor
16. hét
Április 14.
A könyvtárosok világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vállalkozói díj
a biztosítási díj azon része, amely a biztosító költségeinek a fedezetéül, valamint az üzleti nyereség forrásául szolgál. A kockázati díj és a vállalkozói díj összege teszi ki a bruttó díjat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
