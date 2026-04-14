Kiszivárgott Moszkva titkos hadművelete: szakadár államot hoznának létre Oroszország szomszédjában

Tavaly rekordszámú, összesen tizenhat orosz hírszerzőt leplezett le az észt belbiztonsági szolgálat. Ezzel megakadályozták, hogy az ügynökök érdemi kárt okozzanak az ország nemzetbiztonságában. Az esetek rávilágítanak arra, hogy Moszkva egyre gyakrabban toboroz a közösségi médián keresztül. Eközben oroszpárti radikálisok egy észtországi szakadár terület létrehozásán is szervezkednek - írja a Militarnyi.

Margo Palloson, a belbiztonsági szolgálat igazgatója szerint az elfogott ügynökök többsége az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB) dolgozott. Egy kisebb csoportjuk a katonai hírszerzés (GRU) megbízásait teljesítette. A hatóságoknak még a korai szakaszban sikerült felszámolniuk a hálózatot, így az nem tudott komolyabb kárt okozni.

Az orosz titkosszolgálatok ma már egyre többször használják a közösségi platformokat beszervezésre. Főként olyan alkalmi megbízottakat keresnek, akik hajlandók egyszeri, szabotázs jellegű vagy vandál akciókat végrehajtani.

Ilyen feladat lehet például a helyi emlékművek megrongálása. Komoly nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Oroszországba történő beutazás is. A határállomásokon dolgozó orosz tisztek ugyanis tudatosan térképezik fel az észt állampolgárokat, akiket később akár nyíltan is megkereshetnek egy beszervezési ajánlattal.

A hagyományos kémtevékenységen túl a hatóságoknak más jellegű fenyegetésekkel is számolniuk kell. Egy zárt Telegram-csoportba beépült újságíró kiderítette, hogy oroszbarát radikálisok egy úgynevezett "Narvai Népköztársaság" létrehozásáról egyeztetnek. A csoport tagjai a határ menti régiók elszakítását sürgetik. Ezzel a törekvéssel nyíltan Észtország szuverenitását és területi integritását akarják aláásni.