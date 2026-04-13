Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)

Forgalomhoz igazodó díjszabás, széles körű szolgáltatások és kiemelt szakértői támogatás – az OTP Bank új Vállalkozói Ultra csomagja azoknak a cégeknek szól, amelyek már kinőtték az alapmegoldásokat. A rugalmas konstrukció automatikusan alkalmazkodik a vállalkozás teljesítményéhez, hogy a bank minden helyzetben partnerként támogathassa a cégek fejlődését.

A tudatos vállalkozásépítés egyik legfontosabb alappillére a jól megválasztott bankszámlacsomag. Az OTP Bank életút-alapú vállalkozói számlastratégiája erre épít: minden fejlődési szakaszban olyan csomagot kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik. A korábban bevezetett Sprint és Maraton csomag után most megérkezett az Ultra csomag is, amely a stabilan növekvő, magasabb árbevételű vállalkozások számára ideális megoldás.

Életút-alapú stratégia: a Sprinttől az Ultráig

Az OTP Bank koncepciójában a Sprint csomag az induló vagy alacsonyabb forgalmú vállalkozások számára javasolt. Kiszámítható költségek, egyszerű bankolás és digitális alapmegoldások segítik a kezdeti időszakot. A Maraton csomag a már stabil működésű, fejlődő cégek bankszámlacsomagja, amely nagyobb tranzakciószám és összetettebb pénzügyi igények mellett is hatékony megoldásokat kínál. Ezekhez érkezett meg az Ultra csomag, ami a következő szint. Ezt a csomagot a magasabb árbevételű, dinamikusan fejlődő vállalkozások igényeire fejlesztette ki az OTP Bank: a forgalomhoz igazodó díjazás mellett választható extra szolgáltatások is könnyítik a bankolást.

Egy vállalkozás sikeres működésében és fejlődésében kiemelten fontos szerepe van a tudatos pénzügyi döntéseknek. Célunk, hogy üzleti ügyfeleink az igényeikhez legjobban illeszkedő számlacsomagot használják, ezért olyan átlátható struktúrát alakítottunk ki, amelyben a kezdő, a stabil működésű, és a meghatározó méretű vállalkozások is könnyen megtalálhatják a számukra legmegfelelőbb csomagot

– hangsúlyozta Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank mikro- és kisvállalkozói területének vezetője.

Prémium szolgáltatások egy csomagban

A Vállalkozói Ultra csomag legnagyobb előnye az egyszerű és átlátható logika: minél nagyobb a vállalkozás forgalma, annál kedvezőbb a díjazás. A számlavezetési és tranzakciós díjak az előző 3 hónap terhelési számlaforgalma alapján, 5 kategóriában kerülnek meghatározásra. Ahogy a cég forgalma nő, automatikusan egy kedvezőbb kategóriába kerülhet, így alacsonyabb díjakkal számolhat. Ez azt jelenti, hogy a csomag folyamatosan alkalmazkodik a vállalkozás teljesítményéhez – nincs szükség új konstrukcióra, a rendszer követi a növekedést.

A Vállalkozói Ultra csomag azonban nemcsak rugalmas díjazást, hanem más értéknövelő szolgáltatásokat is kínál az ügyfeleknek:

NAV célszámlákra történő díjmentes utalás

1 db Visa Platinum és 1 db Mastercard Unembossed üzleti kártya, éves díj nélkül

Díjmentes OTPdirekt internetbank és eBIZ PRO számlázó program

Havonta az első két készpénzfelvétel díjmentes az OTP ATM-ből

Kedvezményes telefonos POS és online fizetési megoldások

Global Markets OTP Trader árfolyamkedvezmény

A bárhol, bármikor igénybe vehető online ügyintézést az internet- és mobilbank teszi teljessé, míg a bankfiókokban dedikált tanácsadók segítik az összetettebb pénzügyi döntések meghozatalát. Így a vállalkozók egyszerre élvezhetik a gyors ügyintézés kényelmét és a személyes szakértői támogatást.

Az új ügyfelek számára különösen vonzó lehet az induló kedvezmény: a számlanyitást követő három naptári hónapban ugyanis a legkedvezőbb, legmagasabb forgalmi sáv után járó díjak előnyeit élvezhetik, online igénylés esetén pedig további 12 hónapig 0 Ft a számlavezetés havi díja.

Ha vállalkozása növekedési pályán van, és olyan bankszámlacsomagot keres, amely valóban alkalmazkodik az üzleti teljesítményéhez, érdemes megismerni a Vállalkozói Ultra csomag további részleteit. Keresse bizalommal az OTP Bank vállalkozói tanácsadóit, akik személyre szabott megoldásokkal segítenek megtalálni az Ön cégéhez leginkább illeszkedő csomagot – legyen szó Sprint, Maraton vagy Ultra konstrukcióról.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja. További részletekről kérjük, tájékozódj az OTP Bank bankfiókjaiban és honlapján (www.otpbank.hu) közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.

