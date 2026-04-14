Donald Trump amerikai elnök legutóbbi sajtótájékoztatója szürreális fordulatot vett. Az iráni konfliktus és más geopolitikai kérdések megvitatása közben ugyanis személyesen vett át egy gyorséttermi rendelést a McDonald's-ból. A sűrű napokat élő elnök emellett kitért bizonyos politikai kérdések elől. Élesen bírálta az őt kritizáló Leó pápát, és egy bizarr, mesterséges intelligenciával generált képet is közzétett magáról.

Egy hétfői tájékoztatón az újságírók többek között Iránról, Kubáról és a Hormuzi-szoros helyzetéről kérdezték az amerikai elnököt. Az eseményen azonban egy ételfutár vonta magára a figyelmet. A felvételek tanúsága szerint Trump személyesen vette át a rendelést. Az eset az ABC News Youtube videójában megtkeinthető:

Az ételt kiszállító arkansasi nő ezután végig az elnök mellett maradt a sajtótájékoztató alatt. Amikor a futárt arról kérdezték, hogy Trumpra szavazott-e, csupán annyit felelt: "talán". Az elnök a transznemű sportolókról is ki akarta faggatni a futárt, ő azonban nem volt hajlandó kommentálni a témát.

A szokatlan jelenet egy feszült geopolitikai időszak közepén játszódott le. Trump az elmúlt napokban sorra tette a fajsúlyos bejelentéseket. Múlt szerdán az iráni tűzszünetről és a Hormuzi-szoros feltételes megnyitásáról beszélt. Vasárnap pedig már azt közölte, hogy a stratégiai jelentőségű tengerszoros ellenőrzését az amerikai haditengerészet veszi át.

Címlapfotó forrása: YouTube screenshot