2026. április 14. kedd Tibor
14 °C Budapest
Trump McDonalds
Világ

Videó: McDonald's-os kaját rendelt Trump a Fehér Házba, majd a futár jelenlétében válaszolt geopolitikai kérdésekre

Pénzcentrum
2026. április 14. 18:35

Donald Trump amerikai elnök legutóbbi sajtótájékoztatója szürreális fordulatot vett. Az iráni konfliktus és más geopolitikai kérdések megvitatása közben ugyanis személyesen vett át egy gyorséttermi rendelést a McDonald's-ból. A sűrű napokat élő elnök emellett kitért bizonyos politikai kérdések elől. Élesen bírálta az őt kritizáló Leó pápát, és egy bizarr, mesterséges intelligenciával generált képet is közzétett magáról.

Egy hétfői tájékoztatón az újságírók többek között Iránról, Kubáról és a Hormuzi-szoros helyzetéről kérdezték az amerikai elnököt. Az eseményen azonban egy ételfutár vonta magára a figyelmet. A felvételek tanúsága szerint Trump személyesen vette át a rendelést. Az eset az ABC News Youtube videójában megtkeinthető:

Az ételt kiszállító arkansasi nő ezután végig az elnök mellett maradt a sajtótájékoztató alatt. Amikor a futárt arról kérdezték, hogy Trumpra szavazott-e, csupán annyit felelt: "talán". Az elnök a transznemű sportolókról is ki akarta faggatni a futárt, ő azonban nem volt hajlandó kommentálni a témát. 

Donald Trump keményen beleszállt a pápába, majd egy olyan képet posztolt magáról, amelyen Jézusként ábrázolja magát
Donald Trump keményen beleszállt a pápába, majd egy olyan képet posztolt magáról, amelyen Jézusként ábrázolja magát
Trump egy késő esti posztsorozat részeként osztotta meg magáról egy Jézus-képet a Truth Social platformon, anélkül, hogy bármilyen kommentárt fűzött volna hozzá.

A szokatlan jelenet egy feszült geopolitikai időszak közepén játszódott le. Trump az elmúlt napokban sorra tette a fajsúlyos bejelentéseket. Múlt szerdán az iráni tűzszünetről és a Hormuzi-szoros feltételes megnyitásáról beszélt. Vasárnap pedig már azt közölte, hogy a stratégiai jelentőségű tengerszoros ellenőrzését az amerikai haditengerészet veszi át.

Címlapfotó forrása: YouTube screenshot
#amerika #világ #donald trump #mcdonalds #közösségi média #mesterséges intelligencia #irán #amerikai egyesült államok #geopolitika #izraeli-iráni háború #fehér ház

