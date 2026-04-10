Teljes káosz a pesti repülőtéren: gigasztrájk bénítja meg az egyik óriás-légitársaságot, rengetegen pórul jártak

Sztrájkba léptek a Lufthansa légiutas-kísérői, miután a szakszervezet és a légitársaság között nem született megállapodás a bérekről és a szervezeti átalakításokról.

Az UFO szakszervezet bejelentése szerint a munkabeszüntetés éjfélkor kezdődött, és a mintegy 20 ezer érintett dolgozó péntek este 22 óráig nem veszi fel a munkát.

A konfliktus hátterében a sikertelen bértárgyalások állnak, de feszültséget okoz a CityLine regionális leányvállalat jövője is. A Lufthansa azt tervezi, hogy a céget beolvasztja az újonnan létrehozott Lufthansa City Airlines-ba. A szakszervezet szerint ez akár 800 munkahely megszűnéséhez vezethet.

Szintén törölte péntekre minden Budapestről Münchenbe és Frankfurtba induló járatát a Lufthansa a légiutas-kísérők sztrájkja miatt. Erről a Budapest Airport járatinformációs oldala alapján lehet tájékozódni.

Az érkező járatoknál is hasonló a helyzet, a legtöbb járat kiesett. Egyelőre egy kivétel látszik: a Frankfurtból 22:10-kor induló, Budapestre 23:45-kor érkező járatnál még nem jelezték a törlést.

A mostani munkabeszüntetés már a harmadik nagyobb sztrájk idén a német légitársaságnál, ami jól mutatja, hogy tartós a feszültség a felek között.

A sztrájk jelentős fennakadásokat okoz a légi közlekedésben. Frankfurtban, a Lufthansa legnagyobb központjában a péntekre tervezett induló járatok mintegy háromnegyedét törölték, és az érkező gépek esetében is hasonló arányú kiesés várható.