2026. április 10. péntek Zsolt
anglia, egyesült királyság UK, nagy-britannia, united kingdom, england, british, flag, zászló, angol zászló
Világ

Feszült a helyzet Trump és a britek között: olyat mondott Keir Starmer, amire kevesen számítottak

Pénzcentrum
2026. április 10. 09:22

Fordulóponthoz érkezhet az Egyesült Királyság külpolitikája: Keir Starmer az iráni háborút sorsdöntő eseménynek nevezte. A brit miniszterelnök szerint a válság nemcsak a gazdaságot és az energiaellátást rengeti meg, hanem az Egyesült Államokkal való kapcsolatot is új alapokra helyezheti. A kormányfő hangsúlyozta, hogy Nagy-Britanniának saját érdekeit kell előtérbe helyeznie egy egyre bizonytalanabb világban, írja a Portfolio a Reuters alapján.

Keir Starmer brit miniszterelnök az iráni háborút olyan fordulópontként értékelte, amely hosszú távon meghatározhatja az Egyesült Királyság helyét a világban, és hatással lehet az Egyesült Államokkal fennálló szövetségére is. A kormányfő egyúttal ígéretet tett arra, hogy megerősíti az ország gazdaságát és haderejét a jelenlegi, egyre bizonytalanabb nemzetközi környezetben.

Donald Trump amerikai elnök nemrég tűzszünetet jelentett be a hat hete tartó iráni konfliktusban, ugyanakkor a helyzet továbbra sem rendeződött teljesen. Irán még nem oldotta fel a Hormuzi-szoros blokádját, ami súlyos zavarokat okozott az energiaellátásban. A válság már most is érezhető hatással van a brit gazdaságra: emelkedtek az üzemanyagárak, és a szakértők további inflációs nyomástól, valamint gazdasági lassulástól tartanak.

Starmer hangsúlyozta, hogy az iráni háború választóvonalat jelenthet, és a válság kezelése egy egész generáció jövőjét befolyásolhatja. Emlékeztetett arra is, hogy az ország az elmúlt évtizedekben egymást követő krízisekkel szembesült, a 2008-as pénzügyi válságtól kezdve a brexiten és a koronavírus-járványon át egészen az orosz–ukrán háborúig.

A 2024-ben hatalomra került munkáspárti kormányfő eddig nehéz helyzetben próbálta megvalósítani programját: a szűk költségvetési mozgástér, a belső politikai viták és a globális bizonytalanság egyaránt hátráltatta. A közvélemény-kutatások szerint pártja jelenleg a Nigel Farage vezette Reform UK mögött áll.

A brit közvélemény ugyanakkor többnyire támogatta Starmer döntését, hogy nem csatlakozott az Egyesült Államok Irán elleni katonai fellépéséhez, ami viszont Donald Trump nemtetszését váltotta ki. A miniszterelnök erre reagálva hangsúlyozta: politikájának középpontjában a brit nemzeti érdekek érvényesítése és az ország ellenálló képességének erősítése áll.

„Nem fogunk hátrafelé tekinteni, és nem akarjuk újrateremteni egy már elmúlt világ feltételeit. Ehelyett egy erősebb, biztonságosabb és ellenállóbb Nagy-Britanniát építünk” – fogalmazott.
