Elfordult Donald Trumptól az egyik legfőbb európai szövetségese: kemény kritikát fogalmazott meg, így nyerne választást

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök parlamenti beszédében először határolódott el nyilvánosan Donald Trumptól. Erre azután került sor, hogy kormánya júniusban érzékeny vereséget szenvedett egy igazságügyi reformról szóló népszavazáson, amelyet sokan magáról a kormányfőről tartott bizalmi szavazásnak tekintettek - közölte a Politico.

"A Nyugat két lábon áll: az európain és az amerikain. Ha nem ugyanabba az irányba haladnak, a bénulás fenyeget" – mondta Meloni csütörtökön az olasz parlamentben.

A jobboldali kormányfő ezúttal nyíltan felsorolta azokat a kérdéseket, amelyekben kormánya szembement a Fehér Házzal. Ilyenek voltak az általa is rossz döntésnek nevezett vámok, a tiltakozás az afganisztáni olasz katonák feleslegesnek minősítése ellen, valamint Grönland területi integritásának védelme.

Meloni most először beszélt nyilvánosan az úgynevezett sigonellai ügyről is. Ennek során Olaszország nem engedélyezte egy amerikai katonai repülőgép leszállását a szicíliai Sigonella légitámaszponton, amely onnan a Közel-Keletre tartott volna. Az iráni háborút olyan katonai műveletként jellemezte, amellyel Olaszország nem értett egyet, és amelyben nem is vett részt.

A hangsúlyváltás szembetűnő Meloni korábbi, engedékenyebb megnyilvánulásaihoz képest. Korábban ugyanis Trump vámjait "félreértésből eredő "hibának" nevezte, sőt, támogatta az amerikai elnök Nobel-békedíjra való jelölését is. Szövetségesei szerint a pálfordulás hátterében az áll, hogy a Trump-barátság egyre inkább teherré vált. Az amerikai elnök rendkívül népszerűtlen Olaszországban, a háborúval összefüggő energiaár-emelkedés pedig közvetlenül érinti a választókat.

Az olasz jegybank pénteken közzétett jelentése a "rendkívül magas bizonytalanságra" hivatkozva rontotta a gazdasági növekedésre vonatkozó prognózisát. A jegybank jelezte, hogy az iráni konfliktus energiapiaci hatásai akár recesszióba is sodorhatják az országot. Ez tovább szűkíti a kormány mozgásterét a jövő évi, választások előtti utolsó költségvetés összeállításánál.

Meloni éppen ezért felelevenített egy korábbi, az Európai Bizottság által már elutasított javaslatot. Ez a Stabilitási és Növekedési Paktum ideiglenes felfüggesztését indítványozza, amennyiben a konfliktus folytatódik.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes szerdán a paktum felfüggesztését a kormány "prioritásának" nevezte, az uniós fiskális szabályokat pedig "kényszerzubbonyhoz" hasonlította. Az EU részéről is érkezett jelzés a nyitottságra. Stéphane Séjourné francia uniós biztos közölte, hogy a válság fényében a blokk nem zárja ki a nagyobb rugalmasság lehetőségét.