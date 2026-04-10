Elfordult Donald Trumptól az egyik legfőbb európai szövetségese: kemény kritikát fogalmazott meg, így nyerne választást

Pénzcentrum
2026. április 10. 13:15

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök parlamenti beszédében először határolódott el nyilvánosan Donald Trumptól. Erre azután került sor, hogy kormánya júniusban érzékeny vereséget szenvedett egy igazságügyi reformról szóló népszavazáson, amelyet sokan magáról a kormányfőről tartott bizalmi szavazásnak tekintettek - közölte a Politico.

"A Nyugat két lábon áll: az európain és az amerikain. Ha nem ugyanabba az irányba haladnak, a bénulás fenyeget" – mondta Meloni csütörtökön az olasz parlamentben.

A jobboldali kormányfő ezúttal nyíltan felsorolta azokat a kérdéseket, amelyekben kormánya szembement a Fehér Házzal. Ilyenek voltak az általa is rossz döntésnek nevezett vámok, a tiltakozás az afganisztáni olasz katonák feleslegesnek minősítése ellen, valamint Grönland területi integritásának védelme.

Meloni most először beszélt nyilvánosan az úgynevezett sigonellai ügyről is. Ennek során Olaszország nem engedélyezte egy amerikai katonai repülőgép leszállását a szicíliai Sigonella légitámaszponton, amely onnan a Közel-Keletre tartott volna. Az iráni háborút olyan katonai műveletként jellemezte, amellyel Olaszország nem értett egyet, és amelyben nem is vett részt.

A hangsúlyváltás szembetűnő Meloni korábbi, engedékenyebb megnyilvánulásaihoz képest. Korábban ugyanis Trump vámjait "félreértésből eredő "hibának" nevezte, sőt, támogatta az amerikai elnök Nobel-békedíjra való jelölését is. Szövetségesei szerint a pálfordulás hátterében az áll, hogy a Trump-barátság egyre inkább teherré vált. Az amerikai elnök rendkívül népszerűtlen Olaszországban, a háborúval összefüggő energiaár-emelkedés pedig közvetlenül érinti a választókat.

Lehullt a lepel, miért olcsó nálunk az energia: valójában semmi köze az orosz függéshez - J.D. Vance is benézte, mi a valódi ok
Az olasz jegybank pénteken közzétett jelentése a "rendkívül magas bizonytalanságra" hivatkozva rontotta a gazdasági növekedésre vonatkozó prognózisát. A jegybank jelezte, hogy az iráni konfliktus energiapiaci hatásai akár recesszióba is sodorhatják az országot. Ez tovább szűkíti a kormány mozgásterét a jövő évi, választások előtti utolsó költségvetés összeállításánál.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Meloni éppen ezért felelevenített egy korábbi, az Európai Bizottság által már elutasított javaslatot. Ez a Stabilitási és Növekedési Paktum ideiglenes felfüggesztését indítványozza, amennyiben a konfliktus folytatódik.

Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes szerdán a paktum felfüggesztését a kormány "prioritásának" nevezte, az uniós fiskális szabályokat pedig "kényszerzubbonyhoz" hasonlította. Az EU részéről is érkezett jelzés a nyitottságra. Stéphane Séjourné francia uniós biztos közölte, hogy a válság fényében a blokk nem zárja ki a nagyobb rugalmasság lehetőségét.
2026. április 10.
Milliónyi magyar retteg ettől a vizsgálattól: pedig két tankolás árából elkerülhető lenne a tragédia
2026. április 9.
Ez a nem semmi: 600 ezer forintos fizetést kínál hazánk egyik legnagyobb foglalkoztatója, több nyitott pozíció is van, érdemes most lecsapni rájuk
2026. április 10.
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
2026. április 10.
Hidegzuhany jön rengeteg hitelre váró magyarra: már az első lépésnél elvérzeznek a bankban, erre kevesen készülnek
2026. április 9.
Kimondták, amitől mindenki tartott: már azoknak a munkáját is átveheti az AI, akik eddig teljesen biztonságban hitték magukat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Outright ügylet
minden olyan tőkemozgással járó, egyszeri határidős deviza adás-vétel, amelynél a teljesítés időpontja a kötésnapot követő azon nap, amely mindkét devizában munkanap és ameddig mindkét devizában kettőnél több munkanap telt el.

