2026. április 9. csütörtök Erhard
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
tanker hajó a tengeren
Világ

Újabb ország szállt bele a súlyos adok-kapokba: tényleg elkerülhetetlen a világégés?

Pénzcentrum
2026. április 9. 20:04

Franciaország a nyugati szankciókat megkerülő, orosz kőolajat szállító árnyékflotta visszaszorítása érdekében a vonatkozó büntetési tételek megduplázására készül. A törvénymódosítás nyomán akár kétéves börtönbüntetésre és súlyos pénzbírságra is számíthatnak a szabályokat megszegő hajók tulajdonosai és üzemeltetői - írta meg a Portfolio.

A francia kormány a katonai tervezési törvény módosításával lépne fel határozottabban a megfelelő lobogó nélkül közlekedő, vagy a hatósági ellenőrzést megtagadó hajókkal szemben. A szerdán ismertetett javaslat szerint a szabálysértőkre kiszabható büntetés maximuma két év szabadságvesztésre és 300 ezer eurós (körülbelül 113 millió forintos) bírságra emelkedne. A büntetés a hajó tulajdonosát, üzemeltetőjét, valamint a hajóparancsnokot egyaránt érintheti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A nyomon követés elkerülése érdekében az árnyékflotta tankerei rendszeresen cserélik a lobogójukat, vagy egyáltalán nem is használják azt. Amennyiben az intézkedés során a fedélzetre lépő hatósági személyek élete veszélybe kerül, a büntetés akár hét év börtönre és 700 ezer eurós (körülbelül 263 millió forintos) bírságra is nőhet.

A szigorítást indokolja, hogy a francia hatóságok tavaly szeptember óta három gyanús hajót is feltartóztattak. Egy múlt hónapban hozott bírósági ítélet alapján például egyéves börtönbüntetést szabtak ki egy kínai tartályhajó kapitányára, és távollétében elfogatóparancsot adtak ki ellene. A kapitány ugyanis a francia partok közelében megtagadta a megállási parancsot. Mivel az ellenőrzés engedélyezését folyamatosan halogatta, a francia haditengerészet végül erőszakkal lépett a feltételezhetően orosz olajat szállító, Indiába tartó hajó fedélzetére.

Az oroszokhoz köthető fantomhajók Európa-szerte folyamatos kihívást jelentenek a hatóságoknak. Az Európai Unió jelenleg is közel 600 ilyen vízi járművet tart szankciós listán. A szigorított francia törvénytervezetet a párizsi törvényhozásnak július 14-ig kell megvitatnia és elfogadnia.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #hajó #oroszország #franciaország #világ #törvénymódosítás #hajózás #geopolitika #szankciók #kőolaj #börtönbüntetés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
20:58
20:33
20:04
19:29
19:14
NAPTÁR
Tovább
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Premier risque
első kockázatra szóló biztosítás, a magyar terminológiában határösszeg-biztosításként honosodott. A biztosító a szerződésben rögzített határösszeg erejéig téríti a károkat, és nem vizsgálja az esetleges alulbiztosítást. Ha a biztosított a lakásban tartott 500 ezer forintértékű ékszereit - határösszeg biztosítással - 100 ezer forintra biztosítja, és minden ékszert ellopnak, a biztosító csak 100 ezer forintot fizet, de nem alkalmaz pro rata térítést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
