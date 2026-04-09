A védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy a brit haditengerészet hadihajókat és repülőgépeket vezényelt a helyszínre.
Újabb ország szállt bele a súlyos adok-kapokba: tényleg elkerülhetetlen a világégés?
Franciaország a nyugati szankciókat megkerülő, orosz kőolajat szállító árnyékflotta visszaszorítása érdekében a vonatkozó büntetési tételek megduplázására készül. A törvénymódosítás nyomán akár kétéves börtönbüntetésre és súlyos pénzbírságra is számíthatnak a szabályokat megszegő hajók tulajdonosai és üzemeltetői - írta meg a Portfolio.
A francia kormány a katonai tervezési törvény módosításával lépne fel határozottabban a megfelelő lobogó nélkül közlekedő, vagy a hatósági ellenőrzést megtagadó hajókkal szemben. A szerdán ismertetett javaslat szerint a szabálysértőkre kiszabható büntetés maximuma két év szabadságvesztésre és 300 ezer eurós (körülbelül 113 millió forintos) bírságra emelkedne. A büntetés a hajó tulajdonosát, üzemeltetőjét, valamint a hajóparancsnokot egyaránt érintheti.
A nyomon követés elkerülése érdekében az árnyékflotta tankerei rendszeresen cserélik a lobogójukat, vagy egyáltalán nem is használják azt. Amennyiben az intézkedés során a fedélzetre lépő hatósági személyek élete veszélybe kerül, a büntetés akár hét év börtönre és 700 ezer eurós (körülbelül 263 millió forintos) bírságra is nőhet.
A szigorítást indokolja, hogy a francia hatóságok tavaly szeptember óta három gyanús hajót is feltartóztattak. Egy múlt hónapban hozott bírósági ítélet alapján például egyéves börtönbüntetést szabtak ki egy kínai tartályhajó kapitányára, és távollétében elfogatóparancsot adtak ki ellene. A kapitány ugyanis a francia partok közelében megtagadta a megállási parancsot. Mivel az ellenőrzés engedélyezését folyamatosan halogatta, a francia haditengerészet végül erőszakkal lépett a feltételezhetően orosz olajat szállító, Indiába tartó hajó fedélzetére.
Az oroszokhoz köthető fantomhajók Európa-szerte folyamatos kihívást jelentenek a hatóságoknak. Az Európai Unió jelenleg is közel 600 ilyen vízi járművet tart szankciós listán. A szigorított francia törvénytervezetet a párizsi törvényhozásnak július 14-ig kell megvitatnia és elfogadnia.
-
-
