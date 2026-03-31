Durva, mi derült ki az amerikai védelmi miniszterről: az iráni háborún akarhatott milliókat kaszálni
Érzékeny ügy borzolja a kedélyeket az Egyesült Államokban: sajtóértesülések szerint a védelmi miniszter környezetében komoly befektetési lépéseket készítettek elő egy katonai akció előtt. A célpont kifejezetten olyan cégeket tömörítő alap volt, amelyek a növekvő hadi kiadásokból profitálnak. Bár az üzlet végül nem valósult meg, az eset komoly összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel. A Pentagon határozottan tagadja a vádakat, szemlézte a 444.
A Financial Times értesülései szerint Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter brókere az Irán elleni amerikai–izraeli katonai akciót megelőző hetekben jelentős, több millió dolláros befektetést próbált elhelyezni vezető védelmi ipari vállalatokhoz kötődő alapokban. Az információkat három, az ügyet ismerő forrás erősítette meg a lapnak.
A beszámolók alapján a Morgan Stanley-nél dolgozó közvetítő februárban kereste meg a BlackRock vagyonkezelőt azzal a céllal, hogy jelentős összeget fektessenek be a Defense Industrials Active ETF nevű alapba. Mindez nem sokkal azelőtt történt, hogy az Egyesült Államok katonai műveletet indított Teherán ellen.
A BlackRock által kezelt, mintegy 3,2 milliárd dolláros – IDEF néven ismert – alap kifejezetten olyan vállalatokra fókuszál, amelyek profitálhatnak a fokozódó geopolitikai feszültségekből és a növekvő védelmi költségvetésekből. A legnagyobb befektetések között olyan meghatározó cégek szerepelnek, mint az RTX, a Lockheed Martin vagy a Northrop Grumman, amelyek elsődleges megrendelője az amerikai védelmi minisztérium, valamint a Palantir adatfeldolgozó vállalat.
A tervezett befektetés végül nem valósult meg, mivel az adott ETF ekkor még nem volt elérhető a Morgan Stanley ügyfelei számára. Arról nincs információ, hogy később más konstrukción keresztül történt-e hasonló befektetés. Az ilyen típusú ETF-ek ugyanakkor kifejezetten népszerűek a befektetők körében, mivel alacsony költség mellett, rugalmasan kereskedhetők.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az ügy különösen érzékeny annak fényében, hogy Hegseth a katonai fellépés egyik meghatározó támogatója volt. Emiatt az, hogy a közvetlen környezetében védelmi ipari befektetési lehetőségeket vizsgáltak, komoly összeférhetetlenségi kérdéseket vet fel.
A vádakat ugyanakkor a Pentagon határozottan visszautasította: Sean Parnell szóvivő az X közösségi platformon azt írta, az állítások „teljesen hamisak”, és sem a miniszter, sem képviselői nem kezdeményeztek kapcsolatfelvételt a BlackRockkal ilyen ügyben.
-
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.