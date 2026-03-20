A szemünk láttára omlik össze az USA világuralma: ez még nagyon sokba fog kerülni Donald Trumpnak - beláthatatlanok a következmények

A Hormuzi-szorosban kialakult válság rámutatott az Egyesült Államokat fenyegető legnagyobb stratégiai veszélyre, vagyis a második világháború óta kiépült amerikai szövetségi rendszer felbomlására. Míg korábban a katonai koalíciók olajozottan működtek, ma az egykori partnerek már vonakodnak az amerikai vezetésű műveletektől. Számos európai állam a közös fellépés helyett különalkukkal próbálja védeni saját gazdasági érdekeit. Ez a folyamat akár a több évtizedes amerikai globális hegemónia végét is jelentheti - írja a Portfolión megjelent vendégcikkében Carla Norrlöf, a Torontói Egyetem politikatudományi professzora.

Nyolc évtizeden át az Egyesült Államok példátlan, több mint ötven országból álló globális biztonsági hálózata fontosabb volt a puszta katonai erőnél. Ezzel a szövetségi rendszerrel ugyanis sem Kína, sem Oroszország nem vehette fel a versenyt. Bár a fenntartás költségeit több amerikai elnök is bírálta, a nemzetközi válságok idején Washington mindig erre hálózatra támaszkodott. Az 1991-es öbölháborúban, sőt még a sokkal megosztóbb 2000-es évekbeli iraki invázió során is az amerikai hatalom többnemzetiségű koalíciókon keresztül érvényesült az egyoldalú lépések helyett.

A jelenlegi helyzet azonban ettől élesen eltér. Az Irán körüli feszültség növekedésével a Trump-adminisztráció arra kérte szövetségeseit, hogy segítsenek biztosítani a globális olaj- és földgázkereskedelem szempontjából kritikus Hormuzi-szorost. A hagyományos partnerek – köztük a legfőbb európai hatalmak és Ausztrália – reakciója azonban elutasító vagy erősen habozó volt. Ennek nyomán sorra hárították el a részvételt a közös katonai misszióban.

Ez a vonakodás jórészt annak az eredménye, hogy az elmúlt években Donald Trump és politikai bázisa nyíltan megkérdőjelezte a biztonsági kötelezettségvállalásokat. A szövetségeket stratégiai előny helyett inkább teherként kezelték - fogalmaz Carla Norrlöf. A mostani válság azonban már túlnőtt az egyszerű passzivitáson, és egy sokkal mélyebb történelmi változást indított el.

Az egyre súlyosbodó energiakrízis, vagyis a 100 dollár fölé kúszó olaj- és a megugró földgázárak lépéskényszerbe hozták az érintett országokat. Ennek hatására több európai partner, például Franciaország és Olaszország a közös fellépés helyett elkezdte a közvetlen tárgyalások lehetőségét keresni Iránnal. Ezzel a saját kereskedelmi hajóik védelmét kívánják biztosítani. Bár az egyeztetések még csak az elején járnak, már maga a tény is sokatmondó. A szövetségesek ugyanis épp azzal az állammal keresnek egyezséget, amellyel az Egyesült Államok nyílt konfliktusban áll.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ez a magatartás alapjaiban ássa alá a kollektív biztonságot. Az amerikai vezetés évtizedeken át éppen azért igyekezett megakadályozni az ellenségekkel kötött különalkukat, mert amint a tagállamok egyéni utakon kezdenek járni, a szövetség jellege megváltozik. Egy összehangolt védelmi hálózatból pillanatok alatt a nemzeti stratégiák laza halmazává silányul.

A szövetségi rendszerek ritkán omlanak össze egyik pillanatról a másikra, sokkal inkább lassan erodálódnak - fogalmaz a szakértő. Ha azonban az európai államoknak sikerül saját garanciákat kialkudniuk Iránnal az amerikai keretrendszer megkerülésével, az a Washington-központú globális biztonsági struktúra szétesésének egyértelmű kezdete. E hálózat elvesztésével az Egyesült Államoknak egy sokkal ismeretlenebb és barátságtalanabb világrenddel kell majd szembenéznie. Ebben az új rendszerben pedig generációk óta először már nem ő lesz a formáló, hegemón hatalom.