2026. március 20. péntek Klaudia
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
usa, fenyegetés, szövetségi rendszer
Világ

A szemünk láttára omlik össze az USA világuralma: ez még nagyon sokba fog kerülni Donald Trumpnak - beláthatatlanok a következmények

Pénzcentrum
2026. március 20. 09:00

A Hormuzi-szorosban kialakult válság rámutatott az Egyesült Államokat fenyegető legnagyobb stratégiai veszélyre, vagyis a második világháború óta kiépült amerikai szövetségi rendszer felbomlására. Míg korábban a katonai koalíciók olajozottan működtek, ma az egykori partnerek már vonakodnak az amerikai vezetésű műveletektől. Számos európai állam a közös fellépés helyett különalkukkal próbálja védeni saját gazdasági érdekeit. Ez a folyamat akár a több évtizedes amerikai globális hegemónia végét is jelentheti - írja a Portfolión megjelent vendégcikkében Carla Norrlöf, a Torontói Egyetem politikatudományi professzora.

Nyolc évtizeden át az Egyesült Államok példátlan, több mint ötven országból álló globális biztonsági hálózata fontosabb volt a puszta katonai erőnél. Ezzel a szövetségi rendszerrel ugyanis sem Kína, sem Oroszország nem vehette fel a versenyt. Bár a fenntartás költségeit több amerikai elnök is bírálta, a nemzetközi válságok idején Washington mindig erre hálózatra támaszkodott. Az 1991-es öbölháborúban, sőt még a sokkal megosztóbb 2000-es évekbeli iraki invázió során is az amerikai hatalom többnemzetiségű koalíciókon keresztül érvényesült az egyoldalú lépések helyett.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelenlegi helyzet azonban ettől élesen eltér. Az Irán körüli feszültség növekedésével a Trump-adminisztráció arra kérte szövetségeseit, hogy segítsenek biztosítani a globális olaj- és földgázkereskedelem szempontjából kritikus Hormuzi-szorost. A hagyományos partnerek – köztük a legfőbb európai hatalmak és Ausztrália – reakciója azonban elutasító vagy erősen habozó volt. Ennek nyomán sorra hárították el a részvételt a közös katonai misszióban.

Ez a vonakodás jórészt annak az eredménye, hogy az elmúlt években Donald Trump és politikai bázisa nyíltan megkérdőjelezte a biztonsági kötelezettségvállalásokat. A szövetségeket stratégiai előny helyett inkább teherként kezelték - fogalmaz Carla Norrlöf. A mostani válság azonban már túlnőtt az egyszerű passzivitáson, és egy sokkal mélyebb történelmi változást indított el.

Az egyre súlyosbodó energiakrízis, vagyis a 100 dollár fölé kúszó olaj- és a megugró földgázárak lépéskényszerbe hozták az érintett országokat. Ennek hatására több európai partner, például Franciaország és Olaszország a közös fellépés helyett elkezdte a közvetlen tárgyalások lehetőségét keresni Iránnal. Ezzel a saját kereskedelmi hajóik védelmét kívánják biztosítani. Bár az egyeztetések még csak az elején járnak, már maga a tény is sokatmondó. A szövetségesek ugyanis épp azzal az állammal keresnek egyezséget, amellyel az Egyesült Államok nyílt konfliktusban áll.

Ez a magatartás alapjaiban ássa alá a kollektív biztonságot. Az amerikai vezetés évtizedeken át éppen azért igyekezett megakadályozni az ellenségekkel kötött különalkukat, mert amint a tagállamok egyéni utakon kezdenek járni, a szövetség jellege megváltozik. Egy összehangolt védelmi hálózatból pillanatok alatt a nemzeti stratégiák laza halmazává silányul.

A szövetségi rendszerek ritkán omlanak össze egyik pillanatról a másikra, sokkal inkább lassan erodálódnak - fogalmaz a szakértő. Ha azonban az európai államoknak sikerül saját garanciákat kialkudniuk Iránnal az amerikai keretrendszer megkerülésével, az a Washington-központú globális biztonsági struktúra szétesésének egyértelmű kezdete. E hálózat elvesztésével az Egyesült Államoknak egy sokkal ismeretlenebb és barátságtalanabb világrenddel kell majd szembenéznie. Ebben az új rendszerben pedig generációk óta először már nem ő lesz a formáló, hegemón hatalom.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #oroszország #világ #földgáz #konfliktus #donald trump #kína #irán #olajár #geopolitika #energiaválság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:06
09:00
08:44
08:30
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 20.
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
2026. március 19.
Váratlan üzenet érkezik a mobilbankos ügyfeleknek: egyre többen mondanak igent a milliókra, de van egy óriási bökkenő
2026. március 20.
Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára
2026. március 19.
Brutálisan megdrágul az utazás 2026-ban:új szigorítások és díjak élesednek, rengeteg magyar is fizethet
2026. március 19.
A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 20. péntek
Klaudia
12. hét
Március 20.
A boldogság világnapja
Március 20.
A verebek világnapja
Március 20.
Tavaszi napéjegyenlőség
Világ legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Most érkezett: Zelenszkij bejelentette, hogy mikor indulhat újra a Barátság vezeték
2
1 hete
Súlyos figyelmeztetés jött az utazóknak: ami most történik a légi közlekedésben, az mindent átírhat
3
6 napja
Súlyos hír érkezett Vlagyimir Putyin egészségi állapotáról: így néz ki az orosz elnök rejtélyes betegsége
4
6 napja
Feloldotta Irán a Hormuzi-szoros blokádját! Ezek a hajók kaptak zöld utat
5
6 napja
Miközben a világ a Közel-Keletre figyel, Oroszország csendben összeomlik: így érhet véget a háború?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Direkt biztosítás
vagyonbiztosítás, amely a tulajdonos vagy az érdekelt személy vagyontárgyait közvetlenül védi. Pl. épületek tűzbiztosítása, betörés-biztosítás, casco.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 06:30
Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára
Pénzcentrum  |  2026. március 20. 05:29
Kiderült, hol a legveszélyesebb dolgozni Magyarországon: brutálisan megnőtt a balesetek száma ebben az ágazatban
Agrárszektor  |  2026. március 20. 08:14
Visszatér a fagy? Itt a friss előrejelzés, rég nem látott hideg jön