Komoly ellenőrzésekbe kezd a hatóság már januártól: ezt vizsgálják az egész országban, nem lesz kegyelem

Országos ellenőrzés-sorozatot indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a farsangi jelmezek, maszkok és parókák biztonságosságának vizsgálatára, korábban ugyanis a termékek több mint fele kifogásolhatónak bizonyult.

A farsangi szezon közeledtével az NKFH kiemelten vizsgálja a 14 éven aluliak számára értékesített jelmezek és kiegészítők megfelelőségét. Az ellenőrzés során akkreditált laboratóriumokban tesztelik a jelmezeket, álarcokat, parókákat, szakállakat, bajuszokat és fejfedőket, és szükség esetén azonnal elrendelik a veszélyesnek minősített termékek kivonását a forgalomból.

Az akció hátterében az áll, hogy egy korábbi vizsgálat során a minták 56 százaléka nem felelt meg az előírásoknak. Különösen a szintetikus anyagú kellékek égési tulajdonságai okoztak problémát, mivel megfelelő égésgátló kezelés hiányában ezek az anyagok rendkívül gyorsan lángra kaphatnak.

A jelmezes rendezvényeken gyakran használnak nyílt lángot – például gyertyákat és mécseseket –, ami tovább növeli a balesetveszélyt. A hatóság tapasztalatai szerint különösen kockázatosak a parókák és a műszőrt tartalmazó öltözékek, amelyek egy pillanat alatt meggyulladhatnak, súlyos sérüléseket okozva.

A mostani ellenőrzési kampány fő fókusza az online kereskedelem, de a szakemberek a hagyományos értékesítési csatornákat – így a játékboltokat, valamint a kis- és nagykereskedéseket – is vizsgálják. A hatóság célja, hogy megakadályozza a jogellenes forgalmazást, és érvényt szerezzen az uniós és hazai biztonsági előírásoknak. Az NKFH megtilthatja a nem megfelelő minőségű termékek forgalmazását, elrendelheti azok visszahívását, és további szankciókat is alkalmazhat a jogsértő kereskedőkkel szemben.

A fogyasztóvédelmi hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogy a vásárlók maguk is sokat tehetnek a biztonságért. Érdemes előnyben részesíteni a természetes alapanyagú – például pamutból vagy gyapjúfilcből készült – jelmezeket, amelyek kevésbé tűzveszélyesek és jellemzően kényelmesebbek is. Fontos ellenőrizni a termékeken feltüntetett jelöléseket, a gyártói és importőri adatok meglétét, és kerülni az ismeretlen forrásból származó, gyanúsan olcsó kellékeket.