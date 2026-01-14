A döntés időzítése egybeesik az Irán elleni esetleges katonai csapásmérés előkészületeivel.
Jemenből csatlakozott az orosz hadsereghez ez az arab férfi: a legrosszabb rémálma vált valóra
Jemenből induló férfiak százai kerülnek az orosz frontvonalra hamis ígéretek, félrevezető szerződések és kilátástalan élethelyzetek miatt. A történetük nemcsak a háború brutalitását mutatja meg, hanem azt is, hogyan válik a szegénység a modern hadseregek egyik leghatékonyabb toborzótisztjévé.
A The Guardian hosszú riportban mutatta be, hogyan váltak jemeni fiatalok az orosz hadsereg toborzási gépezetének új célpontjaivá. A történet nem egyedi, de megrázóan illusztrálja, milyen könnyen sodródnak kiszolgáltatott emberek egy olyan háborúba, amelyhez semmi közük.
A lap szerint Oroszország a háború negyedik évére egyre agresszívebben keresi a külföldi harcosokat. A becslések 20 ezer külföldi katonáról szólnak, akik Nepáltól Kubáig, Dél‑Afrikától Észak‑Koreáig érkeztek. A hivatalos kommunikáció „önkéntességről” beszél, a gyakorlat azonban inkább a kiszolgáltatottságra épülő toborzás.
A Közel‑Keleten – így Jemenben is – közvetítők és online csatornák ígérnek fizetést, útlevelet, gyorsított állampolgárságot. A Guardian által bemutatott esetek alapján ezek a szerződések gyakran egyévesnek tűnnek, de a valóságban a 2022‑es orosz rendelet miatt a katonák a háború végéig bent ragadhatnak.
A cikk rámutat: a jemeni háború és gazdasági összeomlás olyan helyzetet teremtett, ahol a fiatalok számára a több ezer dolláros fizetés életmentő lehetőségnek tűnik. A Guardian által megszólaltatott Ali Alsabahi, a Jemeni Migránsok Nemzetközi Szövetségének vezetője szerint már több száz jemeni indult útnak Oroszország felé – sokan közülük eltűntek vagy meghaltak.
A beszámolók alapján legalább 24 jemeni vesztette életét, és többeket eltűntként tartanak nyilván. Két név különösen gyakran előkerül: Hussein és Khalil.
A Guardian újságírója Ukrajna egyik legnagyobb hadifogolytáborában találkozott két jemeni férfival, akiket az orosz oldalon harcolva fogtak el. A történetük jól mutatja, milyen gyorsan kerülnek a toborzottak a frontvonalra – gyakran nyelvtudás, kiképzés és valós tájékoztatás nélkül.
Hussein és Khalil mindössze hat hetet töltöttek Oroszországban, mielőtt a fronton bekerítették őket. A velük harcolók többsége meghalt, ők ketten fogságba estek. A Guardian szerint ők voltak az egyetlen túlélők az egységükből.
A riport egyik legerősebb része Khalil telefonhívása az édesanyjával: nyolc hónap után először hallották egymás hangját. A férfi bocsánatot kért, amiért elment – és amiért üres kézzel térne vissza.
A cikk egyik legdrámaibb megállapítása, hogy Khalil – minden borzalom ellenére – vissza akar térni Oroszországba. Nem ideológiai okból, hanem mert a neki ígért pénz egy orosz bankszámlán van, amelyhez fogolyként nem fér hozzá. A családja közben elszegényedett, egyetlen szobában élnek, adományokból.
Ez a mozzanat világít rá legjobban arra, milyen mélyen összefonódik a szegénység és a háborús kizsákmányolás.
A Bella 1 nevű olajszállítót korábban Marinera néven ismerték.
A Fehér Ház által megosztott történet szerint akusztikus fegyverrel bénították volna meg Nicolás Maduro venezuelai elnök testőrségét egy állítólagos amerikai akció során.
Szerbia közel száznapos kényszerszünet után újraindította a kőolajimportot az Adria-vezetéken keresztül.
Az amerikai törvényhozásban már az is felmerült, hogy a szigetet államként kebelezzék be.
Itt a lista, ezek a lőporos hordó országok bármikor robbanhatnak: durva háborús láncreakció jöhet a világban 2026-ban?
A világpolitika látszólag megszokott válságai mögött egyre több olyan konfliktus gyűlik, amely bármikor nyílt háborúvá fajulhat.
A szöuli bíróságon elhangzott záróbeszédekben az ügyészek a volt államfőt a "lázadás vezetőjének" nevezték.
A helyi beszámolók szerint a karhatalom fegyveresei jelöletlen autókkal és motorokkal, jól védett felszerelésben cirkálnak a településeken,
Maia Sandu moldovai elnök egy brit podcastinterjúban kijelentette, hogy népszavazás esetén támogatná országa Romániával való egyesülését.
Elképzelhetetlen volt, de most megtörtént: megkezdődött a fiatalok behívása a sorkatonai szolgálatra
Két hónapra hívják be a fiatalokat, a horvát védelmi miniszter szerint a szolgálat a „rossz szokásokat” is felszámolhatja.
Kerek perec kimondta a magyar Amerika-szakértő: őrült tervet eszelt ki Trump, Grönland és Venezuela csak a kezdet
Az viszont nem valószínú, hogy egymás után sok katonai akciót fognak végrehajtani, mert azzal szemben nem annyira toleráns az amerikai közvélemény.
„Készen állunk a háborúra” – megszólalt Trump következő célpontja, komoly figyelmeztetést küldött az ország
Az iráni külügyminiszter szerint felvételeik vannak a tüntetők felfegyverzéséről, és hamarosan vallomásokat is nyilvánosságra hoznak.
Újabb energiaháborút indított Oroszország: ez nagyon fog fájni, rengeteg lakos fagyoskodhat a brutál hidegben
Az ukrán energiaválság az orosz támadások nyomán tovább súlyosbodik, miközben Budapest retorikai fenyegetései miatt Kijev alternatív energiaimport-útvonalakat keres.
Ezzel nem biztos, hogy számolt Donald Trump a venezuelai akció előtt: rossz híreket közölt vele az Exxon Mobil
Az Exxon vezérigazgatója kiemelte, hogy tartós befektetési védelemre és a szénhidrogén-törvény reformjára van szükség.
Titkos grönlandi katonai bázisra figyelmeztetnek a szakértők: óriási veszélyt rejt magában ez a hely
A bázis alagútrendszere kanyarog és elágazik a jég alatt, ami megnehezíti a teljes feltérképezést.
Rejtélyes projektbe fogott közösen Kína, Irán és Oroszország: itt tűntek fel a hadihajóik, mire készülhetnek?
Trump korábban "Amerika-ellenes" politikával vádolta a BRICS nemzeteket.
Putyin hallgatása stratégiai megfontolásokat is tükrözhet.
Gigantikus tüntetések zajlanak ezen a helyen: az egész ország lángol, a hatóságok az internetet is lekapcsolták
A kormány válaszul blokkolta az internetet és a nemzetközi telefonhívásokat, hogy elvágja a 85 milliós országot a külső befolyástól.
Elszólta magát Donald Trump unokája? Sejtelmes választ adott azzal kapcsolatban, hogy Trump harmadszorra is elnök lenne-e
Bár családi kötelékei egyértelműek, Kai hangsúlyozta politikai semlegességét.