Björk beszólt Trumpnak és Dániának is: az izlandi sztár mindkettejüket gyarmatosítónak tartja

Björk izlandi zenész Instagram-posztban bírálta Donald Trump Grönland megszerzésére irányuló törekvéseit, és támogatásáról biztosította a grönlandiak függetlenségi törekvéseit.
Az izlandi zenészlegenda Instagram-bejegyzésében élesen kritizálta mind az Egyesült Államokat, mind Dániát Grönland kapcsán. "Az, hogy a grönlandiak egyik kegyetlen gyarmatosítótól a másikhoz jussanak, elképzelhetetlenül brutális" - fogalmazott a művész.
Donald Trump amerikai elnök korábban többször is jelezte, hogy az USA-hoz csatolná Grönlandot, nemrég pedig újságíróknak megerősítette, hogy "nemzetbiztonsági szempontból szüksége van Grönlandra". A sziget jelenleg saját önkormányzattal rendelkezik, de a Dán Királyság része, amely ellenőrzi Grönland külügyeit és védelmét.
Mette Frederiksen dán miniszterelnök figyelmeztetett, hogy egy NATO-szövetséges elleni amerikai támadás "a második világháború utáni biztonsági rend" végét jelentené.
Björk posztjában áldását adta "minden grönlandinak a függetlenségért vívott harcukhoz", és emlékeztetett arra, hogy Izland csak 1944-ben szakadt el Dániától, ami hatalmas megkönnyebbülést jelentett az ott élőknek.
A zenész felidézte azt is, hogy 1960 és 1991 között a dán hatóságok több ezer grönlandi nőt kényszerítettek fogamzásgátlásra, aminek következtében sokan meddővé váltak. Ebben az ügyben Dánia két éve nyomozást indított, és végül kártérítést fizetett az érintetteknek.
Bejegyzését egy olyan térképpel illusztrálta, amelyen Grönland a saját nemzeti színeiben látható. Ezzel utalt Katie Miller, Donald Trump tanácsadójának felesége által nemrég megosztott képre, amely a szigetet amerikai zászló színeiben ábrázolta.
"A gyarmatosítás mindig is hátborzongató érzést keltett bennem" - írta Björk, majd egy izlandi mondással - "Úr öskunni í eldinn" (hamuból a tűzbe) - érzékeltette, hogy a grönlandiak helyzete egyik rossz helyzetből a másikba kerülne. Posztját azzal zárta, hogy a grönlandiaknak ki kell kiáltaniuk függetlenségüket.
