Friss hírek jöttek Csernobilból az áramszünet után: kiderült, hogy rendben működnek-e a dolgok

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelentése szerint a zaporizzsjai atomerőmű külső áramellátás nélkül működik, míg a csernobili létesítményben átmeneti áramkimaradás történt. Mindkét helyszínen a biztonsági rendszerek megfelelően működnek, a háttérsugárzás normális szinten maradt.
A NAÜ közleménye alapján a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) szeptember 23. óta külső energiaforrás nélkül üzemel a létesítmény közelében, mintegy 1,5 kilométerre zajló harci cselekmények következtében - tájékoztatott az Országos Atomenergia Hivatal.
Az erőmű létfontosságú rendszereinek energiaellátását jelenleg vészhelyzeti dízelgenerátorok biztosítják. A NAÜ szakértői megerősítették, hogy "a dízelgenerátorok üzemeltetéséhez több mint 10 napra elegendő üzemanyag-készlet áll rendelkezésre, és ennek rendszeres külső pótlása folyamatos."
Az atomerőmű vezetősége jelezte az ügynökségnek, hogy rendelkezésükre állnak a sérült 750 kV-os vezeték és a május óta üzemen kívül lévő 330 kV-os tartalék vezeték javításához szükséges szakemberek és alkatrészek, azonban a folyamatos katonai műveletek miatt a helyreállítási munkálatokat eddig nem tudták megkezdeni. A NAÜ mindkét konfliktusban álló féllel együttműködik a külső áramellátás helyreállítása érdekében.
A csernobili létesítménnyel kapcsolatban a NAÜ arról tájékoztatott, hogy feszültségingadozás miatt 2025. október 1-jén a 330 kV-os vezetéket, majd másnap a 750 kV-os vezetéket is lekapcsolták. A biztonsági rendszerek és a vészhelyzeti dízelgenerátorok az előírásoknak megfelelően működtek az áramellátás helyreállításáig, ami azóta sikeresen megtörtént.
A NAÜ hangsúlyozta, hogy mindkét nukleáris létesítményben a háttérsugárzás szintje változatlan, megfelel a korábban mért értékeknek, így közvetlen veszélyhelyzet jelenleg nem áll fenn. Ugyanakkor a szervezet sürgős megoldást sürget a további biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében.
