Hosszú idő után ébredt fel ez az alvó vulkán: egész falvakat temetett be hamuval, nem kis pánikot okozott

Több falut is hamuval borított be a Bogotától 600 kilométerre fekvő kolumbiai Puracé vulkán, amely hamu- és gázfelhőt lövellt ki magából - közölte vasárnap a kolumbiai geológiai szolgálat (SGC).
A megnövekedett vulkáni tevékenység miatt a kolumbiai hatóságok magasabb, narancsszínű riasztást adtak ki, és előkészületeket tettek a lakosság esetleges kimenekítésére.
A Cauca tartományban, Popayán közelében magasodó Puracé Kolumbia egyik legaktívabb és legveszélyesebb vulkánja, melynek esetleges kitörése nemcsak a várost, de a környező őslakos településeket és mezőgazdasági területeket is veszélyezteti. A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek, és hamu hullott a falvakra, köztük a nyolcezer lakosú Coconucóra is.
Egy YouTube-videóban meg is örökítették a nem mindennapi jelenséget:
Egy helyi tűzoltó, José Quintero közlése szerint a Puracé 1500 méter magasra lövellt ki gáz- és hamuoszlopokat. A kolumbiai kockázatkezelő hatóság igazgatója, Carlos Carrillo felszólította a veszélyeztetett régióban élőket, hogy ne közelítsék meg a krátert és készüljenek fel az esetleges evakuálásra.
A coconucói őslakos közösség egy tagja, Marisol Avirama elmondta: a fő aggodalmuk, hogy nincs hová menekülniük a vulkánkitörés elől. Hozzátette, hogy nagyon nehéz elhagyni a földjeiket és házaikat, ahol olyan sok ideig éltek.
