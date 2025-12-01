2025. december 1. hétfő Elza
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vulkanikus táj a Vatnajokull gleccserrel a háttérben
Világ

Hosszú idő után ébredt fel ez az alvó vulkán: egész falvakat temetett be hamuval, nem kis pánikot okozott

MTI
2025. december 1. 15:32

Több falut is hamuval borított be a Bogotától 600 kilométerre fekvő kolumbiai Puracé vulkán, amely hamu- és gázfelhőt lövellt ki magából - közölte vasárnap a kolumbiai geológiai szolgálat (SGC).

A megnövekedett vulkáni tevékenység miatt a kolumbiai hatóságok magasabb, narancsszínű riasztást adtak ki, és előkészületeket tettek a lakosság esetleges kimenekítésére.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Cauca tartományban, Popayán közelében magasodó Puracé Kolumbia egyik legaktívabb és legveszélyesebb vulkánja, melynek esetleges kitörése nemcsak a várost, de a környező őslakos településeket és mezőgazdasági területeket is veszélyezteti. A 4600 méteres vulkánból feltört hamufelhő és gázfelhő miatt szombaton több lakott területen erős kénszagot éreztek, és hamu hullott a falvakra, köztük a nyolcezer lakosú Coconucóra is.

Egy YouTube-videóban meg is örökítették a nem mindennapi jelenséget:

Egy helyi tűzoltó, José Quintero közlése szerint a Puracé 1500 méter magasra lövellt ki gáz- és hamuoszlopokat. A kolumbiai kockázatkezelő hatóság igazgatója, Carlos Carrillo felszólította a veszélyeztetett régióban élőket, hogy ne közelítsék meg a krátert és készüljenek fel az esetleges evakuálásra.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A coconucói őslakos közösség egy tagja, Marisol Avirama elmondta: a fő aggodalmuk, hogy nincs hová menekülniük a vulkánkitörés elől. Hozzátette, hogy nagyon nehéz elhagyni a földjeiket és házaikat, ahol olyan sok ideig éltek.
Címlapkép: Getty Images
#riasztás #katasztrófa #hatóság #világ #lakosság #mezőgazdaság #evakuálás #veszélyhelyzet #természeti katasztrófa #kolumbia #vulkán

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:39
16:29
16:12
16:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. november 30.
Óvatosan, mit posztolsz TikTok-on, Instán: durva bírság, akár börtön is járhat már ezért 2025-ben
2025. december 1.
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
2025. december 1.
Nyugdíjemelés 2026: itt a kalkulátor - Pontosan ennyi pénzt kapnak a magyar nyugdíjasok januárban
2025. december 1.
Nesze neked palackvisszaváltás: ezt bezzeg nem kötik a magyarok orrára - tényleg ennyire nem éri meg még 50 forintért sem visszavinni az üvegeket?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 1. hétfő
Elza
49. hét
December 1.
A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja
December 1.
AIDS-ellenes világnap
December 1.
A magyar rádiózás napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: már látszanak a durva következmények
2
1 hete
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
3
1 hete
Sokk a világnak: itt van Zelenszkij történelmi bejelentése - napokon belül aláírhatnak akár egy előnytelen ukrajnai békét is
4
1 hete
Döbbenetes kijelentést tett Putyin az amerikaiak béketervéről: mi jöhet még ezek után?
5
2 napja
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 16:39
Meghalt Kálloy Molnár Péter
Pénzcentrum  |  2025. december 1. 16:03
Rengeteg magyarnak járhat kedvezményes pályamatrica 2026-ban: kevesen tudnak róla, így kell igényelni
Agrárszektor  |  2025. december 1. 16:33
A lakosság segítségét kérik Magyarországon: különleges akció indul itthon