Sokk a Közel-Keleten: miközben a világ Ukrajnára figyel, brutális lépések történtek Izrael részéről

Izrael fokozza a nyomást a Hezbollah leszerelésére, miután vasárnap likvidálta a terrorszervezet második emberét Bejrútban. A támadás az USA támogatásával történt, miután Jeruzsálem és Washington is figyelmeztette Libanont a Hezbollah leszerelésének felgyorsítására - írja a Times of Israel.

Izrael drámai csapása, amelyben megölte Haytham Ali Tabatabait, a Hezbollah vezérkari főnökét Bejrútban, nem volt váratlan fejlemény. A merénylet Jeruzsálem és Washington több figyelmeztetése után következett be, amelyekben jelezték, hogy az izraeli hadsereg (IDF) fokozni fogja légicsapásait, ha Libanon nem gyorsítja fel jelentősen a síita terrorszervezet leszerelését.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök korábban nyilvánosan figyelmeztette Libanont, hogy Izrael megtesz minden szükséges lépést a Hezbollah újrafegyverkezésének megakadályozására.

Elvárjuk a libanoni kormánytól, hogy teljesítse kötelezettségeit, nevezetesen a Hezbollah leszerelését. De világos, hogy gyakorolni fogjuk önvédelemhez való jogunkat, ahogy azt a tűzszüneti feltételek is rögzítik

- mondta a kormányfő.

Egy magas rangú IDF-tiszt nemrég a Channel 12 hírtelevíziónak nyilatkozva a közelmúltban fokozott légicsapásokat "előzetesnek" nevezte, amely megmutatja, mire számíthat Libanon, ha nem erősíti leszerelési kampányát. "Ha a libanoni hadsereg nem fegyverzi le a Hezbollahot és nem teljesíti a tűzszünet követelményeit, Izrael amerikai támogatással csapást mér a Hezbollah célpontjaira egész Libanon területén, beleértve Bejrútot is" - mondta a tiszt.

Vasárnap Izrael láthatóan beváltotta ezeket a fenyegetéseket, megölve Tabatabait, a Hezbollah második emberét, drámaian eszkalálva az amúgy is növekvő feszültséget, láthatóan Washington jóváhagyásával.

Míg Gáza kérdésében jelentős nézetkülönbségek vannak Izrael és az USA között, Libanon ügyében konszenzus látszik a szövetségesek között.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az IDF szerint a 2024 novemberi harcok befejezése után Tabatabait hivatalosan kinevezték a terrorszervezet vezérkari főnökévé, és ő vezette a Hezbollah újrafegyverkezési erőfeszítéseit.

A 2024-es tűzszüneti megállapodás értelmében, amely a 2023. október 8-án kitört és egy évvel később teljes háborúvá eszkalálódott harcokat követte, a Hezbollahnak ki kellett vonulnia Dél-Libanonból, helyét a libanoni hadseregnek kellett átvennie. "Libanon hivatalos katonai és biztonsági erői, infrastruktúrája és fegyverzete lesznek az egyetlen fegyveres csoportok, fegyverek és kapcsolódó anyagok, amelyek a déli Litani-területen állomásoznak" - olvasható a tűzszüneti megállapodásban.

Joseph Aoun, Libanon nyugatbarát elnöke azzal a kihívással szembesül, hogy megtalálja a módját a Hezbollah leszerelésének anélkül, hogy túl erősen nyomást gyakorolna a befolyásos iráni proxyszervezetre, és ezzel polgárháborút robbantana ki. Pénteken Aoun kijelentette, hogy az állami fegyvermonopólium elkerülhetetlen, és felszólította az Izrael és a Hezbollah közötti tűzszünetet felügyelő bizottságot, hogy biztosítsa, hogy Libanon hadserege legyen az egyetlen fegyveres jelenlét az ország déli részén.

A libanoni hadsereg sikeresen eltávolított közel 10 000 rakétát, csaknem 400 rakétát és több mint 205 000 fel nem robbant lőszert az elmúlt év során az amerikai Központi Parancsnokság szerint. A libanoni hadsereg annyi Hezbollah-fegyverraktárat robbantott fel, hogy elfogyott a robbanóanyaga - közölték nemrég források a Reutersnek.

De a kampány valószínűleg nem oldja meg a Hezbollah fegyverek problémáját. A libanoni hadsereg csak a Litani folyótól délre működött, és kérdéses, hogy a kampány eljut-e a következő szakaszokba északabbra, ahol a Hezbollah stratégiai fegyverei vannak tárolva. A Hezbollah maga kijelentette, hogy nem fog leszerelni, Naim Qassem főtitkár pedig azzal vádolta az Aoun-kormányt, hogy "az izraeli projektet szolgálja", és nem különösebben burkolt fenyegetéseket tett egy polgárháborúra vonatkozóan.