Egyre biztosabb, Orbán Moszkvába repül: miről fog tártgyalni Putyinnal?

Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyinnal Orbán Viktor magyar miniszterelnök november 28-án pénteken – értesült a Telex. Az információ egybevág a VSquare korábbi értesülésével, amelyekről a Pénzcentrum is írt.

Hivatalos tájékoztatást a kormány eddig nem adott az útról vagy annak részleteiről. Megkeresésükre a Kormányzati Tájékoztatási Központ szerda délelőtt azt írta: „a miniszterelnök külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatjuk a nyilvánosságot” - vagyis nem erősítették meg, de nem is cáfolták az utat.

