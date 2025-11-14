2025. november 14. péntek Aliz
6 °C Budapest
Kijev három híres jelképe - az Anyaföld szobor, a Kijev-Pechersk Lavra és az ukrán nemzeti zászló - a dombokon áll.
Világ

Óriási robbanások rázták meg az európai fővárost: több épület is lángol, komoly pusztítás történt

Pénzcentrum
2025. november 14. 11:38

Oroszország nagyszabású légitámadást indított Kijev ellen pénteken, ami tüzeket okozott és törmelékeket szórt szét a főváros számos kerületében, legalább 11 ember megsérült - jelentette a The Guardian.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közleménye szerint öt embert kórházba kellett szállítani, köztük egy kritikus állapotban lévő férfit és egy várandós nőt, miután több erőteljes robbanás rázta meg a várost és aktiválódott a légvédelem.

A hatóságok folyamatban lévő támadásról számoltak be, és arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken a légiriadó végéig. Figyelmeztettek, hogy áram- és vízellátási problémák várhatók.

Tymur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon közölte, hogy az oroszok lakóépületeket támadnak, és szinte minden kerületben számos többemeletes lakóház sérült meg. Mind drónokat, mind rakétákat bevetettek a támadás során.

Klicsko szerint a város fűtési rendszere is károsodott, egy kerületben megszakadt a szolgáltatás. A polgármester áram- és vízellátási zavarokra figyelmeztetett.

A Darnicai kerületben törmelék hullott egy lakóépület udvarára és egy oktatási intézmény területére. Egy autó kigyulladt, miután lehulló darabok találták el.

A Dnyipro kerületben a törmelék három lakóépületet és egy magánházat rongált meg, valamint tüzet okozott egy nyílt területen. A Podil kerületben öt lakóépület és egy nem lakóépület sérült meg.

A város több pontján is tüzeket okoztak a lehulló törmelékek.

A Kijev régióban az orosz csapások kritikus infrastruktúrát és magánházakat rongáltak meg, legalább egy civil megsérült - közölte Mikola Kalasnik regionális vezető. Egy 55 éves férfi Bila Cerkvában égési sérüléseket szenvedett és kórházba került. A főváros külvárosaiban magánházakban törtek ki tüzek.
Címlapkép: Getty Images
#tűz #robbanás #ukrajna #oroszország #polgármester #sérült #világ #infrastruktúra #kijev #orosz-ukrán háború

1 HOZZÁSZÓLÁS
TolllerBela
6 perce
Itt az ideje Moszkva megszórásának ! Ami belefér ! Még azt hiszik az oroszok, hogy nekik mindent szabad...
0
0
Erről ne maradj le!
