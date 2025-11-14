Friedrich Merz német kancellár arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy korlátozza a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását, és biztosítsa, hogy hazájukban maradjanak annak védelmére.
Óriási robbanások rázták meg az európai fővárost: több épület is lángol, komoly pusztítás történt
Oroszország nagyszabású légitámadást indított Kijev ellen pénteken, ami tüzeket okozott és törmelékeket szórt szét a főváros számos kerületében, legalább 11 ember megsérült - jelentette a The Guardian.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester közleménye szerint öt embert kórházba kellett szállítani, köztük egy kritikus állapotban lévő férfit és egy várandós nőt, miután több erőteljes robbanás rázta meg a várost és aktiválódott a légvédelem.
A hatóságok folyamatban lévő támadásról számoltak be, és arra kérték a lakosokat, hogy maradjanak az óvóhelyeken a légiriadó végéig. Figyelmeztettek, hogy áram- és vízellátási problémák várhatók.
Tymur Tkacsenko, Kijev katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon közölte, hogy az oroszok lakóépületeket támadnak, és szinte minden kerületben számos többemeletes lakóház sérült meg. Mind drónokat, mind rakétákat bevetettek a támadás során.
Klicsko szerint a város fűtési rendszere is károsodott, egy kerületben megszakadt a szolgáltatás. A polgármester áram- és vízellátási zavarokra figyelmeztetett.
A Darnicai kerületben törmelék hullott egy lakóépület udvarára és egy oktatási intézmény területére. Egy autó kigyulladt, miután lehulló darabok találták el.
A Dnyipro kerületben a törmelék három lakóépületet és egy magánházat rongált meg, valamint tüzet okozott egy nyílt területen. A Podil kerületben öt lakóépület és egy nem lakóépület sérült meg.
A város több pontján is tüzeket okoztak a lehulló törmelékek.
A Kijev régióban az orosz csapások kritikus infrastruktúrát és magánházakat rongáltak meg, legalább egy civil megsérült - közölte Mikola Kalasnik regionális vezető. Egy 55 éves férfi Bila Cerkvában égési sérüléseket szenvedett és kórházba került. A főváros külvárosaiban magánházakban törtek ki tüzek.
Trump ügyvédei 1 milliárd dolláros (759 millió font) kártérítéssel fenyegetőztek.
Sokkoló forgatókönyvet vázol fel a cseh elnök az oroszok ellen: ha ez bekövetkezik, ki tudja, mi lesz itt
Petr Pavel szerint Oroszország csak az erőt tiszteli – a cseh elnök radikálisabb NATO-választ sürget a provokációkra.
A 435 tagú testület a republikánusok támogatásával és hat demokrata szavazatával szűk többséget ért el.
Japánban már iskolabezárásokhoz vezetett a H3N2 vírus terjedése, Ausztráliában rekordszintű influenzajárványt okoz.
Megkongatták a vészharangot a borászok: drámai a helyzet - mi lesz így sokak kedvenc ünnepi italával?
Ugyan 2025-ben egyhén nőtt a globális bortermelés, így is harmadik éve marad az átlag alatt a szélsőséges időjárás miatt.
Izland már a legrosszabb forgatókönyvre készül, nemzeti biztonsági kockázatnak minősítette az Atlanti-óceán fő áramlati rendszerének potenciális összeomlását.
Nagyon inog a miniszterelnök széke, egyre kevesebben bíznak benne: érik a totális politikai válság Nagy-Britanniában?
Lóg a levegőben Keir Starmer brit miniszterelnök leváltása. A kormányfő harcolni fog pozíciójáért.
A Sonder hétfőn csődöt jelentett, egy nappal azután, hogy a Marriott International közölte: véget ért a két vállalat közötti együttműködési megállapodás.
Tényleg időhatár nélkül kapott felmentést Magyarország a szankciók alól? Erről jobb tudni az orosz olaj kapcsán
Orbán Viktor és Donald Trump találkozójával kapcsolatban továbbra is ellentmondásos információk keringenek az amerikai olajszankciók alóli magyar mentesség kérdéséről.
Olyan fegyvereket kért be Zelenszkij az amerikaiaktól, ami teljesen átírhatja a háborút: ez történne, ha megkapná
Az orosz támadások az energetikai infrastruktúra ellen egyre hatékonyabbak.
Keményen üzent Putyin szóvivője: nem tudnak magyar javaslatokról, nincs egyeztetés az ukrajnai háború lezárásáról
Dmitrij Peszkov szóvivő szerint Putyin még nem értesült a magyar kezdeményezésekről.
Az ukrán elnök azt is elárulta, hogy III. Károly brit uralkodó fontos háttérszerepet játszott abban, hogy Trump elnököt Ukrajna támogatására ösztönözze.
A közgazdászok figyelmeztetnek, hogy a több tízmilliárd fontos adóemelések csak tovább rontanák a helyzetet.
Bevásárolunk Trump rettegett csodafegyveréből: ezt érdemes tudni a HIMARS-rendszerről - mire használná a magyar hadsereg?
Orbán Viktor bejelentette, hogy Magyarország HIMARS rakétarendszereket vásárol az Egyesült Államoktól; az amerikai külügy szerint a megállapodás értéke 700 millió dollár.
Az orosz elnök távozása azonban nem jelenti automatikusan egy kevésbé veszélyes Oroszország létrejöttét.
A párizsi klímaegyezmény aláírása óta eltelt évtizedben a klímaváltozás gyorsabban súlyosbodott, mint ahogy a világ képes volt csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok használatát.
Rejtélyes drónokat találtak a NATO területén egy atomerőmű felett: azonnal riadót fújt az ország vezetése
Belgium a szomszédos országok mindegyikétől kért segítséget a drónok elleni védekezéshez.
Ezt nem láttuk jönni! Kihirdette a német államfő: Fenyegetést jelent az orosz agresszor, cselekednünk kell!
A német államfő a demokrácia védelmére szólított fel. "Cselekednünk kell. Képesek vagyunk rá. Demokráciánknak nem kell megadnia magát. A demokrácia meg tudja védeni magát."
