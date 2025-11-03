Meglepetés Washingtonban: Trump blokkolta a rakétaszállítást Ukrajnába

Donald Trump egyelőre nem támogatja a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadását, bár nem zárja ki, hogy később változtathat álláspontján.

Az amerikai elnök vasárnap kijelentette, hogy jelenleg nem fontolgatja olyan megállapodás létrehozását, amely lehetővé tenné Ukrajna számára nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták beszerzését Oroszország elleni bevetésre - írja a Reuters.

Trump korábban is tartózkodóan viszonyult ahhoz a tervhez, hogy az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat adjon el NATO-tagországoknak, amelyek aztán továbbítanák azokat Ukrajnának, mivel nem szeretné eszkalálni a háborút.

Az Air Force One fedélzetén újságíróknak tett legfrissebb nyilatkozata szerint továbbra is vonakodik támogatni a kezdeményezést. Amikor megkérdezték, fontolgatja-e a rakéták eladását, Trump azt válaszolta: "Nem, nem igazán", bár hozzátette, hogy később még megváltoztathatja véleményét.

Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár október 22-én a Fehér Házban tárgyaltak a Tomahawk-koncepcióról. Rutte pénteken közölte, hogy az ügy felülvizsgálat alatt áll, és az Egyesült Államok döntésén múlik.

A Tomahawk rakéták 2500 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek, ami elegendő ahhoz, hogy mélyen Oroszország területén, akár Moszkvában is csapást mérjenek velük.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérte a rakétákat, a Kreml azonban figyelmeztetett a Tomahawkok Ukrajnának történő átadása ellen.