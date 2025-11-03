A török olajfinomítók egyre több nem orosz eredetű olajat vásárolnak a legújabb nyugati szankciók hatására.
Meglepetés Washingtonban: Trump blokkolta a rakétaszállítást Ukrajnába
Donald Trump egyelőre nem támogatja a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadását, bár nem zárja ki, hogy később változtathat álláspontján.
Az amerikai elnök vasárnap kijelentette, hogy jelenleg nem fontolgatja olyan megállapodás létrehozását, amely lehetővé tenné Ukrajna számára nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták beszerzését Oroszország elleni bevetésre - írja a Reuters.
Trump korábban is tartózkodóan viszonyult ahhoz a tervhez, hogy az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat adjon el NATO-tagországoknak, amelyek aztán továbbítanák azokat Ukrajnának, mivel nem szeretné eszkalálni a háborút.
Az Air Force One fedélzetén újságíróknak tett legfrissebb nyilatkozata szerint továbbra is vonakodik támogatni a kezdeményezést. Amikor megkérdezték, fontolgatja-e a rakéták eladását, Trump azt válaszolta: "Nem, nem igazán", bár hozzátette, hogy később még megváltoztathatja véleményét.
Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár október 22-én a Fehér Házban tárgyaltak a Tomahawk-koncepcióról. Rutte pénteken közölte, hogy az ügy felülvizsgálat alatt áll, és az Egyesült Államok döntésén múlik.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
A Tomahawk rakéták 2500 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek, ami elegendő ahhoz, hogy mélyen Oroszország területén, akár Moszkvában is csapást mérjenek velük.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérte a rakétákat, a Kreml azonban figyelmeztetett a Tomahawkok Ukrajnának történő átadása ellen.
Mi folyik itt? Háborúra készül az európai mintaállam: a hadsereg és az egészségügy is teljes készenlétben
A holland hadsereg és az ország egészségügyi rendszere összehangoltan készül egy lehetséges háborús helyzetre.
Az Orosz Nemzeti Gárda jelentős létszámú személyzetét vezénylik át a Csasziv Jar térségében harcoló orosz alakulatokhoz
Oroszország egy memorandumban ragaszkodott az Ukrajnával kapcsolatos kemény követeléseihez.
Kínai hekkerek törték fel magyar uniós diplomaták gépeit: érzékeny titkokat lophattak el, óriási a fejetlenség
Kínai kibertámadás érte a magyar és más európai uniós diplomatákat egy Windows-sérülékenységen keresztül.
A kutatóűrhajós szerint a misszió végén volt a legmotiváltabb, ugyanis a kísérletek rendkívül sikeresek voltak.
A döntés október 29-től lépett életbe, és összesen mintegy 40 ezer embert érint.
A tranzakció, amely még jóváhagyásra vár, az orosz olajóriás globális finomítóit, olajmezőit és kereskedelmi hálózatait érinti.
Lengyel MiG-29-es vadászgépek csütörtökön orosz felderítő repülőgépet fogtak el a Balti-tenger felett, ami a héten már a második ilyen incidens volt.
A Microsoft felülmúlta az elemzői várakozásokat az elmúlt negyedévben, 77,7 milliárd dolláros bevételt és 30,8 milliárd dolláros nyereséget jelentve.
Az orosz légvédelem 170 drónt semmisített meg, de több régió, köztük Moszkva is célponttá vált a hajnalban indított támadásban.
Bombameglepetés a holland választáson: nem jött be Wilders számítása, bukhatja a kormányzást Orbán szövetségese
Rob Jetten centrista-liberális pártja, a D66 fej fej mellett áll az iszlámellenes populista Geert Wilders pártjával a holland választáson.
Megállapodott Trump és Hszi Csin-ping, áttörés jöhet a vámháborúban: minden megváltozhat a világgazdaságban
Kína és az Egyesült Államok áttörést érhet el a hónapok óta eszkalálódó kereskedelmi háborúban.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette az atomfegyvertesztek azonnali újrakezdését.
Tizenhat magyar állampolgár is a fedélzeten tartózkodott azon a Níluson közlekedő turistahajón, amely kigyulladt és leégett
Lezuhant egy kisrepülő Kenyában nyolc magyarral a fedélzetén. A balesetről most az első felvételek is napvilágra kerültek.
Gates szerint "bár a klímaváltozásnak súlyos következményei lesznek – különösen a legszegényebb országokban élők számára – nem fog az emberiség pusztulásához vezetni.
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
Trump egyre növekvő frusztrációt mutat amiatt, hogy nem tudja befejezni a háborút, ami újraválasztási kampányának egyik ígérete volt.
A tárgyalások hátterében a globális kereskedelmi háború fenyegetése áll.