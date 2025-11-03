2025. november 3. hétfő Győző
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Taktikai Tomahawk cirkálórakéta
Világ

Meglepetés Washingtonban: Trump blokkolta a rakétaszállítást Ukrajnába

Pénzcentrum
2025. november 3. 09:53

Donald Trump egyelőre nem támogatja a Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadását, bár nem zárja ki, hogy később változtathat álláspontján.  

Az amerikai elnök vasárnap kijelentette, hogy jelenleg nem fontolgatja olyan megállapodás létrehozását, amely lehetővé tenné Ukrajna számára nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták beszerzését Oroszország elleni bevetésre - írja a Reuters.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Trump korábban is tartózkodóan viszonyult ahhoz a tervhez, hogy az Egyesült Államok Tomahawk rakétákat adjon el NATO-tagországoknak, amelyek aztán továbbítanák azokat Ukrajnának, mivel nem szeretné eszkalálni a háborút.

Az Air Force One fedélzetén újságíróknak tett legfrissebb nyilatkozata szerint továbbra is vonakodik támogatni a kezdeményezést. Amikor megkérdezték, fontolgatja-e a rakéták eladását, Trump azt válaszolta: "Nem, nem igazán", bár hozzátette, hogy később még megváltoztathatja véleményét.

Kapcsolódó cikkeink:

Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár október 22-én a Fehér Házban tárgyaltak a Tomahawk-koncepcióról. Rutte pénteken közölte, hogy az ügy felülvizsgálat alatt áll, és az Egyesült Államok döntésén múlik.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Tomahawk rakéták 2500 kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek, ami elegendő ahhoz, hogy mélyen Oroszország területén, akár Moszkvában is csapást mérjenek velük.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kérte a rakétákat, a Kreml azonban figyelmeztetett a Tomahawkok Ukrajnának történő átadása ellen.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #nato #rakéta #tomahawk

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:44
10:26
10:14
10:02
09:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 3.
Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
2025. november 3.
10 év múlva ezek a munkapozíciók nem fognak létezni: más készségekre lesz szükség a munkaerőpiacon
2025. november 3.
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
2025. november 2.
Veszélyes gyerekülés bukott meg a nagy ellenőrzésen: ha neked is ilyen van, nehogy használd!
2025. november 2.
Hol ehetsz olcsón Budapesten? Teszten a fővárosi kifőzdék, piacok, filléres étkezdék - megéri?
NAPTÁR
Tovább
2025. november 3. hétfő
Győző
45. hét
November 3.
A magyar tudomány napja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Új munkaszüneti nap született: nemzeti ünneppé válik ez az új dátum
2
2 hete
Erre nem számított Zelenszkij: váratlan ország támadta hátba az EU-ból, durva ultimátumot kapott
3
2 hete
Itt van Donald Trump újabb oroszpárti fordulata: döbbenetes ultimátumot adott Ukrajnának
4
4 napja
Megremegett Oroszország: a háború eddigi legsúlyosabb támadása érte Moszkvát
5
5 napja
Most érkezett Putyin rendkívüli bejelentése: lesújtó hír a világnak, így még évekig eltarthat a háború
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hitelbírálati díj
a bank által a hitel elbírálásakor felszámított díj, - illetve a határozott idejű hitel lejáratkori megújításakor a felszámítása - nem jelenti azt, hogy a hitelt meg is kapjuk, az csak a hitel bírálatáért fizetendő

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 10:02
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
Pénzcentrum  |  2025. november 3. 09:03
Ennyi volt, nagy kedvezmény tűnik el a magyar bankokból: sokan jártak jól vele eddig, kérdés, lesz-e folytatás
Agrárszektor  |  2025. november 3. 10:31
Akkora eső jön, amilyen rég volt Magyarországon: mutatjuk, mi várható