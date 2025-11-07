Brüsszel bekeményített: az oroszok előtt lassan bezárul Európa kapuja

Az Európai Bizottság pénteken bejelentette: az orosz állampolgárokra szigorúbb vízumszabályok vonatkoznak ezentúl, válaszul az Ukrajna elleni agresszióra és az egyre gyakoribb drónbehatolásokra, írja a Telex.

Az Európai Unió új vízumszabályokat fogadott el az orosz állampolgárokkal szemben – jelentette be az Európai Bizottság. Az intézkedés célja a kontinens biztonságának erősítése, miután az utóbbi hónapokban megszaporodtak az Európát érő drón- és szabotázsakciók.

Az új rendszer értelmében az orosz állampolgárok nem igényelhetnek több beutazásra jogosító vízumot, minden alkalommal új kérelmet kell benyújtaniuk, ha az EU-ba szeretnének utazni. A szabály alól csak indokolt esetben lesz kivétel – például független újságírók vagy emberi jogi aktivisták kaphatnak felmentést.

Kaja Kallas, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hangsúlyozta: Oroszország Ukrajna elleni inváziója „évtizedek óta a legveszélyesebb biztonsági környezetet teremtette Európában”, ezért az EU-nak kötelessége megvédeni polgárait. „Az EU-ba való beutazás nem magától értetődő kiváltság” – tette hozzá.

Az elmúlt hetekben több európai országban – többek közt Lengyelországban, Belgiumban – is történt drónincidens. Liège, Brüsszel és Antwerpen környékén is észleltek ismeretlen drónokat, emiatt az ország nemzetbiztonsági tanácsa is rendkívüli ülést tartott.